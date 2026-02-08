Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng: Nghiên cứu giải pháp huy động nguồn ngoại tệ, vàng miếng trong dân

08-02-2026 - 22:16 PM | Thị trường chứng khoán

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa; đồng thời khẩn trương nghiên cứu các giải pháp huy động, thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân.

Triển khai hiệu quả thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 8/2 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa năm 2026

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời, cần khai thác hiệu quả dư địa của chính sách tài khóa để hỗ trợ, phối hợp hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác thực hiện mục tiêu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Thủ tướng: Nghiên cứu giải pháp huy động nguồn ngoại tệ, vàng miếng trong dân- Ảnh 1.

Cần sớm hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai hiệu quả Nghị quyết về việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, Đề án Thành lập và phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

“Hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa”, công điện nêu rõ.

Không "gây sốc", "giật cục"

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; theo dõi sát diễn biến lạm phát, tỷ giá, lãi suất, thanh khoản… để điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, mềm mại, không "gây sốc", "giật cục".

Cùng với đó, điều hành tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, công bố, công khai, minh bạch và tùy diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường để có điều chỉnh phù hợp, kịp thời. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện báo cáo về việc nghiên cứu các giải pháp để thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ trước đó.

Cơ quan này cũng được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, ngày 4/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, Chính phủ cũng sẽ theo dõi sát diễn biến của thị trường vàng; triển khai kịp thời các giải pháp để bình ổn thị trường vàng trong trường hợp cần thiết.

“Phấn đấu trước ngày 10/2 đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch”, ông Sơn nêu rõ.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Góc nhìn chuyên gia: VN-Index khả năng có cú hồi kỹ thuật giữa tuần, tận dụng cơ cấu danh mục cổ phiếu trước Tết

Góc nhìn chuyên gia: VN-Index khả năng có cú hồi kỹ thuật giữa tuần, tận dụng cơ cấu danh mục cổ phiếu trước Tết Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 9/2– 13/2: Một "ông lớn" sắp chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 9/2– 13/2: Một "ông lớn" sắp chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức Nổi bật

Thị trường tiền số hôm nay, 8-2: Thêm tài liệu về blockchain cho người dân trong nước

Thị trường tiền số hôm nay, 8-2: Thêm tài liệu về blockchain cho người dân trong nước

21:31 , 08/02/2026
Giới đầu tư chứng khoán hồi hộp chờ diễn biến tuần giao dịch trước Tết

Giới đầu tư chứng khoán hồi hộp chờ diễn biến tuần giao dịch trước Tết

20:33 , 08/02/2026
Quỹ bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý bán hơn 300 tấn bạc sau 4 ngày

Quỹ bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý bán hơn 300 tấn bạc sau 4 ngày

15:27 , 08/02/2026
Bitcoin lao dốc mạnh từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ

Bitcoin lao dốc mạnh từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ

09:31 , 08/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên