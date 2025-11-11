Dự phóng VN-Index có thể vượt 1.800 điểm vào năm 2026, chuyên gia Mirae Asset điểm tên một số nhóm ngành tiềm năng “đón sóng”

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là hết năm 2025, nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng tích cực, thị trường chứng khoán mới được nâng hạng, các chính sách được đưa ra vẫn đang hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên sau một thời gian tăng điểm kéo dài lên mức cao, thị trường lại quay đầu tích lũy ở ngưỡng 1.600 điểm.

Vậy trong 2 tháng còn lại của năm 2025, thị trường liệu có bật tăng trở lại hay sẽ có diễn biến như thế nào và nhà đầu tư nên chuẩn bị chiến lược như thế nào cho giai đoạn tới?

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street Talk Show) trên VTV8, các chuyên gia đánh giá, thị trường đang trong bối cảnh có nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực, tuy nhiên do đã tăng điểm kéo dài nên việc điều chỉnh là cần thiết để bắt đầu một đà tăng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Nền kinh tế 3 quý đầu năm đều đã tăng trưởng tốt và dự báo kết thúc năm 2025, kinh tế Việt Nam sẽ đạt được mức tăng trưởng trên 8%, ý kiến của bà ra sao?

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Giám đốc Phân tích Khối Vĩ mô và Chiến lược, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS): Theo tôi, mục tiêu tăng trưởng trên 8% là khả thi. Nền kinh tế Việt Nam 2025 đang trong pha “đồng thuận phục hồi”, được hỗ trợ bởi cả chính sách tài khóa và tiền tệ.

Thứ nhất, đầu tư công là động lực then chốt, với nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh, từ các dự án sân bay, đường sắt và đường cao tốc, đến cảng biển. Để giải ngân hết 100% số Thủ tướng chính phủ giao thì tiến độ giải ngân trong những tháng còn lại phải cao gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Yếu tố thứ hai là, xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng 16,2% so với cùng kỳ trong 10 tháng đầu năm, thặng dư 19,6 tỷ USD. Rủi ro được kỳ vọng sẽ giảm bớt sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được Tuyên bố chung về khuôn khổ hiệp định “Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng”, cũng như khi thương mại toàn cầu ổn định hơn, đặc biệt là sau thỏa thuận về thương mại giữa Mỹ - Trung.

Yếu tố thứ ba là thu hút FDI cũng đang tăng trưởng tích cực, 10 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký tăng 15,6%, FDI giải ngân đạt 21,3 tỷ USD tăng 8,8%.

Còn về tiêu dùng, tổng mức bán lẻ 10 tháng đầu năm tăng 9,3%, và được kỳ vọng sẽ tăng tốc trong thời gian tới nhờ các giải pháp chính sách chú trọng phục hồi sức mua của người dân.

Thị trường chứng khoán sau một thời gian tăng trưởng kéo dài đến nay đang tích lũy ở mức 1.600 điểm, mức này cao hơn đầu năm khá nhiều, theo bà liệu thị trường có khả năng điều chỉnh sâu hay không?

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân:﻿﻿ Thị trường đang kiểm định lực cầu tại vùng VN-Index 1.600 điểm, những yếu tố giúp kỳ vọng thị trường có thể phục hồi ngưỡng này bao gồm Fed đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3,75–4% và kỳ vọng sẽ tiếp tục cắt giảm 3-4 lần nữa đưa mặt bằng lãi suất về gần 3% cuối năm 2026.

Nhờ đó, áp lực tỷ giá, vốn là yếu tố khiến khối ngoại bán ròng xuyên suốt kể từ tháng 4/2023, dự kiến sẽ giảm bớt. Khối ngoại có thể sớm ngừng bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi tỷ giá ổn định hơn, giúp tâm lý thị trường cải thiện.

Thứ hai, lực cầu mạnh mẽ từ NĐT tổ chức trong nước đã đóng vai trò dẫn dắt kể từ tháng 5 đến nay. Vì thế, khả năng thị trường giảm sâu trong giai đoạn này là thấp. Đồng thời, thị trường đã phản ánh xong mùa kết quả kinh doanh quý III, chiết khấu sự phục hồi chậm hơn kỳ vọng của nhóm ngành BĐS. Triển vọng tăng trưởng quý IV và năm 2026 cao sẽ là nền tảng mới giúp thị trường hồi phục trong thời gian tới.

Liệu rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có một cú bật trong 2 tháng cuối năm?

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân: Thống kê lịch sử cho thấy, thị trường thường tăng vào 2 tháng cuối năm, phản ánh những kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế cho năm tiếp theo. Năm nay, yếu tố hỗ trợ rõ nhất là Fed chuyển sang chính sách nới lỏng, FTSE nâng hạng TTCK Việt Nam lên mới nổi, trong khi đó kế hoạch tăng trưởng rất cao trong 5 năm tới được hỗ trợ bởi cả chính sách tài khóa vào tiền tệ và việc thực hiện những giải pháp chính sách để vào rổ chỉ số MSCI thị trường mới nổi vào năm 2030.

Tuy nhiên, để có một “cú bật” rõ ràng, cần thêm tín hiệu từ dòng vốn ngoại quay lại, thanh khoản cải thiện và niềm tin vào nhóm ngành trụ cột.

Tóm lại, thị trường đang ở trạng thái tích lũy lành mạnh, định giá hấp dẫn, và được hỗ trợ bởi môi trường vĩ mô ổn định. Nhà đầu tư nên xem 2 tháng cuối năm như giai đoạn “chuẩn bị vị thế” cho chu kỳ tăng trưởng mới năm 2026. Chính phủ Việt Nam có kế hoạch tăng trưởng tham vọng cho năm năm tiếp theo, bắt đầu từ năm 2026, tăng trưởng GDP sẽ đạt 10%. Để đạt được kế hoạch tham vọng này cần có được sự hỗ trợ của việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng lẫn việc tăng cường giải ngân đầu tư công với kế hoạch đầu tư công cho năm năm tiếp theo là 8,5 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, những ngành vốn là đóng góp chính cho tăng trưởng GDP của Việt Nam như ngành tiêu dùng sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn trong năm sau, đặc biệt khi Việt Nam đã bắt đầu chú trọng hơn những giải pháp để khôi phục sức mua trong nước. Trên những cơ sở trên, tôi kỳ vọng năm 2026 thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm với mức định giá phù hợp cho thị trường từ 17 lần P/E trở lên, tương ứng với mức đó thị trường có thể là chinh phục từ mốc 1.800 đến 2.200 điểm.

Vậy các nhà đầu tư nên có chiến lược đầu tư như thế nào vào lúc này?

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân: Mức độ biến động của thị trường ngày càng gia tăng, nhà đầu tư cá nhân nên kiên nhẫn và xây dựng cho mình chiến lược phù hợp để có thể tận dụng sự biến động này.

Sau nhịp điều chỉnh hiện tại, nhà đầu tư nên tích lũy chọn lọc để xây dựng một danh mục định hướng theo các động lực tăng trưởng kinh tế trụ cột của chu kỳ tăng trưởng mới, như là tích lũy các cổ phiếu cơ bản ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và bán lẻ, đang được chiết khấu hấp dẫn so với các khung định giá P/E và P/B. Còn những NĐT chấp nhận mức biến động giá cao có thể chọn những doanh nghiệp hưởng lợi từ đầu tư công và thị trường BĐS phục hồi, có dòng tiền dương và ít nợ vay.

Những nhóm ngành nào sẽ tiềm năng trong thời gian tới, theo bà ông?

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân: ﻿Trước hết, nhìn vào bức tranh vĩ mô tổng thể, kinh tế Việt Nam được dẫn dắt bởi chính sách tiền tệ, đầu tư công và chuyển đổi số. Do đó, nhà đầu tư nên ưu tiên các nhóm ngành như thứ nhất là ngành ngân hàng được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng cao, cải thiện chất lượng tài sản khi thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục. Tuy nhiên khi đầu tư ngành này, NĐT cần theo dõi sự phục hồi của ngành BĐS, xu hướng tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ nợ xấu, lãi suất huy động và cho vay.

Ngành thứ hai là ngành chứng khoán, ngành đang đi qua giai đoạn có nhiều sự thay đổi về mặt pháp lý và công nghệ nhất, giúp gia tăng sự minh bạch và hiệu quả. Ngành này phản ánh rõ nét sự kỳ vọng của NĐT về câu chuyện nâng hạng thị trường, sự gia tăng thanh khoản thị trường, và sự sôi động trở lại của hoạt động IPO.

Việc ứng dụng công nghệ mới giúp ngành này phát triển về cả chất và lượng, cụ thể là phát triển và cải tiến các sản phẩm tư vấn đầu tư truyền thống, thu hút NĐT nước ngoài và khai thác tiềm năng của thị trường trong nước. Khi đầu tư ngành này, NĐT cần lưu ý đây là ngành có độ biến động lớn hơn so với thị trường (beta cao), NĐT cũng cần theo dõi sát sao các biến số chính sách tiền tệ của Mỹ, lãi suất, tỷ giá, thanh khoản và tỷ lệ cho vay ký quỹ.

Nhóm thứ ba là nhóm VLXD, xây lắp và BĐS hưởng lợi từ thúc đẩy đầu tư công và thị trường BĐS hồi phục. Kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026–2030 lên đến 8,5 triệu tỷ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tăng 167% so với vốn giải ngân giai đoạn 2021–2025.

Trong bối cảnh chính sách tiền tệ nới lỏng, phát triển hạ tầng được chú trọng; hạ tầng phát triển, thị trường BĐS được kỳ vọng sẽ tiếp tục hồi phục trên nền tảng pháp lý mới. Do đó, những yếu tố cần theo dõi gồm những chính sách mới, tiến độ giải ngân đầu tư công hàng tháng và mùa báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý.

Ngành tiếp theo là ngành công nghệ được hỗ trợ bởi chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Đối với ngành công nghệ, lo ngại bong bóng AI toàn cầu và sự chênh lệch kết quả báo cáo kinh doanh thực tế so với kỳ vọng của NĐT sẽ là 2 yếu tố chính cần theo dõi.

Cuối cùng là ngành bán lẻ. Với mục tiêu đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam đặt mục tiêu đưa mức thu nhập bình quân đầu người tăng từ mức 4.700 năm 2024 lên 8.500 USD năm 2030, do đó, tiềm năng của ngành là rất lớn. Từ năm 2026, việc gia tăng mức giảm trừ gia cảnh hơn 40% so với trước đây trong tính thuế thu nhập cá nhân cũng là một yếu chính giúp cải thiện sức mua của tầng lớp trung lưu. Song, những yếu tố cần theo dõi là mức độ tăng trưởng của nền kinh tế so với kỳ vọng, mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng trong ngành, tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận hàng quý.