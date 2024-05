Du lịch 30/4-1/5: Doanh thu cao nhưng chất lượng chưa tương xứng

Ưu tiên du lịch gần

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam thông báo, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 (từ 27/4 đến 1/5/2024), ngành du lịch phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khoảng 3,6 triệu lượt khách có lưu trú. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú trên toàn quốc đạt khoảng 60% (những ngày cao điểm đạt trên 70%), một số điểm đến ven biển đạt tỷ lệ lấp đầy 95-100% trong thời gian nghỉ lễ.

Các chuyên gia du lịch khuyên khách chủ động lên kế hoạch du lịch và đặt chỗ sớm để có giá tốt (ảnh: Như Ý).

Theo đánh giá của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày nên hầu hết các điểm đến đã đón lượng khách đông, thời gian lưu trú dài hơn, doanh thu tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. “Giá phòng và các dịch vụ du lịch không có nhiều biến động lớn. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm đến được đảm bảo. Sự chủ động chuẩn bị và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao… có quy mô lớn tại địa phương, trung tâm du lịch, đặc biệt là sự đồng hành của doanh nghiệp đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy nhu cầu vui chơi giải trí…”, lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia nêu.

Kỳ nghỉ vừa qua, để thích ứng với giá vé máy bay nội địa tăng cao, nhiều doanh nghiệp lữ hành đa dạng hóa loại hình tua theo hướng tăng tua đi ô tô chất lượng cao ở những chặng ngắn, kết hợp các phương tiện tàu hỏa, ô tô, đường thủy ở những chặng xa. Loại hình này vừa giảm giá thành tua, vừa tăng trải nghiệm cho khách. Xu hướng tự lái xe đến điểm đến trong bán kính gần cũng tăng cao, được dự đoán là loại hình di chuyển được ưa chuộng trong kỳ nghỉ hè tới.





Ở khu vực phía Bắc, các điểm đến như Hạ Long, Cát Bà, Sầm Sơn... đều trong tình trạng đông đúc. Ở Sa Pa, theo phản ánh của du khách, chiều 30/4, lượng phương tiện giao thông tăng đột biến, xảy ra ùn tắc cục bộ ở khu vực trung tâm từ bờ hồ đến khu du lịch Cát Cát. Do nhu cầu cao, hầu hết khách sạn đều phụ thu khoảng 30% dịp lễ 30/4-1/5, có khách sạn phụ thu tới 40-50%. Tại Cát Bà, có khách sạn nâng giá phòng cao gần gấp đôi, từ 1,7 lên 3 triệu đồng. Tại Hà Nội, các khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành và khu căn hộ cao cấp, khối khách sạn 3-5 sao có công suất sử dụng phòng khá cao như khách sạn Glory Sơn Tây đạt 95%, khách sạn Melia Ba Vì đạt 90%...

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị truyền thông Vietluxtour - cho biết, giá dịch vụ tại một số điểm đến trong nước tăng do nhu cầu của du khách dịp này khá cao. “Du khách có thể phản ánh ngay cho các cơ quan chức năng quản lý điểm đến để được hỗ trợ xử lý nếu gặp tình trạng “chặt chém” dịp lễ, Tết. Đây cũng là cách làm góp phần phát triển du lịch chuyên nghiệp”, bà Thu nói.

Ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc Marketing Công ty Du lịch Best Price - khẳng định nhân lực, nguồn lực của một số địa phương chưa đáp ứng tốt nhu cầu du lịch tăng vọt trong dịp lễ. Nguồn nhân lực giảm sút sau dịch COVID-19 đến nay vẫn chưa thể phục hồi.

“Việc quá tải ở một vài địa phương xảy ra do các điểm đến, điểm lưu trú có quỹ phòng vừa phải nhưng phải đón lượng khách quá lớn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp chỉ hướng đến việc đón khách vào cao điểm hè nên thường thuê thêm nhân viên thời vụ trong thời gian ngắn khiến chất lượng nhân sự không đảm bảo”, ông Tú nêu và nói rằng tình trạng đông đúc tại một số điểm du lịch biển như Hạ Long, Thanh Hóa… là hệ quả của việc giá vé máy bay tăng cao, khiến du khách đổ xô du lịch các điểm gần.

Tuy doanh thu của nhiều địa phương từ du lịch tăng vọt, nhưng đại diện Cục Du lịch quốc gia Việt Nam chỉ ra, ở một số nơi, doanh thu chưa tương xứng với chất lượng. Hiện tượng ùn tắc cục bộ diễn ra tại một số điểm du lịch như Hạ Long, bến phà ra đảo Cát Bà, tuyến đường ven biển Nha Trang, nội đô TP Đà Lạt… và trên các tuyến quốc lộ dẫn về các thành phố lớn trong thời điểm đầu và cuối kỳ nghỉ lễ.

Một số điểm đến như Phú Quốc, Quảng Nam, Côn Đảo… ghi nhận lượng khách giảm do giá vé máy bay tăng cao. Chất lượng phục vụ tại một số điểm đến ven biển chưa đồng đều, chưa đáp ứng kỳ vọng của du khách bởi tình trạng quá tải, thiếu nguồn nhân lực du lịch chất lượng.

Bài học để đón mùa cao điểm hè

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhận định, bên cạnh những thuận lợi về xu hướng tiêu dùng, du lịch xanh, du lịch số tăng, ngành du lịch vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến, giá cả dịch vụ, vé máy bay tăng cao… Để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, cần đẩy mạnh đa dạng hóa loại hình, cách thức tiếp cận thị trường, huy động nguồn lực, phối hợp quảng bá, xúc tiến du lịch.

Ông Nguyễn Trần Vĩnh Anh, Giám đốc điều hành TSTtourist, nói rằng, để chuyến du lịch hè 2024 tiết kiệm nhiều chi phí, du khách nên có kế hoạch du lịch sớm. Nếu đi tua theo nhóm gia đình với thời gian khởi hành tự chọn, du khách nên liên hệ sớm với công ty lữ hành để được tư vấn để tránh giá cao.

Du khách có thể tận dụng các chính sách mua theo nhóm (từ 4-8 khách), hoặc đặt vé trước 30 ngày để nhận giảm giá từ các hãng hàng không.

Thay vì mỗi năm đi du lịch từ 1-2 lần, người dân có đến 52 dịp cuối tuần để tận dụng làm kỳ nghỉ. Dịp hè, nhóm khách gia đình nên tìm mua các gói dịch vụ khách sạn ưu đãi để tổ chức kỳ nghỉ theo hình thức F&E (du khách chi vé máy bay và phòng khách sạn), chọn mua vé máy bay qua các doanh nghiệp uy tín. Với các tua xuất ngoại đi Đông Bắc Á, châu Âu, Úc, Mỹ, khách hàng nên quan tâm vấn đề visa trước tiên, sau đó chọn hành trình tua phù hợp nhu cầu”, chuyên gia du lịch tư vấn.

Nhiều đơn vị lữ hành cho biết, dịp cao điểm du lịch hè 2024, họ tiếp tục điều chỉnh dãy sản phẩm đa dạng và phù hợp nhu cầu khách hàng theo các tiêu chí: chất lượng ổn định, liên tục chọn lọc điểm tham quan chất lượng, mới, tăng thời gian trải nghiệm cho du khách và hướng đến dòng sản phẩm du lịch có trách nhiệm, bảo vệ môi trường.