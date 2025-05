Du lịch bùng nổ dịp lễ 30-4

Hai ngày đầu trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhiều điểm đến trên cả nước chật kín khách du lịch. Riêng TP HCM đã nhộn nhịp du khách từ khoảng 2 tuần trước khi diễn ra Lễ Kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Cú hích từ chuỗi sự kiện ở TP HCM

Người dân và du khách từ khắp nơi đổ về TP HCM để hòa mình vào chuỗi sự kiện đặc biệt trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử, đã tạo nên sức lan tỏa lớn cho du lịch thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, rất nhiều du khách từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Đà Nẵng, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... đã đến TP HCM từ nhiều ngày trước khi chính thức diễn ra lễ diễu binh, diễu hành sáng 30-4. Các chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D Mapping tại nhiều địa điểm văn hóa, lịch sử nổi tiếng; trình diễn drone; sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành... đều thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Du khách quốc tế đến TP HCM dịp lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

"Những ngày ở TP HCM, đi tới đâu tôi cũng nghe người dân trò chuyện, trao đổi về lễ sơ duyệt, tổng duyệt rồi lễ kỷ niệm chính thức với sự hân hoan" - chị Lê Khánh Ngọc (tỉnh Bình Dương) cho biết.

Đại diện Sở Du lịch TP HCM thông tin nhiều điểm tham quan thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày trong dịp lễ 30-4 như Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM, Hội trường Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi... Ngành du lịch kỳ vọng kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày với cú hích từ chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ lan tỏa, kích thích nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, du khách.

Cùng với TP HCM, nhiều điểm đến du lịch trên cả nước cũng chật kín khách. Các công ty du lịch cho biết đang "căng mình" phục vụ khách dịp lễ 30-4 và 1-5.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, cho biết công ty dự kiến phục vụ hơn 30.000 lượt khách dịp này. Trước đó, công ty đã ghi nhận nhu cầu đặt tour tăng đáng kể từ giữa tháng 3-2025. "Chỉ trong thời gian ngắn mở bán, lượng khách đăng ký tour vào dịp đại lễ 30-4 đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến trong kỳ nghỉ lễ năm nay, chúng tôi phục vụ trên 30.000 lượt khách" - bà Khanh cho hay.

Giai đoạn "vàng" để tăng tốc

Thông tin sơ bộ của Tập đoàn Sungroup cho thấy trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, các điểm đến ở Sapa (Lào Cai), Hà Nam, Cát Bà (Hải Phòng), Quảng Ninh, Bà Nà (Đà Nẵng), Phú Quốc (Kiên Giang) và Tây Ninh đều đón lượng khách tăng mạnh so với cùng kỳ. Chẳng hạn, khách tới Sun World Cát Bà tăng gấp 3 lần năm ngoái, Sun World Fansipan Legend đón lượng khách tăng 1,5 lần so với cùng kỳ...

Tại các khu du lịch, các điểm đến, hình ảnh du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng check-in tạo nên không khí tưng bừng trong ngày lễ lớn của đất nước. Ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Khu Du lịch Sun World Ba Na Hills, cho biết đã trang hoàng cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp khu du lịch, đồng thời mang đến những trải nghiệm độc đáo về ẩm thực, âm nhạc... cho du khách đến đây.

Du khách tham quan tại Ga Đà Lạt (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) ngày 1-5. Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

"Đây là cơ hội lan tỏa đến bạn bè quốc tế về niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam, đem đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng trong ngày hội lớn của dân tộc" - ông An hào hứng.

Theo Công ty CP Vinpearl (Tập đoàn Vingroup), trong quý I/2025, các cơ sở của Vinpearl tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của khách du lịch. Tính hết quý đầu năm, lượt khách lưu trú của khối khách sạn Vinpearl tăng 18% so với cùng kỳ; khách đến VinWonders đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 29% so với năm ngoái. Các thị trường mục tiêu đều ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, nhất là những thị trường đang được tập trung mở rộng như Mỹ, châu Âu, Trung Đông, Ấn Độ...

Theo Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia (TAB), mùa hè 2025 là giai đoạn "vàng" để ngành du lịch Việt Nam tăng tốc. Xu hướng dịch chuyển bằng đường hàng không và đường bộ liên vùng cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, nhất là ở khu vực Tây Nguyên, Đông Bắc, các vùng đảo phía Nam.

Với nhiều tín hiệu tích cực, giới chuyên gia cho rằng mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 120 - 130 triệu lượt khách nội địa trong năm nay của Việt Nam có thể đạt được. Ngành du lịch thời gian qua đã liên tục làm mới, đa dạng hóa, nâng tầm đẳng cấp sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách quốc tế.

Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), sau giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19, ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ với lượng du khách quốc tế tăng trở lại. Trong 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón hơn 6,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước và tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước đại dịch.

Để tiếp tục mở cửa đón khách quốc tế, Bộ VH-TT-DL sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đề xuất chính sách miễn thị thực ngắn hạn đối với công dân các thị trường tiềm năng, trọng điểm là ASEAN, Đông Bắc Á, châu Á, Tây Âu, Bắc Mỹ... Về lâu dài, Bộ VH-TT-DL kiến nghị Chính phủ mở rộng danh sách miễn thị thực đơn phương và song phương đối với các thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng và các nước có quan hệ hữu nghị, truyền thống với Việt Nam.

Bà Đồng Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group, nhận xét nhờ được đầu tư hạ tầng ngày càng đồng bộ, đẳng cấp, nhiều điểm đến của Việt Nam đã khẳng định được vị thế trên bản đồ du lịch thế giới. Tuy nhiên, chính sách visa của Việt Nam vẫn còn là rào cản lớn, là "điểm nghẽn" kìm hãm sự bứt phá của ngành kinh tế mũi nhọn này, hạn chế khả năng phát huy hiệu quả của du lịch Việt Nam.

"Để tháo gỡ, cần có sự đột phá trong việc mở rộng danh sách các quốc gia được miễn thị thực. Ưu tiên hàng đầu là các thị trường nguồn lớn, có tiềm năng tăng trưởng cao và mức chi tiêu tốt như Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Ấn Độ, các quốc gia còn lại trong Liên minh châu Âu... Ngoài ra, có thể cân nhắc thêm một số thị trường tiềm năng ở Trung Đông như UAE, Qatar..." - bà Ánh kiến nghị.