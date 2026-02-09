Dự báo VN-Index trở lại mốc 1.940 điểm sau Tết âm, CTCK gọi tên 3 doanh nghiệp tiềm năng

VN-Index hiện vẫn duy trì xu hướng tăng trung hạn, hình thành và kéo dài kể từ đáy thiết lập sau sự kiện thuế quan vào T4/2025. Xu hướng này đang được nâng đỡ bởi vùng hỗ trợ quan trọng quanh

1.766 điểm (±10 điểm), tương ứng với biên dưới của đường xu hướng tăng và cũng là vùng đỉnh của nhịp tăng trước đó.

Ở chiều ngược lại, chỉ số đang đối mặt với áp lực cản tại vùng kháng cự quanh 1.940 điểm (±10 điểm), tương ứng với biên trên của đường xu hướng.﻿

Trong báo cáo chiến lược mới cập nhật, Chứng khoán VNDirect (VND) đưa ra dự báo thị trường dưới góc nhìn kênh xu hướng kết hợp với diễn biến của dòng tiền như sau:

Về ngắn hạn, trong bối cảnh dòng tiền có dấu hiệu suy yếu trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.766 điểm (±10 điểm).

Trong trung hạn, VNDirect nhận định dòng tiền được kỳ vọng sẽ cải thiện và quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, qua đó sẽ hỗ trợ cho VN-Index tăng trở lại và hướng lên vùng kháng cự gần nhất quanh 1.940 điểm (±10 điểm).

Doanh nghiệp tiềm năng trong tháng 2

Trong tháng 2, VNDirect chỉ ra 3 doanh nghiệp tiềm năng, có khả năng tăng trưởng tốt trong tương lai.

Ở nhóm Công nghệ, Tập đoàn FPT (mã: FPT) được đánh giá nhiều động lực tăng trưởng.

Thứ nhất, Nhật Bản là động lực tăng trưởng chính cho dịch vụ CNTT toàn cầu. Doanh thu dịch vụ CNTT tại Nhật Bản dự kiến tăng 30%/25% svck trong 2025-2026. FPT đặt mục tiêu đạt 1 tỷ USD doanh thu từ thị trường Nhật vào 2027, được hỗ trợ bởi thương vụ mua lại Next Advanced Communications (NAC) và các mối quan hệ hợp tác chiến lược.

Thứ hai, khu vực APAC dự kiến phục hồi trong nửa cuối 2025 do thuế quan hạ nhiệt. Sau khi nhiều quốc gia tại APAC đàm phán giảm thuế thành công vào cuối quý 2/2025, tâm lý chi tiêu CNTT được kỳ vọng sẽ phục hồi trong nửa cuối 2025. Về dài hạn, APAC đang nổi lên như một động lực tăng trưởng mới của mảng dịch vụ CNTT toàn cầu, dẫn đầu về chuyển đổi số trong môi trường làm việc và ứng dụng công nghệ AI tạo sinh. Theo đó, VNDirect dự báo doanh thu dịch vụ CNTT tại APAC sẽ tăng 10%/35% so với cùng kỳ trong 2025-2026.

Thứ ba, mảng viễn thông kỳ vọng tăng trưởng ổn định nhờ tăng số lượng thuê bao và phí. ﻿Thị trường trung tâm dữ liệu (DC) tại APAC còn thiếu hụt và được kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi lên 37GW vào 2030 (CAGR +13,1%), với Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn nhờ làn sóng FDI, tốc độ số hóa nhanh, chi phí xây dựng thấp và quy định về lưu trữ dữ liệu trong nước. FPT hiện có bốn trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Hà Nội và TP.HCM, có tổng diện tích 17.000 m² và 7.000 tủ rack. Được thúc đẩy bởi nhu cầu internet băng rộng và thuê trung tâm dữ liệu (DC), VND dự báo doanh thu mảng viễn thông sẽ tăng lần lượt 13,8%/13,5% svck trong 2025-2026.

Ở nhóm Ngân hàng, VNDirect Research đánh giá ﻿HDBank (mã: HDB) và VPBank (mã: VPB) có thể tăng trưởng lợi nhuận hơn 30% trong năm 2026 dựa trên động lực chính là tăng trưởng tín dụng.﻿

Ngoài ra, với HDB, nhóm phân tích nhấn mạnh rằng kế hoạch cổ phần hóa và niêm yết cổ phiếu HD Saison được kỳ vọng sẽ củng cố bộ đệm vốn của ngân hàng, bổ sung nguồn lực để duy trì đà tăng trưởng tín dụng, đồng thời tác động tích cực đến tâm lý thị trường và định giá của ngân hàng mẹ.

Việc niêm yết HD Saison sẽ cho phép công ty chủ động hơn trong công tác huy động vốn, giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn thị trường ngắn hạn cũng như sự hỗ trợ từ ngân hàng mẹ. Bên cạnh đó, kế hoạch này cho phép HDB tập trung nguồn lực hiệu quả hơn vào các hoạt động ngân hàng cốt lõi.

Với VPB, VND đánh giá mô hình hiệp lực tập đoàn giúp đa dạng hóa nguồn thu nhập. VNDirect dự báo thu nhập ngoài lãi của ngân hàng sẽ tăng 20% trong năm 2026, chủ yếu nhờ cải thiện thu từ phí và

đầu tư, với sự đóng góp ngày càng tăng từ các công ty trong hệ sinh thái như OPES, VPBankS và FE Credit.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái của ngân hàng cùng quy mô vốn lớn cho phép ngân hàng mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới, chẳng hạn như tài sản số, các dịch vụ liên quan đến blockchain khác, và giao dịch vàng, từ đó góp phần đa dạng hóa thu nhập ngoài lãi.﻿