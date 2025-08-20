Đu trend biến đổi mọi thể loại nhạc thành thính phòng như Sơn Tùng với các công cụ AI này

Gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền những phiên bản biến hóa của các bản nhạc V-pop đình đám thành phong cách thính phòng hoặc giao hưởng cổ điển. Một ca khúc ballad nhẹ nhàng có thể biến thành bản hòa tấu trang trọng với piano và dây, hay một bài nhạc điện tử được "nâng tầm" như thể bước ra từ dàn nhạc giao hưởng quốc tế. Ngay cả Sơn Tùng khi biểu diễn cũng từng nhắc đến trào lưu này, khiến người hâm mộ thích thú: "Nghe sang hẳn lên!".

Chính Sơn Tùng MTP cũng hào hứng "đu trend" biến hóa nhạc thính phòng.

Không chỉ tạo cảm giác mới lạ, những bản phối lại theo phong cách cổ điển còn mở ra một không gian âm nhạc sang trọng và đậm tính nghệ thuật, góp phần định hình lại cách người trẻ nhìn nhận về vibe của các bản hit quen thuộc.

Điều đáng ngạc nhiên là bạn không cần phải là nhạc sĩ hay producer mới làm được điều đó. Với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, hiện nay có khá nhiều công cụ AI cho phép người dùng chuyển thể thể loại nhạc chỉ trong vài bước đơn giản, từ pop sang thính phòng, từ EDM sang jazz, hay từ rap sang nhạc phim điện ảnh.

Biến hóa giai điệu trong một nốt nhạc với các công cụ AI

Musicful

Được đánh giá cao bởi khả năng tạo bản phối tương đối hoàn chỉnh, Musicful cho phép bạn nhập lời bài hát hoặc một đoạn mô tả cảm xúc, sau đó chọn thể loại cần chuyển đổi. AI sẽ xử lý và xuất ra một bản nhạc mang đúng tinh thần thính phòng - có thể sử dụng ngay cho video hoặc các dự án cá nhân.

Myremix

Nếu bạn có sẵn bản nhạc yêu thích và chỉ muốn "makeover" lại theo kiểu sang trọng, Myremix là lựa chọn tối ưu. Hệ thống sẽ xử lý bài hát trong khoảng 10 - 15 phút và chuyển thể theo thể loại đã chọn. Điểm cộng là tốc độ nhanh, không yêu cầu đăng ký tài khoản rườm rà.

Stable Audio 2.0

Thuộc dòng sản phẩm của Stability AI - nổi tiếng với khả năng tạo hình ảnh, Stable Audio 2.0 hỗ trợ chuyển đổi âm thanh theo yêu cầu (audio-to-audio generation). Bạn có thể tải lên một đoạn nhạc rock hoặc hiphop, sau đó yêu cầu AI "make it cinematic" hoặc "orchestral version" và nhận về một phiên bản đầy tính điện ảnh, như thể dùng cho trailer phim.

Groove2Groove hoặc MIDI‑VAE

Với những ai muốn làm sâu hơn ở cấp độ MIDI (tức là dữ liệu nhạc ký hiệu, không phải âm thanh thô), các công cụ nghiên cứu như Groove2Groove hay MIDI-VAE cho phép áp dụng phong cách của một bản nhạc này sang bản nhạc khác. Đây là lựa chọn lý tưởng với producer, nhạc công, hoặc người dùng có hiểu biết về xử lý nhạc cụ số.

Nhưng điều cần lưu ý: AI không phải "đũa thần"

Dù khả năng AI ngày càng ấn tượng, thực tế cho thấy phần lớn các công cụ trên vẫn chỉ dừng lại ở mức giải trí, thử nghiệm phong cách hoặc tạo cảm hứng sơ khởi. Chất lượng bản phối thường chưa hoàn hảo, dễ bị cắt cụt, lệch nhịp, hoặc phối khí chưa tới. Nếu bạn thực sự muốn tạo một bản nhạc chuyển thể chỉn chu, mang tính nghệ thuật cao, việc chỉnh sửa chuyên sâu là điều không thể thiếu.

Điều này có thể bao gồm: Tải dữ liệu MIDI từ AI về để chỉnh lại từng note, từng layer trong phần mềm như FL Studio, Ableton Live hoặc Logic Pro. Thay đổi nhạc cụ thủ công, sử dụng VST chất lượng cao (ví dụ: Spitfire Audio, EastWest) để tạo ra phần hòa âm thật sự đạt chuẩn phòng thu. Xử lý mastering và mix lại beat, đảm bảo mọi chi tiết đều hài hòa với nhau.

Dù vậy, AI vẫn đang mở ra một thế giới âm nhạc mới mẻ cho bất kỳ ai muốn thử sức. Với chỉ một vài cú click chuột, bạn có thể nghe lại bản hit yêu thích của mình trong hình hài... dàn nhạc giao hưởng hoành tráng. Và biết đâu đấy, chính bạn sẽ là người khơi mào một phiên bản "Lạc Trôi Symphony" thứ hai?