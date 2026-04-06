Dự báo VN-Index có thể hồi lên 1.750 điểm, CTCK chỉ tên nhóm cổ phiếu đã tạo đáy

3 sự kiện đáng chú ý có thể tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán MB (MBS) chỉ ra rằng tâm điểm của thị trường chứng khoán thời gian tới sẽ tập trung theo dõi 3 sự kiện chính:

Ngày 7/4/2026: FTSE Russell công bố kết quả đánh giá giữa kỳ (interim review) tháng 3/2026 đối với thị trường Việt Nam. Đây là bước quan trọng để xác định tiến độ nâng hạng lên Secondary Emerging Market (hiệu lực dự kiến từ tháng 9/2026), đặc biệt về việc cải thiện tiếp cận của global brokers.

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Dự kiến bắt đầu từ sáng ngày 6/4/2026, kéo dài 11 ngày làm việc (chia thành hai đợt), họp tập trung. Kỳ họp sẽ tập trung quyết định công tác tổ chức bộ máy và nhân sự; xem xét 9 dự án luật cùng 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; đồng thời thảo luận 05 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Ngày 6/4/2026: Đây cũng là hạn chót 10 ngày tạm hoãn tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran theo lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump – yếu tố có thể ảnh hưởng đến diễn biến địa chính trị và giá năng lượng toàn cầu.

Bên cạnh các sự kiện "hot" kể trên, nền tảng vĩ mô cũng là yếu tố được giới phân tích đặc biệt lưu ý.﻿

Về tình hình kinh tế, vượt qua những tác động ban đầu từ xung đột Trung Đông, GDP quý 1/2026 vẫn tăng khá với mức 7,83%. Theo nhóm phân tích MBS, kết quả này không chỉ góp phần củng cố nền tảng vĩ mô mà còn tạo động lực quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm, đồng thời hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh các sự kiện quan trọng sắp diễn ra.

Tuy nhiên, biến cố bên ngoài vẫn rất bất định, trong khi mạch thông tin trong nước được đánh giá tích cực. Từ loạt dữ liệu vĩ mô quý 1/2026, khi mức tăng giá xăng chưa phản ánh nhiều vào số liệu quý này, cho đến FTSE Russell đánh giá giữ kỳ và Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội vào tuần tới.

VN-Index có khả năng tạo đáy 2 quanh MA200﻿

MBS đánh giá bối cảnh chung đang nghiêng về khả năng thị trường tiếp tục dao động trong một vùng được giới hạn bởi 2 đường trung bình MA100 và MA200, tương ứng với 1.660 – 1.750 điểm. Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng động lực từ nội tại sẽ giúp thị trường tạo đáy thứ 2 quanh ngưỡng MA200 khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp được công bố.

Về diễn biến dòng tiền và nhóm ngành, bộ phận phân tích MBS chỉ ra rằng dòng tiền có dấu hiệu chốt lời và rút ra khỏi các nhóm cổ phiếu hàng hóa và phòng thủ như Dầu khí, Phân bón, Sản xuất & Phân phối điện, Bảo hiểm. Điều này cho thấy rủi ro thị trường đang giảm, nhà đầu tư dần chuyển hướng tập trung trở lại vào yếu tố nội tại của doanh nghiệp. Ngược lại, nhóm cổ phiếu Chứng khoán thu hút dòng vốn quay trở lại mạnh sau thông tin FTSE Russell công bố kết quả đánh giá giữa kỳ, ghi nhận mức tập trung vốn cao nhất trong 4 tuần gần đây. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng bắt đầu chú ý trở lại nhóm Thép và Vingroup.

Trên góc nhìn kỹ thuật, việc VN-Index lấy lại ngưỡng MA200 trong tuần trước là tín hiệu tích cực. Trong kịch bản điều chỉnh, nếu chỉ số kiểm định lại vùng MA200 hoặc 1.660 – 1.665 điểm và tạo đáy sau cao hơn vùng đáy tuần trước (1.580 – 1.600 điểm), đồng thời thanh khoản giảm hoặc duy trì ở mức thấp, xác suất thị trường hình thành nhịp hồi kỹ thuật lên vùng 1.750 điểm là khá cao.

Ngược lại, kịch bản tiêu cực sẽ xảy ra nếu VN-Index mất vùng hỗ trợ quan trọng 1.580 – 1.600 điểm. Lúc này, áp lực bán mạnh có thể đẩy thanh khoản tăng đột biến, xác nhận thị trường chuyển từ giai đoạn phân phối kéo dài hơn 6 tháng sang xu hướng giảm điểm rõ rệt.

Theo đó, MBS nâng vùng hỗ trợ của VN-Index từ 1.580 – 1.600 điểm lên 1.640 – 1.660 điểm. Tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt khuyến nghị duy trì ở mức 40/60.

"Nhà đầu tư nên ưu tiên mua hoặc cơ cấu danh mục trong các nhịp điều chỉnh, tránh đua giá ở những phiên tăng mạnh (đặc biệt khi VN-Index vượt vùng 1.720 điểm). Trong giai đoạn đi ngang tích lũy để hình thành vùng đáy thứ hai, nên tập trung giải ngân vào nhóm Midcap đã tạo đáy rõ nét như: BĐS dân cư, Ngân hàng, Thép, Vingroup, Bán lẻ, BĐS KCN,... , báo cáo nêu rõ.