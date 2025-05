Dù giá vàng đang điều chỉnh nhưng chuyên gia vẫn lạc quan về cú bứt phá vào cuối năm, đặt thêm niềm tin vào một kim loại quý khác

Ông Francisco Blanch, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa và phái sinh toàn cầu tại Bank of America Securities, nhận định giá kim loại quý đang trải qua một đợt điều chỉnh nhờ vào tình hình địa chính trị phần nào lắng dịu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, vàng và bạc được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá trong nửa cuối năm 2025.

“Chúng tôi từng dự báo giá vàng sẽ đạt 3.500 USD/ounce trong nửa đầu năm nay,” ông Blanch chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. “Giá đã gần chạm ngưỡng đó, và hiện tại thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh có thể kéo dài vài tháng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan trong dài hạn. Có khả năng trong nửa cuối năm hoặc sang năm 2026, giá vàng sẽ vượt mốc 4.000 USD/ounce. Hiện tại, sự điều chỉnh này phản ánh việc một số yếu tố bất ổn nghiêm trọng đã tạm thời suy giảm.”

Ông Blanch cho biết thêm: “Giá vàng đã nhiều lần tiến sát mốc 3.500 USD/ounce, nhưng nếu muốn vượt qua mức giá này và tiếp tục tăng mạnh, có lẽ sẽ cần tới những bất ổn địa chính trị hoặc bất ổn chính sách lớn hơn. Chúng tôi dự đoán điều đó có thể xảy ra vào cuối năm nay hoặc trong năm 2026, nhưng trong ngắn hạn, việc giá tăng liên tục là điều khó xảy ra.”

Khi được hỏi về quan điểm của Bank of America đối với bạc – kim loại đang bị tụt lại phía sau so với vàng do nhu cầu công nghiệp suy yếu – ông Francisco Blanch, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa và phái sinh toàn cầu của ngân hàng này, cho biết họ vẫn đặt kỳ vọng tích cực với kim loại quý này.

“Chúng tôi cho rằng nó đang hướng đến mức giá 40 USD/ounce,” ông nói. “Theo chúng tôi, bạc là một trong những khoản đầu tư hấp dẫn hơn bởi vì bạc mang tính chất vừa là kim loại quý, vừa là kim loại công nghiệp. Gần đây, tính chất quý hiếm đang thúc đẩy giá bạc tăng, trong khi yếu tố công nghiệp vẫn đang tụt lại phía sau – nhưng điều này sẽ sớm thay đổi.”

Blanch cho biết thêm rằng các chính sách thuế quan đang gây sức ép lên thương mại, và điều này tác động trực tiếp đến nhu cầu công nghiệp. “Chúng ta từng có một giai đoạn thương mại sôi động từ quý IV năm ngoái đến quý I năm nay, khi nhà đầu tư mua vào dự đoán về các biện pháp thuế quan. Giờ đây, thuế đã được áp dụng, nên chúng ta đang bước vào giai đoạn chậm lại, có thể kéo dài một hoặc hai quý trước khi hoạt động công nghiệp phục hồi.”

“Nếu muốn xây dựng mô hình dự báo giá bạc, yếu tố chính vẫn là giá vàng – bởi bạc về cơ bản vẫn là một kim loại quý – nhưng yếu tố công nghiệp cũng rất quan trọng,” ông nói thêm. “Hiện tại, hoạt động công nghiệp suy yếu là một trong những lý do khiến giá bạc chưa theo kịp đà tăng mạnh của vàng.”

Bên cạnh đó, ông Blanch nhấn mạnh vai trò thiết yếu của bạc trong các lĩnh vực công nghệ xanh . “Bạc gắn liền với sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời – chúng tôi vẫn kỳ vọng các khoản đầu tư khổng lồ vào năng lượng mặt trời và xu hướng điện khí hóa mọi thứ. Bạc đóng vai trò then chốt trong quá trình đó,” ông nói. “Cần nhớ rằng bạc là chất dẫn điện tốt nhất thế giới, nên trong một môi trường công nghiệp ổn định hơn trong tương lai, bạc sẽ tỏa sáng trở lại.”

Tính đến trưa ngày 28/5 (giờ Hà Nội), giá vàng đang ở mốc 3.316 USD/ounce, với giá giao ngay ở mức 3.294,15 USD/ounce. Giá bạc giao ngay ở mức 33,3 USD/ounce. Tại Việt Nam, giá bạc Phú Quý hiện đang được niêm yết ở mức giá 1,31 triệu đồng/lượng bán ra, 1,27 triệu đồng/lượng mua vào.

Tham khảo Kitco