Dư nợ trái phiếu hơn 2.000 tỷ đồng, AAC Việt Nam kinh doanh ra sao?

Theo báo cáo thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025, Công ty cổ phần AAC Việt Nam (AAC Việt Nam) báo lãi sau thuế 2,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.



Tính đến cuối quý II/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là gần 713 tỷ đồng gồm 600 tỷ đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu và gần 113 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng nợ phải trả ghi nhận gần 3.193 tỷ đồng, gấp 4,48 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, doanh nghiệp phát sinh dư nợ trái phiếu 2.090 tỷ đồng và 582 tỷ đồng vay nợ ngân hàng. Ngược lại, khoản nợ phải trả khác giảm mạnh từ gần 3.800 tỷ đồng xuống còn 521 tỷ đồng.

Dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong nửa đầu năm 2025, AAC Việt Nam đã phát hành 3 lô trái phiếu.

Thứ nhất, mã AVN32501 trị giá 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 26/5/2025, kỳ hạn 72 tháng,lãi suất cố định 8,5%/năm, thanh toán lãi một lần khi đến hạn.

Thứ hai mã AVN32502 trị giá 750 tỷ đồng, được phát hành ngày 13/6/2025, kỳ hạn 84 tháng, lãi suất cố định 9,1%/năm.

Thứ ba mã AVN32503 trị giá 350 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/6/2025, kỳ hạn 84 tháng, lãi suất cố định 9,1%/năm.

Bên cạnh đó, AAC Việt Nam còn lưu hành trái phiếu mã AVNCH2429001 trị giá 490 tỷ đồng, được phát hành ngày 24/12/2024, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất 10%/năm.

Trong nửa đầu năm 2025, các lô trái phiếu này đều chưa đến hạn thanh toán gốc, lãi.

Về AAC Việt Nam, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 11/2007. Tại thời điểm tháng 5/2024, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên hơn 600 tỷ đồng. Hiện, bà Vũ Thị Tiên Lữ (SN 1980) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Theo tìm hiểu, AAC Việt Nam là chủ đầu tư một số dự án bất động sản. Cụ thể, Liên danh ACC Việt Nam và Công ty Cổ phần bất động sản Hano-Vid là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị số 1B tại xã Bá Xuyên, TP.Sông Công (cũ), tỉnh Thái Nguyên. Dự án có tổng mức đầu tư gần 770 tỷ đồng, trong đó sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là gần 170 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2026.

Dữ liệu của PV cho biết, đầu tháng 12/2024, AAC Việt Nam và Hano-Vid mang Quyền tài sản phát sinh thuộc Dự án đầu tư Khu đô thị số 1B thế chấp ngân hàng.

Ngoài ra, AAC Việt Nam còn "bắt tay" với Hano-Vid tại nhiều dự án bất động sản khác.

Cụ thể, theo Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang (cũ), liên danh AAC Việt Nam và Hano-Vid được lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn Kép mở rộng (huyện Lạng Giang cũ), nay thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn Kép mở rộng có diện tích khoảng 25,8ha với tổng chi phí thực hiện gần 484 tỷ đồng. Tháng 7/2024, AAC Việt Nam đã mang quyền tài sản phát sinh thuộc 575 lô đất và nhà ở tại Dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn Kép mở rộng đem thế chấp tại MSB.

Liên danh ACC Việt Nam và Hano-Vid cũng hợp tác với nhau tại dự án Khu nhà ở thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ.

Dự án này được UBND tỉnh Hòa Bình thời điểm đó chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 83/QĐ- UBND ngày 24/12/2021. Đến ngày 20/10/2022, UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục có Quyết định 90/QĐ-UBND về việc chấp thuận nhà đầu tư.

Dũ liệu của PV cho thấy, liên danh AAC Việt Nam - Hano-Vid cũng mang quyền tài sản phát sinh thuộc Dự án Khu nhà ở thị trấn Bo để thế chấp tại ngân hàng.