Dự nợ tín dụng khu vực 12 tăng 22,7% trong năm 2025

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà

Theo báo cáo của NHNN chi nhánh Khu vực 12, tính đến ngày 31/12/2025, tín dụng toàn khu vực 12 đạt mức tăng trưởng cao (22,7%) - cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung toàn hệ thống (19,01%), góp phần hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Đặc biệt, một số số ngành, lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao như doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao (47,3%); doanh nghiệp nhỏ và vừa (32,8%); thương mại và dịch vụ (25,1%); nông, lâm, thủy sản (21,9%). Chất lượng tín dụng cơ bản được đảm bảo; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,5%.

Hoạt động thanh toán trên địa bàn khu vực 12 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ (nhất là thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 17 triệu tỷ đồng, chiếm đến 81% tổng doanh số thanh toán) và đảm bảo an toàn, thông suốt. Công tác phát hành kho quỹ, giao dịch tiền mặt bảo đảm an toàn tuyệt đối, đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng trên địa bàn tiếp tục được tăng cường, liên tục, liền mạch, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật và an toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong bối cảnh sắp xếp tổ chức và địa giới hành chính. Ngành Ngân hàng khu vực 12 cũng tích cực tham gia hưởng ứng các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội, nhất là phong trào xóa nhà tạm, nhà ột nát và ủng hộ đồng bào chịu tác động của thiên tai, bão lũ...

Tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đánh giá: nhiệm kỳ 2021-2025 là nhiệm kỳ đầy thách thức, nhiều diễn biến bất ngờ, chưa từng có tiền lệ xảy ra, đặc biệt là năm 2025. Trong bối cảnh đó, chính sách tiền tệ tiếp tục phát huy vai trò trụ cột ổn định, góp phần ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,02%, trong khi vẫn góp phần kiểm soát lạm phát ở mức thấp (khoảng 3,3%). Thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định dù rất nhiều áp lực. Thể chế pháp luật về tiền tệ và ngân hàng từng bước được hoàn thiện, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh.

Về nhiệm vụ năm 2026, Phó Thống đốc nhấn mạnh: tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức, rủi ro, bất định gia tăng; lạm phát trong xu thế giảm nhưng thiếu chắc chắn; triển vọng điều hành CSTT của các NHTW, nhất là FED khó dự báo, tiềm ẩn tác động đến thị trường quốc tế cũng như đồng tiền của các quốc gia mới nổi và đang phát triển, tạo áp lực, thách thức lớn đối với điều hành lãi suất, tỷ giá của Việt Nam.

Nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2026 có những áp lực khi thực hiện đồng thời 02 mục tiêu - vừa kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Đây là các mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt không chỉ trong năm 2026 mà cả nhiệm kỳ 2026-2030, đòi hỏi toàn hệ thống ngân hàng, trong đó có NHNN Chi nhánh Khu vực 12 và các TCTD trên địa bàn phải tập trung quán triệt sâu sắc để tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà yêu cầu, trong năm 2026, hệ thống ngân hàng Khu vực 12 tập trung quán triệt và tổ chức triển khai quyết liệt, đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN và các cấp chính quyền địa phương về tiền tệ, hoạt động tín dụng, ngân hàng, ngoại hối và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực; đẩy mạnh cải cách hành chính; tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân thực hiện thủ tục hành chính qua môi trường mạng trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến toàn trình...



