Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dư nợ trái phiếu hơn 2.000 tỷ đồng, AAC Việt Nam kinh doanh ra sao?

09-09-2025 - 06:56 AM | Bất động sản

AAC Việt Nam báo lãi sau thuế 2,3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025. Tổng nợ phải trả ghi nhận gần 3.193 tỷ đồng, gấp 4,48 lần vốn chủ sở hữu trong đó dư nợ trái phiếu chiếm hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025, Công ty cổ phần AAC Việt Nam (AAC Việt Nam) báo lãi sau thuế 2,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý II/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là gần 713 tỷ đồng gồm 600 tỷ đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu và gần 113 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng nợ phải trả ghi nhận gần 3.193 tỷ đồng, gấp 4,48 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, doanh nghiệp phát sinh dư nợ trái phiếu 2.090 tỷ đồng và 582 tỷ đồng vay nợ ngân hàng. Ngược lại, khoản nợ phải trả khác giảm mạnh từ gần 3.800 tỷ đồng xuống còn 521 tỷ đồng.

Dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong nửa đầu năm 2025, AAC Việt Nam đã phát hành 3 lô trái phiếu.

Thứ nhất, mã AVN32501 trị giá 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 26/5/2025, kỳ hạn 72 tháng,lãi suất cố định 8,5%/năm, thanh toán lãi một lần khi đến hạn.

Thứ hai mã AVN32502 trị giá 750 tỷ đồng, được phát hành ngày 13/6/2025, kỳ hạn 84 tháng, lãi suất cố định 9,1%/năm.

Thứ ba mã AVN32503 trị giá 350 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/6/2025, kỳ hạn 84 tháng, lãi suất cố định 9,1%/năm.

Bên cạnh đó, AAC Việt Nam còn lưu hành trái phiếu mã AVNCH2429001 trị giá 490 tỷ đồng, được phát hành ngày 24/12/2024, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất 10%/năm.

Trong nửa đầu năm 2025, các lô trái phiếu này đều chưa đến hạn thanh toán gốc, lãi.

Dư nợ trái phiếu hơn 2.000 tỷ đồng, AAC Việt Nam kinh doanh ra sao?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Về AAC Việt Nam, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 11/2007. Tại thời điểm tháng 5/2024, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên hơn 600 tỷ đồng. Hiện, bà Vũ Thị Tiên Lữ (SN 1980) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Theo tìm hiểu, AAC Việt Nam là chủ đầu tư một số dự án bất động sản. Cụ thể, Liên danh ACC Việt Nam và Công ty Cổ phần bất động sản Hano-Vid là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị số 1B tại xã Bá Xuyên, TP.Sông Công (cũ), tỉnh Thái Nguyên. Dự án có tổng mức đầu tư gần 770 tỷ đồng, trong đó sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là gần 170 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2026.

Dữ liệu của PV cho biết, đầu tháng 12/2024, AAC Việt Nam và Hano-Vid mang Quyền tài sản phát sinh thuộc Dự án đầu tư Khu đô thị số 1B thế chấp ngân hàng.

Ngoài ra, AAC Việt Nam còn "bắt tay" với Hano-Vid tại nhiều dự án bất động sản khác.

Cụ thể, theo Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang (cũ), liên danh AAC Việt Nam và Hano-Vid được lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn Kép mở rộng (huyện Lạng Giang cũ), nay thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn Kép mở rộng có diện tích khoảng 25,8ha với tổng chi phí thực hiện gần 484 tỷ đồng. Tháng 7/2024, AAC Việt Nam đã mang quyền tài sản phát sinh thuộc 575 lô đất và nhà ở tại Dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn Kép mở rộng đem thế chấp tại MSB.

Liên danh ACC Việt Nam và Hano-Vid cũng hợp tác với nhau tại dự án Khu nhà ở thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ.

Dự án này được UBND tỉnh Hòa Bình thời điểm đó chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 83/QĐ- UBND ngày 24/12/2021. Đến ngày 20/10/2022, UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục có Quyết định 90/QĐ-UBND về việc chấp thuận nhà đầu tư.

Dũ liệu của PV cho thấy, liên danh AAC Việt Nam - Hano-Vid cũng mang quyền tài sản phát sinh thuộc Dự án Khu nhà ở thị trấn Bo để thế chấp tại ngân hàng. 

Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TAND tỉnh Quảng Ninh mở thủ tục phá sản với chủ đầu tư dự án Ocean Park 41ha ở Vân Đồn

TAND tỉnh Quảng Ninh mở thủ tục phá sản với chủ đầu tư dự án Ocean Park 41ha ở Vân Đồn Nổi bật

Tập đoàn T&T của Bầu Hiển bất ngờ đến một xã ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm 30 km để khảo sát đầu tư 2 dự án “khủng”

Tập đoàn T&T của Bầu Hiển bất ngờ đến một xã ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm 30 km để khảo sát đầu tư 2 dự án “khủng” Nổi bật

Du lịch Lạc Hồng báo lỗ ròng trong nửa đầu năm 2025

Du lịch Lạc Hồng báo lỗ ròng trong nửa đầu năm 2025

06:56 , 09/09/2025
Hà Nội ban hành kế hoạch hành động phát triển đô thị thông minh

Hà Nội ban hành kế hoạch hành động phát triển đô thị thông minh

06:55 , 09/09/2025
Nhà thầu dự án đường sắt xin lỗi vì hiện tượng trào bùn

Nhà thầu dự án đường sắt xin lỗi vì hiện tượng trào bùn

06:55 , 09/09/2025
Vinpearl chọn Vinhomes làm tổng thầu xây dựng "siêu làng" 44.000 tỷ đồng

Vinpearl chọn Vinhomes làm tổng thầu xây dựng "siêu làng" 44.000 tỷ đồng

06:54 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên