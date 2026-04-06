Một doanh nghiệp sắp trả cổ tức tiền mặt "khủng" 130%, gần bằng thị giá

Ngày 14/4 tới, CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad (mã VNX – UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 130%, tương đương 13.000 đồng/cp. Với hơn 3,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi gần 42 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.

Đáng chú ý, mức cổ tức thực tế cao gấp hơn 2 lần so với kế hoạch ban đầu đã được ĐHĐCĐ thông qua (60%). Việc “mạnh tay” nâng tỷ lệ chi trả đến từ kết quả kinh doanh năm 2025 vượt kỳ vọng: doanh thu đạt 294 tỷ đồng, tăng 17% so với kế hoạch, trong khi lợi nhuận sau thuế gần 57 tỷ đồng, vượt tới 51%.

Vinexad từ lâu được biết đến là doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức tiền mặt ở mức cao. Năm 2022, công ty chi trả 6.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 60%); năm 2023 nâng lên 150% và năm 2024 duy trì ở mức 120% bằng tiền mặt.

Tuy nhiên, nghịch lý là dù cổ tức hấp dẫn, cổ phiếu VNX lại gần như “trắng” thanh khoản trên thị trường. Trong phiên giao dịch ngày 6/4, thị giá dừng ở mức 13.000 đồng/cổ phiếu nhưng hầu như không ghi nhận giao dịch.

Vinexad tiền thân là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương, được thành lập từ năm 1975, gắn liền với sự hình thành và phát triển của ngành quảng cáo – triển lãm tại Việt Nam. Vinexad chính thức giao dịch trên UPCoM từ ngày 10/6/2010 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 12,2 tỷ đồng.

Hiện công ty hoạt động trong các lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, tổ chức triển lãm – hội chợ và xúc tiến thương mại quốc tế, đóng vai trò kết nối doanh nghiệp thông qua các sự kiện hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong và ngoài nước.

Mỗi năm, Vinexad tổ chức và tham gia hàng chục hội chợ, triển lãm quy mô lớn, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp. Sau khi Bộ Công Thương thoái toàn bộ vốn, cơ cấu cổ đông của công ty đã có sự thay đổi đáng kể. Hiện ông Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 13,27% vốn điều lệ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra cuối tháng 3 vừa qua, công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 280 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 16% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm nay là 80%.