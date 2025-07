Dự kiến mức học phí mới, ngành Y Dược cao nhất 35 triệu đồng/năm

Nội dung trên nằm trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 81 và 97 của Chính phủ về thu, quản lý học phí các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Nghị định mới sẽ kế thừa quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và cập nhật, bổ sung quy định của Luật Giá 2023.

Học phí phổ thông giữ nguyên

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề xuất giữ khung học phí (mức sàn - trần) của năm học 2025-2026 bằng mức học phí năm học 2022-2023 quy định tại Nghị định 81 (đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng):

Mức trần học phí các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên tối đa bằng 2 lần mức trần học phí của cơ sở chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Mức trần học phí các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí của cơ sở chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Về lộ trình học phí, từ năm học 2026 - 2027 đến năm học 2035-2036, mức trần học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không quá 7,5%/năm để đạt mốc tính đủ chi phí đào tạo vào năm học 2035-2036.

Từ năm học 2036-2037 trở đi, mức trần học phí được điều chỉnh phù hợp với khả năng chi trả của người dân, điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương nhưng tối đa không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm xác định mức học phí so với cùng kỳ năm trước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

Tăng học phí đại học

Bộ GD&ĐT cũng đề xuất mức trần học phí các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm học 2025-2026 và 2026-2027 như sau:

Từ năm học 2027-2028 trở đi, mức trần học phí được điều chỉnh phù hợp với khả năng chi trả của người dân, điều kiện kinh tế xã hội nhưng tối đa không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm xác định mức học phí so với cùng kỳ năm trước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên có mức học phí bằng 2 lần mức trần học phí của cơ sở chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư có học phí bằng 2,5 lần mức trần học phí của cơ sở chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Với các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ GD&ĐT quy định hoặc chuẩn nước ngoài, các cơ sở giáo dục được tự quyết định mức thu học phí; thực hiện công khai với người học, xã hội.

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, Dự thảo nghị định mở rộng các đối tượng hưởng chế độ từ năm học 2025- 2026.

Cụ thể, trẻ em mầm non dưới 5 tuổi tại cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí. Trẻ em mầm non dưới 5 tuổi tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được Nhà nước hỗ trợ học phí theo mức hỗ trợ do HĐND cấp tỉnh quyết định theo khung học phí Chính phủ quy định tại Nghị định này.

Học sinh tiểu học tư thục (ngoài học sinh ở địa bàn không đủ trường công lập đã được hỗ trợ học phí theo Luật Giáo dục), được Nhà nước hỗ trợ học phí theo mức hỗ trợ do HĐND cấp tỉnh quyết định theo khung học phí Chính phủ quy định tại Nghị định này.

Học sinh THPT công lập được miễn học phí; học sinh cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ học phí theo mức hỗ trợ do HĐND cấp tỉnh quyết định theo khung học phí Chính phủ quy định tại Nghị định này.

Dự thảo tiếp tục quy định miễn học phí cho sinh viên theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học.