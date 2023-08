Dư địa cổ phiếu công nghệ thông tin

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu trong 6 tháng đầu năm của nhóm doanh nghiệp công nghệ số đạt hơn 1,44 triệu tỷ đồng, giảm 10,35% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 38,87% kế hoạch năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử ước đạt 51,51 tỷ USD, giảm 9,56% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 37,88% kế hoạch năm 2023. Nguyên nhân sụt giảm doanh thu do suy thoái kinh tế ở nhiều nước, thị trường tiêu dùng công nghệ thông tin giảm sút, khả năng tăng trưởng thấp, tác động trực tiếp đến nhu cầu thị trường dịch vụ công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, mảng xuất khẩu phần mềm vẫn duy trì tăng trưởng tốt nhờ xu hướng đầu tư cho chuyển đổi số mạnh mẽ, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản và Châu Á Thái Bình Dương.

Trái chiều kết quả kinh doanh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023, CTCP FPT (Hose: FPT) ghi nhận doanh thu thuần quý II đạt 12.484 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 1.509 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý có lãi ròng cao nhất từ trước đến nay của tập đoàn. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu FPT đạt 24.166 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.665 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,9% và 18,2% so với cùng kỳ.

Lý giải sự chênh lệch này, FPT cho biết, trong 6 tháng đầu năm, khối công nghệ ghi nhận doanh thu đạt 14.202 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ, lãi trước thuế 2.005 tỷ đồng, tăng 26,3%. Trong đó, dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường nước ngoài đạt doanh thu 11.227 tỷ đồng, tăng 30,2% và lãi trước thuế 1.834 tỷ đồng, tăng 34,6%, thúc đẩy bởi nhu cầu chuyển đổi số cao từ thị trường Nhật Bản và Châu Á Thái Bình Dương.

Tương tự, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (Hose: CMG) cũng báo doanh thu thuần quý I/2023 (kỳ kế toán 1/4-30/6/2023) đạt 1.771,5 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn 109,6 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Trừ đi các chi phí, doanh nghiệp thu về 96,7 tỷ đồng lãi ròng, tăng 5,2%.

Data Center Tân Thuận (TP.HCM) của CMC Telecom. Ảnh: CMC

Ở chiều ngược lại, CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom (Hose: ELC) ghi nhận doanh thu thuần quý II/2023 đạt 35,3 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 63%, xuống còn 14,7 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5 tỷ đồng, giảm một nửa so với quý II/2022. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ELC đạt 121,2 tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 67,7% so với cùng kỳ năm trước); lãi ròng 8,4 tỷ đồng (giảm 64,8%).

Theo lý giải của ELC, nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trong quý II và 6 tháng đầu năm 2023 chủ yếu do một số dự án lớn khách hàng chậm giải phóng mặt bằng, chậm giải ngân nguồn vốn, chậm các thủ tục đấu thầu, dẫn đến quá trình triển khai các dự án này bị chậm, khiến cho doanh thu bán hàng và lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước.

Một trường hợp khác là CTCP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT, Upcom: TTN) cũng cho biết lợi nhuận sau thuế giảm 55,4% còn 5,3 tỷ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi ròng TTN đạt 11,1 tỷ đồng, giảm 28,8%.

Triển vọng cổ phiếu công nghệ thông tin

Dù tình hình kinh doanh toàn ngành có nhiều biến động, song giá cổ phiếu nhóm công nghệ thông tin lại có những diễn biến khá tích cực. Tính từ đầu năm đến nay (tại phiên 28/8), 4/4 mã đều tăng điểm gồm FPT (+44%), CMG (+25,5%), ELC (+152,5%), TTN (+18%).

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán BSC, nhóm công nghệ thông tin trên sàn sẽ có KQKD khả quan trong nửa cuối 2023 nhờ các yếu tố như tăng trưởng xuất khẩu phần mềm ở Nhật Bản và Châu Á bù đắp cho tốc độ tăng trưởng chậm lại ở Mỹ, xu hướng chuyển đổi số và đầu tư công vào giao thông thông minh, Luật Viễn thông sửa đổi (dự kiến trình Quốc hội phê chuẩn vào tháng 10/2023) với nhiều nội dung mới. Ngoài ra, nhóm này được kỳ vọng hưởng lợi nhờ xu hướng chuyển đổi số tiếp tục diễn ra tại Việt Nam cũng như thế giới kể cả khi dịch kết thúc.

Ở góc nhìn của KBSV, những khó khăn tại thị trường Mỹ và Châu âu sẽ tiếp tục ảnh hường đến ngành công nghệ thông tin của Việt Nam, tuy nhiên KBSV vẫn đưa ra quan điểm tích cực đối với triển vọng mảng xuất khẩu phần mềm trong trung - dài hạn. KBSV cho rằng các doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng 2 con số trong năm 2023.

CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) cũng đánh giá triển vọng ngành công nghệ thông tin là khả quan, đồng thời chỉ ra các động lực mạnh mẽ sẽ thúc đẩy thị trường công nghệ Việt Nam năm 2023, gồm: Các chính sách hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số từ Chính phủ; tỷ lệ người dùng Internet và các sản phẩm, thiết bị, dịch vụ công nghệ của Việt Nam ở mức cao so với thế giới; và sự dịch chuyển của các ông lớn sản xuất trên thế giới đầu tư vào Việt Nam.