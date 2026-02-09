Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người thân lãnh đạo SeABank bán bất thành 6 triệu cổ phiếu SSB đã đăng ký

09-02-2026 - 00:19 AM | Thị trường chứng khoán

Do điều kiện thị trường không phù hợp nên ông Lê Tuấn Anh, con trai của bà Nguyễn Thị Nga- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT SeABank đã bán ra bất thành 6 triệu cổ phiếu SSB đã đăng ký.

Ông Lê Tuấn Anh vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ gửi đến UBCKNN, HoSE và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, MCK: SSB).

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 9/1/2026 đến ngày 6/2/2026, ông Lê Tuấn Anh đã bán ra không thành công 6 triệu cổ phiếu SSB đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là do điều kiện thị trường không phù hợp.

Sau giao dịch này, ông Tuấn Anh vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 1,28% vốn điều lệ của SeABank, tương đương sở hữu hơn 36,4 triệu cổ phiếu SSB.

Được biết, ông Lê Tuấn Anh là con trai bà Nguyễn Thị Nga- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT SeABank và là anh trai bà Lê Thu Thủy- Phó Chủ tịch HĐQT SeABank.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, bà Nguyễn Thị Nga- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT SeABank đang sở hữu gần 120,1 triệu cổ phiếu SSB, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,221% vốn.

Còn bà Lê Thu Thủy- Phó Chủ tịch HĐQT SeABank đang sở hữu hơn 65,6 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 2,307% vốn điều lệ của SeABank.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu SSB, mới đây bà Nguyễn Thị Thu Hương- Phó Tổng Giám đốc của SeABank đã đăng ký bán ra 400.000 cổ phiếu nhằm mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 6/2/2026 đến ngày 5/3/2026.

Nếu giao dịch thành công, bà Hương sẽ giảm sở hữu cổ phiếu SSB từ 653.817 cổ phiếu xuống còn 253.817 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,023% xuống còn 0,009% vốn điều lệ tại SeABank.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 25/12/2025 đến ngày 23/1/2026, bà Hương cũng đã bán ra thành công 3 triệu cổ phiếu SSB trong tổng số 3,155 triệu cổ phiếu đã đăng ký, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,023% như hiện tại.

Trong một diễn biến khác, trước đó SeABank đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, SeABank lên kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên thỏa mãn các tiêu chí, điều kiện theo quy định của ngân hàng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026.

Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành, tối đa 50% số cổ phiếu ESOP được phép tự do chuyển nhượng; sau 18 tháng, toàn bộ số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, SeABank dự kiến thu về 200 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP cho cán bộ, nhân viên lần này.

PV

An ninh tiền tệ

