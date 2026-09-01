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Đúng 11 giờ 11 phút ngày 11/9, công trình thép khổng lồ màu vàng rực cắm sâu xuống hàng nghìn mét ngoài khơi Việt Nam bắt đầu “phun ra tiền”

| | Doanh nghiệp

Đúng 11 giờ 11 phút ngày 11/9, công trình thép khổng lồ màu vàng rực cắm sâu xuống hàng nghìn mét ngoài khơi Việt Nam bắt đầu “phun ra tiền”

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro chính thức đón dòng dầu đầu tiên từ giàn RC12 tại mỏ Rồng, Lô 09-1, bồn trũng Cửu Long.

RC12 là giàn đầu giếng ngoài khơi, được thiết kế với kết cấu 4 chân và 9 lỗ, công suất thiết kế khai thác 1.500 m3 dầu/ngày (tương đương khoảng 9.400 thùng dầu). Công trình đồng thời có khả năng xử lý 300.000 m3 khí/ngày và 250.000 m3 khí gaslift/ngày.

Trước đó, Petrovietnam xác định RC12 cùng BK26 là hai công trình biển trọng điểm của Vietsovpetro trong năm 2026. Theo kế hoạch được công bố hồi đầu năm, hai công trình dự kiến được đưa vào vận hành trong tháng 12/2026. Thực tế, RC12 đã có dòng dầu đầu tiên từ ngày 11/9.

Lắp đặt khối chân đế RC12. Ảnh: Petrotimes

RC12 được phát triển sau kết quả khoan thành công các giếng thăm dò, thẩm lượng R-79, R-81 và R-82 tại khu vực mỏ Rồng.

Công tác thiết kế, mua sắm cho dự án được triển khai từ tháng 3/2025, trong khi việc chế tạo bắt đầu ngày 10/12/2025.

Đến ngày 2/4/2026, khối chân đế RC12 hoàn thành chế tạo và nghiệm thu trên bờ. Ngày 26/4, hạng mục này được lắp đặt và hoàn thiện ngoài biển.

Khối thượng tầng hoàn thành chế tạo, nghiệm thu trên bờ ngày 6/8 và được lắp đặt ngoài khơi ngày 22/8. Công tác kiểm tra, nghiệm thu toàn bộ công trình hoàn tất ngày 10/9, một ngày trước thời điểm First Oil.

Việc RC12 đi vào khai thác diễn ra trong bối cảnh sản lượng tại các mỏ dầu truyền thống của Vietsovpetro đang suy giảm tự nhiên sau thời gian dài khai thác.

Trong kế hoạch năm 2026, Petrovietnam cho biết Vietsovpetro triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì sản lượng tại Lô 09-1, từ tối ưu vị trí và quỹ đạo giếng khoan, áp dụng công nghệ kích thích vỉa đến bổ sung thiết bị bơm điện chìm cho 9 giếng.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật tại những giếng hiện hữu, RC12 trở thành nguồn khai thác mới, góp phần bổ sung sản lượng cho Vietsovpetro.

Theo doanh nghiệp, quá trình triển khai công trình ghi nhận hơn 1 triệu giờ làm việc an toàn, bao gồm các công đoạn chế tạo, lắp đặt và hoàn thiện ngoài khơi.

An Khôi

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Từ Khóa:
vietsovpetro, RC12

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