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Đức cảnh báo AI làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng

| | Kinh tế số

Các cơ quan an ninh Đức cảnh báo AI đang làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng, khi giúp tội phạm hành động nhanh và tinh vi hơn.

Đức cảnh báo sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) có thể mở ra một làn sóng tấn công mạng mới. Ảnh: Itservtechnology

Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức (BfV) và Cơ quan An ninh Thông tin Liên bang Đức (BSI) ngày 3-8 dự báo tình hình an ninh mạng sẽ tiếp tục xấu đi khi năng lực của các mô hình AI ngày càng được nâng cao.

Theo BfV, sự phát triển của AI đang giúp tội phạm mạng dễ dàng phát động các cuộc tấn công quy mô lớn hơn trước.

AI có thể hỗ trợ tội phạm trong nhiều khâu như thu thập thông tin về mục tiêu, tự động hóa một phần quá trình tấn công và mở rộng quy mô hoạt động.

BSI cũng cảnh báo nguy cơ lạm dụng AI sẽ gia tăng trong thời gian tới. Cơ quan này cho biết các mô hình AI tiên tiến do những công ty công nghệ hàng đầu phát triển đã cho thấy khả năng đáng kể trong việc phát hiện lỗ hổng bảo mật.

Thậm chí, một số hệ thống AI đã có thể hỗ trợ khai thác lỗ hổng bảo mật, mở đường cho nguy cơ tự động hóa các cuộc tấn công mạng tinh vi.

Dù hiện nay việc tiếp cận các hệ thống AI mạnh nhất vẫn bị hạn chế do yêu cầu lớn về năng lực tính toán và chi phí vận hành, các quan chức Đức cho rằng những rào cản này có thể dần giảm xuống khi công nghệ phần cứng trở nên rẻ hơn và phổ biến hơn.

Điều này có thể khiến các công cụ AI tiên tiến không chỉ nằm trong tay các tập đoàn công nghệ lớn hay những tổ chức có nguồn lực mạnh, mà còn có nguy cơ bị các nhóm tội phạm mạng khai thác để tiến hành các cuộc tấn công trên quy mô rộng hơn.

Tuy nhiên, giới chức Đức nhấn mạnh AI cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh mạng. Những công nghệ tương tự đang được sử dụng để phát hiện dấu hiệu bất thường, xác định lỗ hổng bảo mật và phản ứng nhanh hơn trước các cuộc tấn công.

Giới chức an ninh Đức cho rằng thách thức hiện nay là vừa ngăn chặn việc tội phạm lợi dụng sức mạnh của AI, vừa tận dụng công nghệ này như một công cụ phòng thủ để duy trì lợi thế trước các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi.

Tổng hợp

Theo Kim Phượng

Báo Hà Nội mới

Từ Khóa:
AI

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