Dưa hấu là “vua giải nhiệt” mùa hè nhưng ăn cùng 4 thứ này có thể biến thành "thuốc độc"

Dưa hấu không chỉ có vị ngọt, thanh mát mà còn giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích nhất định cho sức khỏe. Nổi bật như nước, chất xơ, protein, các loại vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật khác như citrulline và lycopene tốt cho sức khỏe. Nhờ vậy mà bên cạnh việc giữ nước, giải nhiệt, dưa hấu còn tốt cho tim mạch, cải thiện tiêu hóa, kháng viêm, giảm đau, làm đẹp da và tóc…

Tuy nhiên, để nhận được nhiều lợi ích và không gây hại cho cơ thể, khi ăn dưa hấu cũng có một vài lưu ý riêng. Trong đó, có 4 thứ tuyệt đối không nên kết hợp hoặc ăn cùng lúc, gần lúc với dưa hấu:

1. Chuối

Rất nhiều người không biết rằng chuối và dưa hấu không thích hợp để ăn chung với nhau. Bởi vì trong dưa hấu có hàm lượng đường cao, giàu kali và chuối cũng rất giàu kali. Khi cả hai loại trái cây quá giàu kali kết hợp với nhau sẽ khiến cơ thể bị quá tải, không thể hấp thụ và thậm chí còn gây ngộ độc, rối loạn nhịp tim.

Đặc biệt, kiểu ăn uống này có thể gây nguy hiểm tính mạng với những người suy thận. Vì kali được thải qua nước tiểu, khi suy thận kali bị ứ đọng trong cơ thể và khiến kali trong máu tăng cao trên 6,5mmol/l. Từ đó có thể làm tim loạn nhịp, dẫn tới ngừng tim đột ngột, gây tử vong bất cứ lúc nào mà không có triệu chứng báo trước.

Chưa kể, chuối và dưa hấu đều ngọt, có hàm lượng đường cao nên cũng không tốt với người tiểu đường, dễ gây tăng cân.

2. Thịt dê, thịt cừu

Vốn dưa hấu không hợp để ăn gần hay ăn cùng lúc với các loại thịt giàu protein. Nhất là thịt cừu và thịt dê.

Lý do đầu tiên là nó làm giảm chất dinh dưỡng và mùi vị của cả thịt lẫn dưa hấu. Do thịt có tính nóng, nhiều protein khi kết hợp với dưa hấu có tính lạnh và chiếm tới 94% là nước. Với lượng nước lớn như vậy nó sẽ làm loãng các chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein.

Lý do thứ hai là sự kết hợp này khiến dịch dạ dày tăng lên, gây khó tiêu và ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Đặc biệt rất nguy hiểm với những ai đang mắc chứng bệnh suy nhược lá lách. Y học cổ truyền còn cho rằng sự xung khắc nóng - lạnh giữa hai thực phẩm này làm suy tổn dương khí, dễ mệt mỏi, rối loại tiêu hoá, đau dạ dày và nặng hơn là dẫn tới ngộ độc thực phẩm.

3. Hải sản

Dưa hấu không thể ăn cùng, gần với hải sản như tôm, cua... Giống như thịt cừu hay thịt dê, hải sản cũng giàu protein và có tính nóng nên sẽ làm giảm dinh dưỡng, dễ gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, ăn dưa hấu trước khi ăn hải sản còn làm giảm hương vị, thậm chí biến vị một số loại hải sản, nhất là các loại có lớp vỏ cứng.

Đặc biệt, sự kết hợp này còn có thể gây ngộ độc, rối loạn hô hấp, dị ứng da. Lý do là hải sản chứa nhiều canxi và dưa hấu chứa một lượng lớn vitamin C. Khi kết hợp, vitamin C sẽ phản ứng hóa học với protein cùng canxi có trong hải sản để tạo thành chất không dễ dàng được cơ thể hấp thụ, thậm chí tạo sỏi và có thể gây hại cho cơ thể.

4. Sữa chua

Không hiếm người thích ăn chung dưa hấu với sữa chua để tăng hiệu quả giải nhiệt, giảm ngọt nhưng lại không biết nó không tốt cho sức khỏe chút nào. Rõ ràng sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho điều hòa ruột, còn dưa hấu nhiều vitamin và chất xơ nhưng kết hợp với nhau lại thành “thuốc độc” cho dạ dày.

Bởi vitamin C chiếm tỷ lệ lớn trong dưa hấu, vai trò là một chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe làn da và tăng cường chức năng của hệ miễn dịch. Khi kết hợp sữa chua với vitamin C trong dưa hấu sẽ đẩy lượng axit lên cao dễ gây hại cho người bị đau dạ dày.

Người khỏe mạnh ăn như vậy cũng dễ bị đầy bụng, khó tiêu. Sự kết hợp này lặp lại lâu ngày sẽ ảnh hưởng và ăn mòn thành dạ dày gây ra các bệnh về dạ dày, đường ruột, gây rối loạn tiêu hóa và nặng hơn là bị ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, dưa hấu cũng không phải là lựa chọn tuyệt vời cho những người bị loét miệng, rối loạn tiêu hóa, cảm lạnh. Còn người bị viêm loét dạ dày, thận yếu hay suy thận thì tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn.

