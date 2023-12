Du khách quốc tế ấn tượng với 5 món ăn đường phố Hà Nội bị Michelin bỏ quên

Với kinh nghiệm nhiều năm viết về du lịch, ẩm thực Việt Nam và thường xuyên ghé Hà Nội, trên trang Insider, Joshua Zukas đã giới thiệu 5 quán ngon đường phố ở thủ đô Hà Nội, mà theo tác giả đang bị sách hướng dẫn Michellin bỏ quên.

"Mặc dù không được nhận sao Michelin nhưng những món ăn đường phố ở thủ đô Hà Nội thực sự hấp dẫn đối với tôi", tác giả Joshua Zukas viết.

Trên những trang báo như The Guardian, The New York Times và hãng CNN cũng thường xuyên nhắc đến rất nhiều món ăn đường phố nổi tiếng ở Hà Nội. Khi lựa chọn cơ sở nổi bật, các thanh tra viên của Michelin Guide thường xem xét 5 tiêu chí: chất lượng nguyên liệu, sự tinh thông về hương vị, sự hài hòa giữa các hương vị, cá tính của đầu bếp và tính nhất quán.

"Là cây bút chuyên viết về du lịch, hiện sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong hơn 10 năm qua, tôi đã cố gắng giới thiệu những địa điểm mang lại trải nghiệm ăn uống độc đáo. Đáng chú ý không chỉ quan tâm đến món ăn, tôi cũng xem xét bầu không khí, bối cảnh, địa điểm, câu chuyện đằng sau các cơ sở và tính độc đáo của trải nghiệm", tác giả Joshua Zukas ghi nhận.

Với ý nghĩ đó, dưới đây là những địa điểm ẩm thực đường phố hàng đầu ở Hà Nội đã để lại dấu ấn đặc biệt với Joshua Zukas.

Bún cá Sâm Cây Si (Ngõ Trung Yên, Hoàn Kiếm)

Bún Cá Sâm Cây Si. Ảnh: Joshua Zukas

Ẩn mình trong một con hẻm, quán bún cá Sâm Cây Si là hàng ăn được nhiều thực khách trong và ngoài nước tìm đến tại khu phố cổ. Dù không được nhắc đến trong Sách hướng dẫn Michelin nhưng quán bún cá này vẫn nổi tiếng trong hơn 20 năm qua.

Với món bún, miến, nguyên liệu chính là cá rô chiên giòn. Nước dùng có vị chua thanh vì được ninh từ xương cá, nấu chung với hỗn hợp dứa, cà chua. Ngoài món nước thích hợp cho mùa lạnh, quán còn có món trộn.

Quán nổi tiếng với món cá cuốn thịt được bà Sâm - chủ quán, chế biến theo công thức riêng học từ Huế. Nước dùng đậm đà, chả cá giòn và con hẻm sôi động là đủ lý do để bạn ăn ở đây, nhưng điểm thu hút lớn hơn có lẽ là khung cảnh.

Phở Bưng Hàng Trống ( Số 5 Hàng Trống, Hoàn Kiếm)

Quán ăn vừa là phòng ngủ, vừa phòng khách của gia đình, mang đến một cái nhìn thoáng qua hiếm hoi về cuộc sống ở Khu Phố Cổ. Ảnh: Joshua Zukas

Đi qua một con hẻm giữa hai cửa hàng lưu niệm, leo lên cầu thang và lựa chọn chiếc ghế nhựa nhỏ và thưởng thức tô phở bò. Giống như tất cả các món phở cổ điển của Hà Nội, nước dùng trong và đậm đà, nhưng được đun sôi gần như cả ngày để tạo độ đậm đà. Vào một ngày đẹp trời, nước dùng sẽ được nêm gia vị hoàn hảo, nhưng có thêm tỏi ngâm và tương ớt để tăng thêm chút hấp dẫn.

Quán ăn này đã tồn tại hơn hai thập kỷ trên đường phố, nhưng gia đình đã chuyển cơ sở kinh doanh về nhà riêng. Để tìm đến quán phở nổi tiếng một thời, thực khách phải đi vào một con hẻm nhỏ, chỉ vừa đủ hai người tránh nhau, sâu chừng 6-7m. Sau đó, đi theo bảng chỉ dẫn lên tầng hai, qua một cầu thang xoắn ốc cũ kĩ.

Quán ăn vừa là phòng ngủ, vừa phòng khách của gia đình, mang đến một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống ở Khu Phố Cổ. Điểm đặc trưng nhất của bát phở là phần nước dùng trong như "nước suối", vị thanh, thơm dịu, hoàn toàn không có mùi gây của thịt hay xương bò.

Phở Hạnh Lãn Ông

Phở Hạnh Lãn Ông. Ảnh: Joshua Zukas

Nhiều du khách rời Việt Nam nghĩ rằng phở đơn giản là món ăn khá phổ biến ở Việt Nam nhưng thực tế cách sáng tạo trong mỗi món ăn mang đến sự đặc biệt và hấp dẫn khác nhau. Món phở gà trộn tại Phở Hạnh là một ví dụ. Bánh phở ăn kèm với thịt, hẹ tây chiên giòn, đậu phộng, rau xanh và nước mắm chua ngọt.

Phở Hạnh nằm gần góc hai con phố cổ nhất Hà Nội: Thuốc Bắc và Lãn Ông. Đây là một trong những số con phố duy nhất ở khu phố cổ Hà Nội vẫn bán các loại sản phẩm đặt theo tên đường phố. Khi thưởng thức phở, thực khách sẽ còn nhận thấy mùi hương của dược liệu và gia vị trong không khí.

Bánh Cuốn nóng Hồ Tây (Yên Phụ, Tây Hồ)

Bánh Cuốn nóng Hồ Tây. Ảnh: Joshua Zukas

Khu phố cổ là tâm điểm của ẩm thực đường phố ở Hà Nội, nhưng điều đó không ngăn cản được sự khám phá rộng hơn của du khách ở những khu vực khác tại Hà Nội. Chẳng hạn như Bánh Cuốn nóng tại Hồ Tây chuyên phục vụ bánh cuốn, bánh tráng ướt hấp với thịt heo bằm và nấm. Ngoài ra, thực khách có thể gọi món trứng cuộn trong bánh tráng ướt kèm thêm chả để thưởng thức.

Một phần thú vị của việc ăn bánh cuốn là được xem đầu bếp đổ bột gạo vào nồi hấp lớn rồi cuộn bánh thành từng cái tinh xảo. Theo tác giả, Joshua Zukas Bánh Cuốn nóng Hồ Tây không chỉ ngon mà đặc biệt khi ở đây thực khách có thể ngồi cùng bàn với những đầu bếp làm bánh cuốn được 40 năm và xem họ chế biến món bánh cuốn gia truyền lâu đời.

Miến ngan quán Thanh Ngan (Trần Phú, Hoàn Kiếm)

Miến ngan quán Thanh Ngan. Ảnh: Joshua Zukas

Ngoài ra, miến ngan cũng là món ăn hấp dẫn, thường được phục vụ với nước dùng đậm đà. Nếu muốn đổi món thay vì phở, thực khách có thể gọi miến ngan trộn và nước dùng sẽ được phục vụ kèm theo.

Quán Thanh Ngan được cây bút Joshua Zukas ca ngợi có không gian thú vị khi nằm gần đường ray xe lửa giúp thực khách có trải nghiệm vừa ăn món đường phố vừa có thể ngắm tàu chạy từ phía xa.