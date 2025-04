Dự kiến tiếp tục giảm thuế GTGT 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận

Trình bày tóm tắt dự thảo Nghị quyết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, phương án giảm thuế GTGT tại dự thảo Nghị quyết lần này có sự thay đổi nội dung so với quy định tại các cghị quyết của Quốc hội trước đây.

Cụ thể, về nguyên tắc đề xuất giảm thuế: Thuế GTGT có các loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT (có hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT, có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu áp dụng thuế suất 0%, có hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5% và có hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%) thì chỉ giảm thuế đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%.

Trong nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%, mở rộng đối tượng được giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh, du lịch, tiêu dùng nhằm hỗ trợ tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng, du lịch nội địa, hàng hoá đặc biệt góp phần quan trọng trong sản xuất kinh doanh như: Sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, than ở khâu nhập khẩu và than bán ra ở khâu kinh doanh thương mại, xăng, dầu.

Không giảm thuế GTGT đối với hàng hoá là tài nguyên khoáng sản, trừ hàng hoá đặc biệt góp phần quan trọng trong sản xuất kinh doanh như: Sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm kim loại.

Không giảm thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), trừ mặt hàng xăng.

Giữ nguyên các dịch vụ không được giảm thuế GTGT theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội trước đây như: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản.

Cũng theo ông Cao Anh Tuấn, nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết là giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế TTĐB (trừ xăng).

Thời gian áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Về đánh giá tác động của dự thảo Nghị quyết, ông Cao Anh Tuấn cho biết dự kiến số giảm thu NSNN trong 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026 khoảng 121,74 nghìn tỷ đồng (trong đó 6 tháng cuối năm 2025 giảm khoảng 39,54 nghìn tỷ đồng, năm 2026 giảm khoảng 82,2 nghìn tỷ đồng).

Đồng thời, việc giảm thuế GTGT sẽ góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026.

Đối với người dân và doanh nghiệp, việc giảm 2% mức thuế GTGT sẽ góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, giúp sản phẩm của doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế-Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra

Trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế-Tài chính Phan Văn Mãi cho biết đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban cơ bản thống nhất với đề xuất tiếp tục cho phép áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT như kiến nghị của Chính phủ

Đồng thời, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm bảo đảm nhiệm vụ thu và khả năng cân đối ngân sách trong phạm vi bội chi NSNN năm 2025 đã được Quốc hội quyết định.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét việc giảm thuế GTGT cho 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026 theo tờ trình của Chính phủ để kích cầu tiêu dùng, ứng phó với biến động của kinh tế thế giới, đồng thời thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tạo đà tăng trưởng, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 là 8% trở lên.