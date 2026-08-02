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Dự kiến tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương hằng năm

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương là ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào Bộ luật Lao động, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết mỗi năm lên 12 ngày.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định Hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ.

Dự thảo Luật do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Bộ Nội vụ đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng lương vào Bộ luật Lao động.

Về Bộ luật Lao động, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 112 về nghỉ lễ, Tết.

Cụ thể, dự thảo Luật bổ sung điểm g vào sau điểm e khoản 1 của điều trên như sau: “Ngày Văn hóa Việt Nam: 1 ngày (ngày 24 tháng 11 Dương lịch)”.

Bộ Nội vụ cho biết, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hoá Việt Nam” với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hoá, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh.

Nếu dự thảo Luật được thông qua, người lao động sẽ có thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương trong năm, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, tết từ 11 ngày lên 12 ngày.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo việc thực hiện lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm theo quyết định của Thủ tướng trước ngày 30/9 năm trước liền kề.

Theo Bộ Nội vụ, quy định này nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp, tránh việc thông báo sát ngày nghỉ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong việc nghỉ lễ, Tết như hiện nay.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm.

Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch).

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ lễ, nâng số ngày nghỉ lên 12 ngày.


Theo Anh Văn/ VTC News

VTC News

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