Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục phủ sóng tại quốc gia Đông Nam Á: Bắt tay 13 đối tác đại lý, mở 27 showroom mới

Ngày 11/09/2026, VinFast công bố ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) chiến lược với 13 đối tác đại lý tại Philippines nhằm phát triển 27 showroom mới trên toàn quốc.

Các thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch mở rộng mạng lưới phân phối ô tô điện của VinFast tại Philippines, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để thương hiệu hướng tới mục tiêu phát triển tổng cộng 60 đại lý trong năm 2026.

Theo thỏa thuận, 27 showroom VinFast dự kiến được phát triển tại cả 3 vùng địa lý lớn của Philippines, gồm Luzon ở phía Bắc, Visayas ở miền Trung và Mindanao ở phía Nam. Mạng lưới này sẽ giúp VinFast củng cố hiện diện tại các trung tâm đô thị lớn như Metro Manila và Cebu, đồng thời vươn tới các địa bàn mới giàu tiềm năng như Cagayan de Oro, Tacloban và Subic Bay, qua đó đưa sản phẩm ô tô điện và dịch vụ của thương hiệu đến gần hơn với khách hàng trên toàn quốc.

Đồng hành với VinFast trong kế hoạch phát triển chuỗi showroom mới là các đối tác uy tín tại địa phương, gồm Elite North Auto Cars Inc., MG Gateway Mantrade Corp., Grand Canyon Multi Holdings Inc., Britannica United Motors Incorporated, VF Auto Sto Tomas Inc., GR8 Marketing Motors Inc., ARCMA Motors Corporation, Autonomics Motor Corp., Gershom Car Trading Corp., Areza Motor Sales Inc., Central Auto Resources Inc., Autolink Global Motors Inc. và Greenport Mobility Inc.

13 doanh nghiệp trên không chỉ có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối ô tô tại Philippines mà còn chia sẻ định hướng thúc đẩy chuyển đổi xanh. Sự am hiểu thị trường, năng lực vận hành và mạng lưới hoạt động rộng khắp của các đối tác sẽ tạo thêm động lực để VinFast đẩy nhanh quá trình phát triển hệ thống, mở rộng khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại nhiều khu vực trên cả nước.