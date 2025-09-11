Đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc vào sáng nay (11/9) với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức đại diện cho gần 91.790 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội. Đây là đại hội đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước được tổ chức.

Quảng Ng ã i là v ù ng đất giàu truyền thống yêu nước và đa dạng, phong phú, độc đáo về văn hóa. Nơi đây đã sản sinh ra đội h ù ng binh Hoàng Sa, kiê m qu ản Trường Sa, và lễ hội khao lề thế lính đã trở thành niềm tự hà o c ủa dân tộc. Quảng Ng ã i ghi lại những chiến cô ng vang d ội đã đi và o l ịch sử chống giặc ngoại xâm như bản h ù ng ca bấ t di ệt: Khởi nghĩa Ba Tơ, Chiến thắng Kon Braih… trong kháng chiến chống Pháp, khởi nghĩa Trà Bồng, Chiến thắng Ba Gia, Vạn Tường, Đăk Tô - Tân Cảnh, Măng Bút… trong kháng chiến chống Mỹ. Quảng Ng ã i là nơi giao thoa của 3 nền văn hóa lớn: Văn hóa Sa Huỳnh, Văn hóa Đại Việt và Văn hóa Tây Nguyên. Tiếng cồng chiêng giục gi ã , sôi nổi từ buôn làng Tây Nguyên đã vang vọng đế n di ễn đàn Liên Hợp Quốc, để giờ đây trở thành di sản văn hóa thế giới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đạt được những kết quả khá toàn diện

Báo cáo chính trị với chủ đề: "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đại đoàn kết các dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại; phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là tỉnh phát triển khá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" trình Đại hội của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Quảng Ngãi đạt được những kết quả khá toàn diện. Trong đó, công tác x ây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được chú trọng và được nâng lên tầm cao mới; đồng thời Quảng Ngãi cũng tích cực đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chủ động củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được triển khai khá toàn diện, đạt hiệu quả; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai tích cực, kịp thời, hiệu quả;…

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 92.813 tỷ đồng, tăng bình quân 7,3%/năm, xếp hạng 10/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Quy mô nền kinh tế đến năm 2025 đạt 188.701 tỷ đồng (theo giá hiện hành), xếp hạng 23/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 70,3% trong GRDP. Năm 2025, GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.979 USD; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54,89 triệu đồng/người/năm, tăng bình quân 9,4%/năm. Năng suất lao động xã hội theo giá so sánh ước đạt 91 triệu đồng/lao động, tăng bình quân 5,9%/năm. Hằng năm, thu ngân sách nhà nước đều vượt mức chỉ tiêu Trung ương giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 5 năm ước đạt 170.204 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm theo giá hiện hành ước đạt khoảng 347.471 tỷ đồng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là đại hội đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước được tổ chức - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Bản sắc văn hóa được giữ gìn, phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Công tác phát triển giáo dục và đào tạo, y tế được chú trọng; chất lượng nguồn nhân lực ngày càng đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững…

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thường vụ tỉnh ủy và Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 – 2030... Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 68 đồng chí; Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm 17 đồng chí; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 – 2030 Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thực hiện thành công nhiệm vụ của nhiệm kỳ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, nhấn mạnh đâ y l à một sự kiện chính trị trọng đạ i c ủa tỉnh nhà, là một dấu mốc có ý nghĩa to lớn đặt nền móng phát triển và định hướng cho Đảng bộ không chỉ cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 mà còn cho nhiều nhiệm kỳ tiếp theo, đưa Quảng Ng ã i đồng hành c ù ng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và thịnh vượng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, Bộ Chính trị đánh gi á cao công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ tỉnh Quảng Ng ã i.

Quảng Ngãi đã thực hiện nghiêm túc, bài bản Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; đã tổ chức thành công Đại hội Đảng của 816 tổ chức Đảng cơ sở và 100 đảng bộ trực thuộc, đã chuẩn bị khoa học, trách nhiệ m c ác văn kiện trình Đại hội với tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu góp ý của các nhà khoa học, các đồng chí nguyên l ã nh đạo tỉnh, các cơ quan Trung ương; nộ i dung v ăn kiện cơ bản bám sát tinh thần dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và sát tình hình thực tiễn; phương án nhân sự dự kiến đúng tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng và đến hôm nay, đã hội đủ các điều kiện khai mạc Đại hội và bảo đảm cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh 5 nội dung lớn để Đại hội nghiên cứu, thảo luận - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Năm nă m qua, Đảng bộ , ch ính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ng ã i đã phải đối mặt với nhiều thử thách, nhiều biến động phức tạp, khó lường như: Đại dịch COVID-19 không có tiền lệ, thiên tai, b ã o l ũ cực đoan đã tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống... Trong bố i c ảnh đó, Đảng bộ , ch ính quyền và nhân dân Quảng Ng ã i đã đoàn kết và nỗ lực vượt bậc, thực hiện thành công nhiệm vụ của nhiệm kỳ và đạt được những kế t qu ả quan trọng, toà n di ện.

Đó là, thực hiện chủ trương của Ban Chấ p h ành Trung ương và Bộ Chính trị, Quảng Ng ã i cù ng cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,3%/năm , quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng và đứng thứ hạng cao trong cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, vớ i c ông nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 70 %. Khu kinh tế Dung Quấ t ti ếp tục khẳng định là vai tr ò hạt nhân tăng trưởng, là trung tâ m c ông nghiệp nặng và lọc dầu quan trọng của cả nước.

Nông nghiệp có bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghệ cao, hình thành các v ù ng chuyên canh quy mô lớn. Nhiều sản phẩm đặc hữu như Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệ u qu ý đã có mặt trên các thị trường khó tính của qu ốc tế.

Văn hóa - xã hộ i c ó nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được đảm bả o. T ỉ lệ hộ ngh èo gi ảm nhanh, đặc biệt là ở v ù ng miền núi, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhấ t, l à nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Đảng bộ.

"Thay mặt L ã nh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ , ch ính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ng ã i đã đạt được trong nhiệm kỳ vừ a qua", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ .

Bên cạnh những thành tự u, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng cho rằng Quảng Ng ã i cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế được nêu trong Bá o c á o ch ính trị. Đó là, tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; hạ tầng, nhất là hạ tầng kết nố i, c òn bất cậ p; du l ịch chưa phát triển tương xứng với tiềm năng; công tác giảm ngh è o ở một số nơ i ch ưa thực sự bền vững. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Đảng bộ cần tập trung thả o lu ận sâu sắc, phân tích kỹ các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, để từ đó đề ra c ác giải pháp khắc phục quyết liệt, hiệ u qu ả.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, việc hợp nhất hai tỉnh Quảng Ng ã i và Kon Tum đã tạo ra một dư địa hành chính với quy mô lớn hơn, tiềm năng hơn. Đây không chỉ là thay đổi về đị a gi ới, mà còn là một bước ngoặt mang tính chiến lược, mở ra một không gian phát triển mới, kết hợp được tiềm năng, lợi thế giữa v ù ng duyên hải năng động và v ù ng Tây Nguyên h ù ng vĩ, giàu bản sắc.

Tập trung l ã nh đạ o, ch ỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương hai cấ p v ận hành thông suốt, hiệ u qu ả

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Quảng Ng ã i trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh 5 nộ i dung lớn để Đại hội nghiên cứu, thả o lu ận.

Cụ thể, một là, phải coi xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt của then chốt; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Kết luận số 21 của Ban Chấp h ành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tậ p v à làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nếu động lực quan trọng của tăng trưởng là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thì hành trang quan trọng của đội ngũ cán bộ để bước vào kỷ nguyên mớ i ch ính là tư duy mới, tầm nhìn mới, kiến thức mới. Đại hội Đảng và cuộc cách mạng về tổ chức chính là dịp để chúng ta rà soát, đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ l ã nh đạ o c ác cấp.

Ban Chấ p h ành Đảng bộ phả i ch ịu trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân về sự phát triển toà n di ện, bền vững của tỉnh và việc cải thiện không ngừng đời sống của nhân dân. Vì vậy, phải xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiế n, d ám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong qu á trình chọn lọc, sắp xếp lại đội ngũ, cần mạnh dạn sàng lọc, thay thế những cán bộ yếu k é m, không đáp ứng được yêu cầu, n é tránh, sợ trách nhiệm, thậm chí sai phạm. Đồng thời, trân trọng và khuyến khích những cán bộ tự đánh gi á chính xác bản thân mình, sẵn sàng nghỉ theo chính sách, nhường lại vị trí cho những người trẻ xứng đáng, triển vọng hơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao quyết định của Bộ Chính trị, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đảng bộ cần đặc biệt quan tâm xây dựng đoàn kết. Đó là đoàn kết trong Ban Chấ p h ành, trong toàn Đảng bộ; giữa các dân tộc trong một địa phương có 44 dân tộc anh em; giữa các địa phương mới sáp nhập để c ù ng chung tay xây dựng một mái nhà chung. Đoàn kết là yêu cầu xây dựng Đảng, nhưng đoàn kết cũng chính là sức mạnh nội lực của Đảng bộ. Hạt nhân của đoàn kết phải bắt đầu từ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đoàn kết thành công cũng bắt đầu từ đây và đảng không mạnh cũng bắt đầu từ đây. Bài học tăng cường đoàn kết, nhất là đối vớ i c ác đơn vị sáp nhập đã được Quảng Ng ã i đúc kết từ lâu, nhưng luôn luôn mới mẻ và cần thiết đối vớ i ch úng ta hiện nay.

Tăng cường giá o d ục để nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa c á nhân, đồng thời đề cao kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiê m c ác trường hợp suy thoái, biến chất. Nhưng trước hết, cán bộ, đảng viên phải không ngừng r è n luyện, giữ gìn, tự soi, tự sử a, ch ấ p h ành nghiêm chỉnh pháp luật và tuân thủ quy định của Đảng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, để việc mất mát cán bộ như vừa qua là một bài học nhức nhối, đ au bu ồn, m ã i m ã i không lặp lại.

Hai là, tập trung l ã nh đạ o, ch ỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương hai cấ p v ận hành thông suốt, hiệ u qu ả. Cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy đã đặt cấp xã vào một vị trí hoàn toàn mớ i, l à cấp chính quyền trực tiế p qu ản trị, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội ở x ã , là cấp chính quyền gần dân, trực tiếp giải quyết mọi vấn đề của người dân. Cấp xã phải thực sự mạnh, am hiểu địa bàn, thực sự vì dân mới thực hiện tốt trọng trách được giao.

Tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệ u qu ả chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ quan trọng, riêng có của nhiệm kỳ đầu tiên này để đặt nền móng cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Bước đầu triển khai, cấp xã đang vận hành trô i ch ảy, tuy vậy không phải không có bất cập.

Tỉnh ủy cần theo d õ i sát, nhậ n di ện chính xác, đầy đủ những điểm nghẽn; tập trung nguồn lực và giải pháp đồng bộ tháo gỡ những bất hợp lý trong cơ cấu, biên chế, bố trí cán bộ, bất cậ p v ề chuyên môn, nghiệ p v ụ của cán bộ cấp x ã , những thiếu hụt về hạ tầng chuyển đổi số... Hoạt động củ a ch ính quyền cấp xã phục vụ người dân, doanh nghiệp không được đứt g ã y, đình trệ mà phải tốt lên từng ngày và được đo bằng sự hài lòng của người dân.

Ba là, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo ra những đột ph á về kinh tế với mục tiêu tăng trưởng hai con số. L ã nh đạo phải nghĩ sâu, làm lớn, vì dân; cần từ bỏ tư duy cũ chỉ trông cậy vào đầu tư công, cách là m c ũ chờ đợi Trung ương duyệt dự án và rót vốn ngân sách. Nguồn lực từ ngân sách nhà nước được phân bổ có giới hạn, không đủ để tạo ra tăng trưởng hai con số. Có cơ chế , ch ính sách thông thoáng để huy động và phát huy nguồn lực đang rất dồi dào trong nhân dân, trong doanh nghiệp mới là hướng đi sáng suốt lúc này.

Với tiềm năng to lớn sau hợp nhất và khát vọng của kỷ nguyên mới, đề nghị Đại hộ i c ần thả o lu ận, xây dựng Nghị quyết cụ thể, có tính hành động cao, hoạch định được các giải pháp đột phá, đồng bộ và có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, phấn đấu đạt, thậm chí vượt chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình xem triển lãm ảnh về quá trình phát triển của tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Để làm được điều đó, tỉnh cần khẩn trương rà soát, tích hợ p v à cập nhật lại các quy hoạch của tỉnh cho đồng bộ với quy hoạch v ù ng và qu ốc gia, tập trung và o c ác giải pháp đột phá

Cụ thể, về công nghiệp, phải phát triển theo chiều sâu, công nghệ cao, lấy Khu kinh tế Dung Quất làm hạt nhân, thúc đẩy liên kết với Khu kinh tế mở Chu Lai để hình thành một trung tâ m c ông nghiệp trọng điể m qu ốc gia. Với định hướng phát triển của đất nước, Khu kinh tế Dung Quất đang đứng trước vận hội lớn trong tương lai gần. Dung Quất đã là một trung tâ m c ông nghiệp lọc dầu nhưng sẽ là một trung tâm hóa dầu lớn. Không dừng lại ở đó, Dung Quất còn là một phần của trung tâ m c ông nghiệp đóng tàu thuỷ, công nghiệp đường sắt tốc độ cao...

Định hướng đó của Trung ương có làm được hay không và làm như thế nào một phần phụ thuộc vào nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi. Đã đến lúc Quảng Ng ã i c ần nghiên cứu và có lời giải để biến nắng, gió một thời là nỗi vất vả của tỉnh trở thành tiềm năng năng lượng tái tạo, phục vụ cho chính nhu cầu của Khu kinh tế Dung Quất.

Về du l ịch, phải tạ o ra được những sản phẩm độc đáo, kết nối được " rừng" và "biển", hiện thực hó a chi ến lược " một điểm đế n, ba qu ốc gia" , biến danh tiếng đảo Lý Sơn, tiềm năng cảnh quan, khí hậu Măng Đ en v à lợi thế ngã ba Đông Dương thành một sản phẩ m du l ịch liên kết độc đáo, nơi du khách có thể trải nghiệm văn hóa đa dạng của Việt Nam - Lào - Campuchia trong c ù ng một hành trình. Cần phải thành tâm nhận ra rằng tiềm nă ng du l ịch của Quảng Ng ã i đạt 5 sao, nhưng hạ tầ ng du l ịch và sản phẩ m du l ịch của Quảng Ng ã i rất ít sao. Chúng ta phải biết chạnh lòng khi so sánh vớ i c ác tỉnh lân cận có c ù ng đặc điểm tự nhiên – xã hội.

Về hạ tầng, phải dồn lực đầu tư cho các dự án chiến lược có tính kết nối liên v ù ng. Không gian kinh tế của tỉnh đã được mở rộng nhưng nếu không có kết nối thì sẽ không thể trở thành một thực thể kinh tế mạnh mà vẫn chỉ là những mảnh gh é p rời rạc. Nhiệm kỳ 2025 – 2030 phải đầu tư cho các dự án kết nối kinh tế, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hoàn thành cho được cao tốc Quảng Ng ã i - Kon Tum, đườ ng ven bi ển, sân bay Măng Đ en, s ân bay Lý Sơn, nâng cấp các tuyế n qu ốc lộ huyết mạch, tạo ra một trục giao thông thông suốt từ Tây Nguyên ra biển và kết nố i qu ốc tế.

Song song với đó, phải tạo được môi trường thực sự thông thoáng để kinh tế tư nhân phát triển, có cơ chế , ch ính sách đột ph á thúc đẩy mạnh mẽ khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, triển khai thực chất, hiệ u qu ả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68-NQ/TW) và đột ph á khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Nghị quyết số 57-NQ/TW).

Bốn là, phải luôn luôn ch ăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân. Phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Phải thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm ngh è o bền vững, đặc biệt quan tâm đến v ù ng sâu, v ù ng xa, v ù ng đồng bào dân tộc thiểu số, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong không khí hào h ù ng của những ngày Tháng Tám lịch sử , ch úng ta càng thấm nhuần đạ o l ý "U ống nước nhớ nguồn".

Quảng Ng ã i là mảnh đất anh h ù ng, giàu truyền thống cách mạng. Thành công vĩ đạ i c ủa các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm luôn nhắc nhở chúng ta khắc ghi những cống hiến, hy sinh của đồng bào miền tây Quảng Ng ã i.

Vì vậy, phải quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế miền tây, bố trí nhiều hơn các dự án ưu đãi để phát huy lợi thế, tiềm năng, thu hút nhà đầu tư; giải quyết việc làm, nâng cao mức sống người dâ n, r út ngắn khoảng cách giữa các v ù ng, miền. Tăng cường chăm lo cho các gia đình chính sách, ngườ i c ó công không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh của trái tim. Năm tháng qua đ i, c ơ hội để chúng ta tri ân, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa cho gia đình liệt sĩ, thương binh sẽ vơi dần. Vì vậy phải quyết liệt hơn, khẩn trương hơn, chu đáo hơn trong thực hiện chính sách cho ngườ i c ó công; đảm bảo 100% ngườ i c ó công và gia đình được chă m lo to à n di ện, có mức sống " bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơ i c ư trú" .

Năm là, đột ph á trong cả i c ách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xem đâ y l à nhiệm vụ cấp bách, quan trọng. Quán triệt và thực hiện quyết liệt Chương trình của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Theo đó, cần rà soát để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 30 % thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; giảm 30 % thời gian giải quyết và 30 % chi phí tuân thủ trong năm đầu của nhiệm kỳ. Phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần " cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết" , ch ấm dứt tình trạng tầng nấc, hạch sách, nhũng nhiễu, k é o d ài thời gian. Cả i c ách hành chính phải gắn liền với chuyển đổi số, hướng tới một nền hành chính thân thiện, có khả năng cung ứng mọi dịch vụ công trên nền tảng số và không phụ thuộc vào đị a gi ới hành chính, phục vụ người dân minh bạch, hiệ u qu ả.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình c ũng đề nghị Quảng Ngãi cập nhật và qu án triệt thê m c ác nghị quyết mớ i c ủa Bộ Chính trị về giải pháp đột phá phát triển giá o d ục và đào tạo và bảo vệ , ch ăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo đó, phải tập trung xây dựng một hệ thống giá o d ục thực sự công bằng, chất lượng, lấy người học làm trung tâm, giá o d ục toà n di ện cả về nhân cách, đạo đức và trí tuệ; chuyển mạnh tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao năng lự c y t ế cơ sở , y t ế dự phòng, đảm bảo cho mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngay từ đầu. Nhiệm kỳ tới, cần quyết tâm tạo ra ngay những chuyển biến vượt bậc, những thay đổi nền tảng trong hai lĩnh vực quan trọng này.

"Với truyền thống cách mạng anh h ù ng, với sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng vươn lên, tôi tin tưởng Đảng bộ , ch ính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ng ã i sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Và tôi mong rằng, mỗ i c án bộ, đảng viên và người dân Quảng Ng ã i sẽ luôn quyết tâm " Hợp nhất sức mạnh - Kiến tạo tương lai" chung tay xây dựng tỉnh Quảng Ng ã i phát triển nhanh, bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của cả nước", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi xác định mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 là: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đại đoàn kết toàn dân tộc; liên kết và phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi là tỉnh phát triển khá, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.



Các chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ được đề ra là: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 tăng 9-9,5%/năm. Năng suất lao động xã hội tăng bình quân 8-9%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người khoảng 6.900 - 7.000 USD. Thu nhập bình quân đầu người (giá hiện hành) tăng bình quân 9-10%/năm. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt ít nhất 560.000 tỷ đồng. Đến năm 2030, phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo. Đến năm 2030, tỉ lệ đô thị hóa đạt trên 38%. Đến năm 2030, có ít nhất 65,19% trường mầm non, 80% trường tiểu học, 80% trường trung học cơ sở, 42,59% trường tiểu học - trung học cơ sở, 73,44% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Hằng năm, có ít nhất 80% khu dân cư, đơn vị hành chính cấp xã, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự…



Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp nền tảng, thúc đẩy hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh phát triển du lịch; phát triển Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển - đảo và Khu du lịch Măng Đen trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.



Ba nhiệm vụ đột phá là: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên hạ tầng giao thông, đô thị, công nghệ phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng để phát triển nhanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp tỉnh, cấp xã, có đủ phẩm chất, năng lực, tư duy mới, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh hội nhập quốc tế.



