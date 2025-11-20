Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự kiến khởi công, khánh thành 198 công trình dự án ngày 19/12

20-11-2025 - 14:29 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty đã báo cáo đề xuất khởi công, khánh thành 198 dự án (gồm 125 dự án khởi công và 73 dự án khánh thành) với tổng mức đầu tư 983.340 tỷ đồng.

Dự kiến khởi công, khánh thành 198 công trình dự án ngày 19/12- Ảnh 1.

Nhà thầu đang nỗ lực để đưa cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn cán đích vào 16/12 - Ảnh: Báo Xây dựng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Xây dựng đã đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính đăng ký và chuẩn bị triển khai, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 10/11.

Sau khi tổng hợp số liệu báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, Bộ Xây dựng cho biết: Đến ngày 19/11, còn một số Bộ, ngành địa phương chưa gửi báo cáo về Bộ Xây dựng; một số Bộ, ngành và địa phương không đăng ký các công trình, dự án; một số công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công năm 2025 nhưng chưa được các địa phương rà soát, đăng ký.

Đề xuất khởi công, khánh thành 198 dự án

Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty đã báo cáo đề xuất khởi công, khánh thành 198 dự án (gồm 125 dự án khởi công và 73 dự án khánh thành) với tổng mức đầu tư 983.340 tỷ đồng; trong đó: nguồn vốn từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương là 487.154 tỷ đồng (chiếm 49,5%); nguồn vốn khác là 496.186 tỷ đồng (chiếm 50,5%) và không có vốn FDI.

Cụ thể, phân theo Bộ, ngành, địa phương có: 32 dự án của 14/18 bộ, cơ quan ngang bộ; 42 dự án của 22 Tập đoàn, Tổng công ty; 124 dự án của 25/34 địa phương.

Phân theo Nhóm dự án có 5 dự án quan trọng quốc gia, 39 dự án nhóm A; 134 dự án nhóm B và 20 dự án nhóm C.

67 dự án trong lĩnh vực giao thông sẽ khởi công, khánh thành

Phân theo nhóm lĩnh vực: Giao thông có 67 dự án, Công trình dân dụng 28 dự án, Công trình công nghiệp 42 dự án, Hạ tầng kỹ thuật 23 dự án, Nhà ở xã hội 19 dự án, Văn hóa 4 dự án, Giáo dục 5 dự án, Nông nghiệp 2 dự án, Y tế 8 dự án.

Để bảo đảm về quy mô và các điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật... đối với các dự án, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, quyết định và chịu trách nhiệm về việc tổ chức khánh thành, khởi công các dự án, bảo đảm tuân thủ quy định, gửi văn bản đăng ký về Bộ Xây dựng trước ngày 25/11.

Trên cơ sở báo cáo, số liệu do các bộ, ngành, địa phương gửi về, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm quy mô, điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công theo quy định; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng Chương trình, kịch bản, phương án kết nối các điểm cầu (lựa chọn điểm cầu trung tâm, các điểm cầu chính,…) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/12.

Theo Phan Trang

Báo Chính phủ

