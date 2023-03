Du lịch Hà Nội đón gần 6 triệu lượt khách trong Quý I/2023

Cụ thể, trong tháng 03/2023, Thủ đô Hà Nội đã đón 2,09 triệu lượt khách, tăng 38,3% so với cùng kỳ 2022, tăng 13% so với tháng 2/2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 397,2 nghìn lượt khách, tăng 40% so với tháng 2/2023; khách du lịch nội địa ước đạt 1,7 triệu lượt khách, tăng gấp 13,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng hơn 7,9 nghìn tỷ đồng, tăng 82,7% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 12,8% so với tháng 2/2023.

Dự kiến quý 1/2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 5,88 triệu lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 978,7 nghìn lượt khách, tăng 5.900 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách du lịch nội địa ước đạt 4,9 triệu lượt khách, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 21,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Làng nghề gốm sứ Bát Tràng (huyện Gia Lâm) thu hút đông du khách tìm đến

Về c ông tác quản lý nâng cao chất lượng điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch, Hà Nội đã phát triển các tuyến du lịch từ Trung tâm Thành phố đến: Làng nghề gốm sứ Bát Tràng (huyện Gia Lâm); chùa Hương (huyện Mỹ Đức) kết nối với khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam) - Tràng An (Ninh Bình); khu vực Sơn Tây - Ba Vì; Thạch Thất - Quốc Oai; Đông Anh - Sóc Sơn. Đẩy mạnh triển khai các loại hình du lịch mới gắn với thế mạnh của từng địa phương như: sản phẩm du lịch thể thao tại huyện Sóc Sơn, sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với chăm sóc sức khỏe tại các huyện: Ba Vì, Sóc Sơn, sản phẩm du lịch bay khinh khí cầu tại các quận: Tây Hồ, Long Biên, thị xã Sơn Tây...

Cùng với đó, triển khai các sản phẩm du lịch đêm như làm mới các hoạt động tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, các điểm đến du lịch, đặc biệt là các điểm đến di tích, di sản xây dựng các sản phẩm du lịch đêm, du lịch trải nghiệm trên nền tảng khai thác các giá trị truyền thống. Tăng cường triển khai các hoạt động liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch, ở khu vực phía Bắc, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, khu vực miền Trung-Tây Nguyên... nhằm xây dựng các chương trình du lịch liên kết thu hút khách du lịch.

Hà Nội đã xây dựng kế hoạch đón các đoàn FAMTRIP, PRESSTRIP gồm phóng viên báo chí và doanh nghiệp lữ hành nước ngoài đến khảo sát sản phẩm du lịch tại Hà Nội. Tăng cường hợp tác với Tổng công ty Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình, sự kiện giới thiệu, quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội ở trong nước và nước ngoài. Tham gia các chương trình quảng bá du lịch đối ứng với các nước thành viên: CPTA, TPO, Liên minh họp tác các thành phố du lịch Mê Kông - Lan Thương và các hoạt động xúc tiến du lịch quốc tế khác. Nghiên cứu tổ chức các chương trình khảo sát, xúc tiến sản phẩm du lịch Thủ đô tại Bắc Kinh, Trung Quốc để tiếp thị, thu hút khách du lịch từ thị trường này.

Chương trình Du lịch Hà Nội chào 2023

Về công tác truyền thông quảng bá, Hà Nội đã tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới của Thủ đô trên các kênh truyền thông, truyền hình trong nước và tổ chức quảng bá trên kênh CNN quốc tế (sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt). Xây dựng đa dạng các hình thức truyền thông trên các nền tảng số, trang Website, nền tảng mạng xã hội (Youtube, Facebook, Tiktok, ...) nhằm tạo sức lan tỏa lớn và thu hút khách đến Hà Nội với thông điệp xuyên suốt "Hà Nội - Đến để yêu" và "Hà Nội - Điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn". Bên cạnh đó, tiếp tục sản xuất clip, thực hiện biên tập, dịch bài thuyết minh các điểm đến du lịch trên địa bàn Thành phố đã được chuẩn hóa sang 5 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Tổ chức thiết kế, sản xuất sản phẩm quà tặng, bộ nhận diện du lịch, ấn phẩm du lịch Hà Nội đặc sắc, mang đậm nét văn hóa Thủ đô, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm tham quan du lịch.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, để có kết quả khả quan trong quý I, ngành Du lịch Thủ đô đã nỗ lực quảng bá, tuyên truyền với nhiều sự kiện lớn được thực hiện. Trong tháng 4 và Quý II/2023, Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng các hoạt động quảng bá du lịch trong dịp tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023; tham mưu, phối hợp với Hiệp hội du lịch golf Việt Nam tổ chức Hội thảo "Du lịch golf-Thế mạnh của du lịch Hà Nội" theo đề nghị của Hiệp hội du lịch golf Việt Nam; tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch triển khai tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2023; tập trung nghiên cứu tổ chức, khai thác tuyến bus Ben Bạc - Bát Tràng trong năm nay và đẩy mạnh xúc tiến thu hút khách quốc tế tại các thị trường trọng điểm như: Đông Bắc Á, Pháp và một số nước Châu Âu, Mỹ, Ấn Độ.