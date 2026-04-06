Phạt, truy thu thuế Công ty con của Hóa chất Đức Giang

Ngày 30/3, Thuế TP. Hải Phòng ra quyết định xử phạt và truy thu thuế đối với CTCP Ắc quy Tia Sáng (Tibaco - mã TSB)– công ty on của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC), với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Theo đó, Tibaco bị Thuế TP. Hải Phòng phạt gần 122 triệu đồng do kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp và tăng số thuế GTGT được hoàn. Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả liên quan, bao gồm truy thu thuế TNDN gần 451 triệu đồng, truy thu thuế GTGT hơn 145 triệu đồng, tiền chậm nộp tiền thuế gần 328 triệu đồng.

Thuế TP. Hải Phòng lưu ý số tiền chậm nộp kể trên được tính đến ngày 30/3, doanh nghiệp có trách nhiệm tự tính và nộp phần phát sinh sau ngày này.

Cùng ngày, Thuế TP. Hải Phòng còn ra quyết định thu hồi gần 112 triệu đồng tiền hoàn thuế GTGT, do giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ do Tibaco kê khai không đúng quy định. Cơ quan thuế cũng cho biết khoản chậm nộp của Tibaco tính đến ngày 30/03 hơn 41 triệu đồng, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tự tính và nộp phần chậm nộp từ sau ngày này.

Trong một diễn biến khác, Tibaco mới đây đã bất ngờ thông báo gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 đến chậm nhất ngày 30/6, với lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

Trước đó, Tibaco dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 5 tới để bầu bổ sung các vị trí kể trên, sau khi hàng loạt lãnh đạo bị khởi tố do vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường, xảy ra tại Hóa chất Đức Giang.

Trong danh sách lãnh đạo Tibaco tính đến ngày 31/12/2025, Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền, Thành viên HĐQT Đào Hữu Duy Anh (con trai ông Đào Hữu Huyền) và Trưởng BKS Hoàng Thúy Hà được xác định có liên quan đến vụ án.

Tibaco tiền thân là Nhà máy Ắc quy Tam Bạc được thành lập năm 1960. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là sản xuất các loại ắc quy chì, ắc quy tích điện khô, nguyên liệu vật tư cho sản xuất ắc quy. Hiện nay, Công ty sản xuất gần 100 chủng loại ắc quy chì axit. Thị trường tiêu thụ chủ yếu của Công ty vẫn là thị trường nội địa.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TSB của Tibaco đã giảm mạnh sau thông tin loạt lãnh đạo bị khởi tố và hiện đang giao dịch quanh vùng giá thấp nhất 3 năm. Vốn hóa thị trường tương ứng còn gần 130 tỷ đồng.