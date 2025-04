Thanh Hóa sắp có "Khu du lịch tâm linh trắng" quy mô 35.000 tỉ đồng

Sáng 26-4, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án Khu dịch vụ thương mại và Cáp treo Am Tiên - hạng mục đầu tiên trong Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên, với tổng mức đầu tư lên tới 35.000 tỉ đồng tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng các lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Sun Group thực hiện các nghi thức động thổ dự án khu du lịch tâm linh 35.000 tỉ đồng

Dự án Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên với tên gọi "Huyền tích Am Tiên - Legend of Am Tiên", "Khu tâm linh trắng" được triển khai tại khu vực núi Nưa, thuộc quần thể danh thắng đền Nưa - Am Tiên, địa danh gắn liền với cuộc khởi nghĩa hào hùng của Bà Triệu. Nơi đây, cùng với núi Bà Đen (Tây Ninh) và núi Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), được ghi nhận là một trong ba huyệt đạo thiêng của nước Việt Nam, nơi khí thiêng hội tụ, trời đất giao hòa.

"Huyền tích Am Tiên" được kỳ vọng sẽ không chỉ là điểm đến của người dân xứ Thanh, mà còn là điểm hành hương chiêm bái của hàng trăm ngàn du khách trong nước và quốc tế - một trung tâm tâm linh mới của miền Bắc Việt Nam, nơi hội tụ linh khí, di sản và chiều sâu văn hóa.

Với tổng diện tích gần 350 ha, dự án gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là Khu dịch vụ thương mại và cáp treo quy mô 31,74 ha, tổng mức đầu tư 2.969 tỉ đồng; Giai đoạn 2 sẽ triển khai Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa quy mô 58,62 ha, tổng mức đầu tư 9.634 tỉ đồng; Giai đoạn 3 hình thành Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô 295,64 ha, tổng mức đầu tư 22.429 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại lễ động thổ

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết: "Khu du lịch tâm linh trắng" được Sun Group đặt tâm huyết và xem như một sứ mệnh văn hóa. Bởi, đây không đơn thuần là việc đánh thức một vùng đất linh thiêng, mà là kiến tạo một trung tâm du lịch văn hóa - tâm linh mang tầm vóc quốc tế.

Với Sun Group, mỗi công trình là một cam kết dài hạn đồng hành cùng địa phương, không chỉ nâng tầm điểm đến, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch - văn hóa bền vững. Chúng tôi tin rằng, từ Am Tiên, Thanh Hóa sẽ có thêm một biểu tượng mới, để vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

"Năm nay, khi cả nước kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dự án Huyền tích Am Tiên càng có ý nghĩa đặc biệt, như một sự tiếp nối tinh thần lịch sử, từ quá khứ hào hùng đến hiện tại đổi mới, góp phần đưa Thanh Hóa ngày càng vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc"- ông Đặng Minh Trường cho hay.

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa khẳng định tiềm năng, thế mạnh và kết quả quan trọng trong nỗ lực phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Thanh Hóa để phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

"Hệ sinh thái du lịch của Sun Group tại xứ Thanh đã và đang không ngừng hoàn thiện với các trải nghiệm mới mẻ, độc đáo, đưa Thanh Hóa có những bước tiến vượt bậc để trở thành thủ phủ du lịch mới của Việt Nam"- ông Thi chia sẻ.

Phối cảnh dự án "Khu du lịch tâm linh trắng" trên đỉnh núi Nưa