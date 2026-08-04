Từ món quà sinh nhật cho bạn gái, 9X tạo ra mạng xã hội 100 triệu lượt tải, thành công gọi vốn 12,5 triệu USD

Từ một ứng dụng tự tay lập trình để tặng bạn gái khi cả hai yêu xa, Matt Moss đã tạo ra Locket - mạng xã hội ảnh hướng đến những mối quan hệ thân thiết, đạt hơn 100 triệu lượt tải và khoảng 9 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày.

Năm 2021, Matt Moss vừa tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học California, Santa Barbara (UCSB). Khi anh chuyển đi, bạn gái Ava vẫn tiếp tục việc học, đồng nghĩa cả hai chuẩn bị bước vào một mối quan hệ yêu xa.

Thay vì tìm một ứng dụng có sẵn để duy trì kết nối, Moss quyết định tự xây một sản phẩm dành riêng cho hai người.

Đó là Locket.

Moss quyết định tự xây một sản phẩm dành riêng cho hai người. Ảnh: Locket

Món quà sinh nhật chỉ dành cho hai người

Ý tưởng ban đầu của Moss khá đơn giản: anh muốn mỗi khi Ava sử dụng điện thoại, cô có thể nhìn thấy một bức ảnh mới từ anh ngay trên màn hình chính.

Moss tự lập trình một ứng dụng cho phép hai người gửi ảnh trực tiếp lên màn hình điện thoại của nhau. Không có news feed công khai, không cần lượt thích hay hàng nghìn người theo dõi. Chỉ có những bức ảnh đời thường được gửi giữa hai người.

Locket khi ấy thậm chí chưa phải một startup. Nó đơn giản là món quà sinh nhật Moss làm cho bạn gái.

Trong khoảng thời gian đầu, ứng dụng chỉ được Moss và Ava sử dụng. Nhưng sản phẩm nhỏ này nhanh chóng gây tò mò với bạn bè của họ. Nhiều người muốn biết liệu họ có thể sử dụng Locket để gửi ảnh trực tiếp đến màn hình điện thoại của những người thân thiết hay không.

Đó là lúc Moss nhận ra món quà dành cho một người có thể trở thành sản phẩm dành cho hàng triệu người.

Điều khiến Locket khác biệt nằm ở chính sự đơn giản. Ảnh: Locket

Ngày 1/1/2022, Locket chính thức xuất hiện trên App Store. Moss đăng một video giới thiệu ứng dụng lên TikTok. Video nhanh chóng lan truyền, kéo theo lượng người dùng tăng vọt. Chỉ khoảng hai tuần sau khi ra mắt, Locket đã đạt khoảng 2 triệu lượt đăng ký và nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu App Store tại Mỹ.

Theo Locket, ứng dụng sau đó từng đứng đầu bảng xếp hạng App Store tại hơn 30 quốc gia. TechCrunch ghi nhận đến tháng 8/2022, Locket đã có hơn 20 triệu lượt tải và hơn 1 tỷ bức ảnh được chia sẻ.

Điều khiến Locket khác biệt nằm ở chính sự đơn giản.

Những hình ảnh đầu tiên của cặp đôi trên chính ứng dụng MXH vẫn còn lưu giữ. Ảnh: Locket

Người dùng không cần xây dựng một "thương hiệu cá nhân" hay tìm kiếm thật nhiều người theo dõi. Locket cho phép họ lựa chọn tối đa 20 người bạn thân, sau đó những bức ảnh mới từ nhóm này có thể xuất hiện trực tiếp trên màn hình chính dưới dạng widget.

Nói cách khác, Locket không cố biến chiếc điện thoại thành một sân khấu để người dùng trình diễn cuộc sống. Nó muốn biến màn hình chính thành một cửa sổ nhỏ nhìn vào cuộc sống của những người mình quan tâm.

Từ ứng dụng của một cặp đôi thành startup 12,5 triệu USD

Sự tăng trưởng nhanh chóng đưa Locket đến với các nhà đầu tư. Startup ban đầu huy động 2,5 triệu USD từ những nhà đầu tư thân quen. Sau đó, vào tháng 4/2022, Locket tiếp tục gọi 10 triệu USD trong vòng seed do Sam Altman dẫn dắt.

Vòng vốn này còn có sự tham gia của Sugar Capital, Costanoa Ventures, Mike Krieger - đồng sáng lập Instagram, và Adam D’Angelo - CEO Quora. Tổng cộng, Locket huy động được 12,5 triệu USD.

Những hình ảnh đầu tiên của cặp đôi trên chính ứng dụng MXH vẫn còn lưu giữ. Ảnh: Locket

Thời điểm đó, Locket mới chỉ vừa ra mắt được vài tháng nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những ứng dụng mạng xã hội ảnh nổi bật dành cho thế hệ trẻ.

Điều đáng chú ý là Moss không muốn biến Locket thành một phiên bản khác của Instagram.

Ngay từ đầu, anh định vị Locket như một mạng xã hội riêng tư và thân mật hơn, nơi người dùng kết nối với một nhóm nhỏ thay vì xây dựng một lượng follower khổng lồ.

Sau cú bứt phá năm 2022, Locket không tiếp tục chạy theo những vòng gọi vốn khổng lồ.

Theo TechCrunch, đến năm 2024, công ty đã đạt trạng thái có lợi nhuận. Đến năm 2025, Locket cho biết ứng dụng có hơn 90 triệu lượt tải, khoảng 9 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày và hơn 10 tỷ bức ảnh đã được chia sẻ.

Những hình ảnh đầu tiên của cặp đôi trên chính ứng dụng MXH vẫn còn lưu giữ. Ảnh: Locket

Đáng chú ý, Locket chỉ huy động tổng cộng 12,5 triệu USD và chưa gọi thêm vốn kể từ năm 2022, theo chia sẻ của nhà sáng lập với TechCrunch. Việc sớm tạo doanh thu giúp startup có thể tiếp tục phát triển mà không phải liên tục phụ thuộc vào các vòng đầu tư mới.

Mô hình kinh doanh của Locket hiện kết hợp thuê bao Locket Gold và quảng cáo. Business Insider cho biết thuê bao đóng góp khoảng một nửa doanh thu, trong khi phần còn lại đến từ quảng cáo.

100 triệu lượt tải và vẫn giữ ý tưởng ban đầu

Đến năm 2026, Moss xác nhận trên X ứng dụng Locket đã vượt mốc 100 triệu lượt tải, trong khi lượng người dùng hoạt động hàng ngày vẫn ở mức khoảng 9 triệu theo các thông tin được công bố gần đây.

Mọi người tìm đến ứng dụng cũng vì một nhu cầu tương tự - muốn nhìn thấy những người quan trọng với mình ngay trên màn hình điện thoại. Ảnh: Locket

Từ một món quà sinh nhật dành cho bạn gái, sản phẩm của Moss giờ đây đã trở thành một mạng xã hội toàn cầu.

Nhưng điều thú vị là sau nhiều năm phát triển, ý tưởng cốt lõi của Locket gần như không thay đổi: giúp con người cảm thấy gần nhau hơn thông qua những khoảnh khắc rất nhỏ trong ngày.

Moss từng bắt đầu Locket vì không muốn khoảng cách địa lý khiến anh và Ava trở nên xa cách. Còn hàng triệu người dùng sau đó tìm đến ứng dụng cũng vì một nhu cầu tương tự - muốn nhìn thấy những người quan trọng với mình ngay trên màn hình điện thoại.

Có lẽ chính sự khác biệt này đã giúp Locket tạo được chỗ đứng giữa một thế giới mạng xã hội vốn ngày càng bị chi phối bởi thuật toán, người nổi tiếng và những nội dung dành cho số đông.

Từ một món quà cho một cô gái, Matt Moss đã tạo ra một mạng xã hội mà hàng triệu người dùng tìm đến không phải để được nhiều người nhìn thấy, mà để nhìn thấy những người họ thực sự quan tâm.

Nguồn: Locket, TechCrunch, Business Insider, UCSB Magazine