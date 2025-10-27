Dự kiến sửa quy định ưu đãi đầu tư với khu công nghiệp, khu kinh tế

Bộ Tài chính đề xuất sửa quy định ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất bỏ 2 nội dung ưu đãi đầu tư và bổ sung nội dung ưu đãi theo quy định tại điểm b10 khoản 1 Điều 9 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 67/2025/QH15.

Cụ thể, theo dự thảo, 4 nội dung ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế gồm:

1. Khu công nghiệp, khu kinh tế là địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Ưu đãi đầu tư đối với địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế được áp dụng kể từ thời điểm khu công nghiệp, khu kinh tế được thành lập.

2. Mức ưu đãi cụ thể đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về đất đai, pháp luật về tín dụng, pháp luật về kế toán và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc mua, thuê mua, thuê nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, công trình hạ tầng kỹ thuật kết nối với khu công nghiệp, khu chức năng của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế, chi phí đầu tư xây dựng và thực hiện các công trình phục vụ hoạt động cộng sinh công nghiệp, giảm phát thải khí nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Nhà đầu tư có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, thương mại theo cơ chế "một cửa, tại chỗ", hỗ trợ về tuyển dụng lao động và các vấn đề có liên quan khác trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.