VTHM và hành trình vì môi trường cạnh tranh công bằng của ngành gạch Việt Nam

Là đơn vị tiên phong theo đuổi vụ việc, VTHM phối hợp cùng doanh nghiệp trong ngành xây hồ sơ, cung cấp dữ liệu và kiên trì đồng hành quá trình điều tra.

Khi sức ép về giá ảnh hưởng đến năng lực sản xuất

Ngành gạch ốp lát Việt Nam đã hình thành nền sản xuất quy mô lớn, tạo việc làm cho hàng vạn lao động và đóng góp quan trọng vào chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng vào công nghệ, tự động hóa và các dây chuyền sản xuất gạch khổ lớn.

Tập đoàn VTHM là đơn vị tiên phong ở Việt Nam đầu tư hệ thống Sacmi Continua thứ 2 vào dây chuyền sản xuất (Hình ảnh tại Nhà máy Vitto – VP)

Tuy nhiên, những năm gần đây, ngành phải đối mặt đồng thời với nhu cầu xây dựng phục hồi chậm, chi phí nguyên liệu và năng lượng biến động, công suất dư thừa và sự gia tăng của sản phẩm nhập khẩu có lợi thế lớn về giá.

Theo số liệu của Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam, hiệu suất khai thác công suất toàn ngành có thời điểm chỉ ở mức trên dưới 50%, tồn kho tăng hơn 30%, trong khi vốn đầu tư mới vào sản xuất gạch giảm gần 58%.

Trong bối cảnh đó, sức ép từ hàng nhập khẩu không chỉ ảnh hưởng đến doanh số và thị phần. Về dài hạn, nó có thể làm suy giảm năng lực sản xuất, việc làm, chuỗi cung ứng và nguồn lực dành cho đổi mới công nghệ.

VTHM nhận định rằng chạy theo cuộc đua giảm giá ngắn hạn không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Thị trường cần được xem xét bằng dữ liệu và các công cụ phòng vệ thương mại phù hợp với pháp luật, nhằm bảo đảm cạnh tranh công bằng và minh bạch.

Tiên phong biến cảnh báo thành hành động

Với vai trò là một trong những doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát quy mô lớn tại Việt Nam, VTHM - sở hữu hệ sinh thái 4 thương hiệu nổi tiếng Perfetto – Vitto – Vincera – Vinlux, và là một trong những công ty tiên phong đề xuất cùng Hiệp hội GSXD Việt Nam phát động toàn ngành khởi xướng điều tra, đã chủ động nhận diện những diễn biến bất thường trên thị trường, phối hợp cùng các doanh nghiệp trong ngành tập hợp thông tin và tham gia xây dựng hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm gạch ốp lát có xuất xứ từ Ấn Độ.

Đây là một quá trình đòi hỏi doanh nghiệp phải cung cấp hệ thống dữ liệu toàn diện về sản lượng, công suất, giá bán, chi phí, tồn kho, lợi nhuận, lao động và đầu tư, bảo đảm tính đầy đủ, nhất quán và có khả năng kiểm chứng.

Ngày 2/7/2025, Cục Phòng vệ thương mại ban hành Thông báo số 94/TB-PVTM, xác nhận hồ sơ của chín doanh nghiệp sản xuất trong nước là đầy đủ và hợp lệ. Công ty Cổ phần Tập đoàn VITTO – doanh nghiệp thuộc hệ thống VTHM – là một trong những doanh nghiệp đứng tên trong hồ sơ.

Ngày 18/8/2025, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2333/QĐ-BCT, chính thức khởi xướng điều tra vụ việc với mã số AD23. Trong quá trình điều tra, VTHM tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, giải trình và thực hiện các yêu cầu của cơ quan điều tra.

Đáng chú ý, vụ việc cho thấy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp vốn cạnh tranh trực tiếp trên thị trường khi cùng hướng tới một mục tiêu chung: bảo vệ môi trường cạnh tranh công bằng và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành gạch ốp lát Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam chia sẻ: "Việc Công ty Cổ phần Tập đoàn VITTO (Vitto Group) – doanh nghiệp thuộc Tập đoàn VTHM – cùng các doanh nghiệp trong nước theo đuổi vụ việc chống bán phá giá cho thấy một bước chuyển đáng ghi nhận trong cách ngành gạch ốp lát nhìn nhận và ứng phó với những vấn đề của thị trường. Thay vì chỉ phản ứng trước áp lực cạnh tranh về giá, VTHM và các doanh nghiệp đã chủ động sử dụng dữ liệu, cơ sở pháp lý và cơ chế phòng vệ thương mại để bảo vệ một mặt bằng cạnh tranh công bằng. Sự tham gia của những doanh nghiệp có quy mô và năng lực như VTHM vì vậy không chỉ mang ý nghĩa đối với riêng doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, tính liên kết và năng lực tự bảo vệ của cả ngành. Quan trọng hơn, sau khi thị trường được đưa về một nền tảng cạnh tranh minh bạch hơn, các doanh nghiệp cần tiếp tục biến cơ hội đó thành động lực để đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng và phát triển theo hướng hiệu quả, xanh và bền vững."

Kết quả của một hành trình kiên trì

Ngày 9/7/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2174/QĐ-BCT, áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm gạch gốm, sứ ốp lát có xuất xứ từ Ấn Độ.

Kết luận cuối cùng xác định có tồn tại hành vi bán phá giá; có bằng chứng rõ ràng về nguy cơ gây thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước; đồng thời tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa hàng hóa nhập khẩu bán phá giá và nguy cơ thiệt hại này.

Mức thuế được áp dụng theo từng nhóm nhà sản xuất, xuất khẩu, từ 5,55% đến 45,30%, với thời hạn 5 năm, trừ trường hợp được gia hạn, thay đổi hoặc hủy bỏ theo quyết định khác của Bộ Công Thương.

Việc áp dụng các mức thuế khác nhau cho thấy cơ quan điều tra đã xem xét cụ thể dữ liệu và mức độ hợp tác của từng nhà sản xuất, xuất khẩu, thay vì áp dụng một biện pháp chung thiếu phân biệt.

Cởi mở hợp tác nhưng cạnh tranh phải công bằng

VTHM khẳng định việc tham gia vụ việc phòng vệ thương mại không đồng nghĩa với hạn chế hợp tác hoặc phản đối hàng hóa có xuất xứ từ Ấn Độ. Doanh nghiệp luôn cởi mở với các cơ hội hợp tác quốc tế, bao gồm nghiên cứu công nghệ, phát triển sản phẩm và nhập khẩu những mặt hàng phù hợp nhằm bổ sung giá trị cho thị trường Việt Nam.

Theo VTHM, xuất xứ không phải là yếu tố duy nhất quyết định giá trị sản phẩm. Điều quan trọng là mọi hàng hóa, dù sản xuất trong nước hay nhập khẩu, đều phải tuân thủ quy định pháp luật, đáp ứng đúng tiêu chuẩn công bố và cạnh tranh trong một môi trường công bằng, minh bạch.

Người tiêu dùng cần được cung cấp thông tin chính xác và nhận được sản phẩm có chất lượng, độ an toàn, độ bền cùng dịch vụ tương xứng với số tiền họ bỏ ra. Giá thấp không nên được tạo ra từ hành vi bán phá giá, việc cắt giảm các tiêu chuẩn cần thiết hoặc chuyển rủi ro về chất lượng sang nhà phân phối, đơn vị thi công và người sử dụng.

Đại diện lãnh đạo VTHM chia sẻ: "VTHM không theo đuổi vụ việc này để tìm kiếm một thị trường ít cạnh tranh hơn và càng không đóng cửa với hàng hóa hay các cơ hội hợp tác cùng doanh nghiệp Ấn Độ. Chúng tôi luôn cởi mở hợp tác, nhập khẩu và phát triển những sản phẩm mang lại giá trị tốt hơn cho thị trường Việt Nam.

Điều chúng tôi hướng tới là một môi trường trong đó mọi sản phẩm đều tuân thủ quy định, cạnh tranh công bằng và minh bạch; người tiêu dùng nhận được chất lượng và giá trị sử dụng tương xứng với khoản đầu tư của mình."

Khoảng không để đổi mới, không phải lý do để ngừng cạnh tranh

VTHM xác định quyết định áp thuế chống bán phá giá không phải là cơ sở để tăng giá thiếu hợp lý hay giảm động lực đổi mới. Ngược lại, đây là khoảng thời gian để các doanh nghiệp trong nước củng cố năng lực và tiếp tục chứng minh giá trị bằng chất lượng, công nghệ, thiết kế và dịch vụ.

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Điều này càng có ý nghĩa khi ngành gốm sứ đang đứng trước yêu cầu cấp thiết về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Các giải pháp nâng cao hiệu suất lò nung, tận dụng nhiệt dư, giảm tiêu hao nguyên liệu và phát triển nhiên liệu thay thế đều đòi hỏi nguồn lực đầu tư dài hạn.

Với VTHM, bảo vệ cạnh tranh công bằng và thúc đẩy sản xuất bền vững là hai phần của cùng một trách nhiệm. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, chất lượng, phát triển sản phẩm và dịch vụ; đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp để theo dõi hiệu quả thực thi và nhận diện nguy cơ lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

VTHM không tìm kiếm một thị trường ít cạnh tranh hơn, mà hướng tới một thị trường nơi cạnh tranh diễn ra công bằng hơn – để những doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc cho công nghệ, chất lượng, con người và môi trường có cơ hội phát triển bền vững.

Tập đoàn VTHM: Sở hữu hệ sinh thái thương hiệu gạch ốp lát cao cấp: Perfetto - Vitto - Vincera - Vinlux

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