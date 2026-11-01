Dư nợ toàn nền kinh tế vượt 20,8 triệu tỷ đồng, dòng vốn tập trung mạnh vào sản xuất kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố số liệu về tăng trưởng tín dụng. Theo đó, tính đến ngày 26/10/2026, dư nợ toàn nền kinh tế đạt khoảng 20,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,94% so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được theo dõi chặt chẽ.

Về cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế, NHNN cho biết, đến cuối tháng 8/2026, nhóm thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng 70,11%; công nghiệp – xây dựng chiếm 23,81%; nông, lâm, thủy sản chiếm 6,08%.

Xét cụ thể trong các ngành kinh tế có tỷ trọng dư nợ lớn, thì ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 20,46% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Đứng sau là hoạt động làm thuê trong các hộ gia đình cùng sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình chiếm 15%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 12%; xây dựng chiếm 7,82%; và nông, lâm, thủy sản chiếm 6,08%.

Riêng đối với ngành xây dựng, dư nợ tập trung đáng kể vào các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đang được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh.

Về định hướng dòng vốn, NHNN cho biết, khoảng 77,44% dư nợ của nền kinh tế phục vụ cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Song song với việc ưu tiên hướng vốn vào sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng, tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro tiếp tục được kiểm soát và theo dõi chặt chẽ.

Định hướng thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cần tăng cường cấp tín dụng hợp vốn đối với các dự án có nhu cầu vốn lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, phân tán rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động cấp tín dụng.