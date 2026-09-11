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VinFast bán hơn 20.000 xe điện trong tháng 8, tuyên bố sẽ ra mắt dòng xe mới trong 4 tháng cuối năm

| | Doanh nghiệp

VinFast bán hơn 20.000 xe điện trong tháng 8, tuyên bố sẽ ra mắt dòng xe mới trong 4 tháng cuối năm

VinFast cho biết đã bàn giao 20.161 ô tô điện cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 8/2026, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm lên 154.073 xe.

Theo doanh nghiệp, doanh số tháng 8 vẫn duy trì trên 20.000 xe dù trùng tháng 7 Âm lịch vốn là mùa thấp điểm của thị trường ô tô. Tính từ tháng 9/2024 đến nay, VinFast cho biết đã có 24 tháng liên tiếp đứng đầu thị trường ô tô Việt Nam.

Trong tháng 8, VF 3 là mẫu xe bán nhiều nhất của VinFast với 6.453 xe, nâng doanh số lũy kế từ đầu năm lên 35.798 xe.

VF 5 đứng thứ hai với 4.265 xe được bàn giao trong tháng, bao gồm cả phiên bản Herio Green. Lũy kế từ đầu năm, mẫu xe này đạt 27.948 xe.

Mẫu MPV điện 7 chỗ Limo Green ghi nhận 4.203 xe trong tháng 8, nâng doanh số cộng dồn từ đầu năm lên 34.991 xe.

Các mẫu xe còn lại có doanh số cao trong tháng gồm VF 6 với 1.256 xe, VF 8 với 834 xe, Minio Green với 698 xe và VF 7 với 695 xe.

Tính từ đầu năm, VF 6 đạt 15.943 xe và VF 7 đạt 7.820 xe. VinFast cho biết hai mẫu xe này thuộc các phân khúc B-SUV và C-SUV.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu, cho VinFast dự kiến tiếp tục bàn giao và ra mắt các dòng xe mới trong 4 tháng cuối năm, với mục tiêu vượt mức doanh số của năm 2025.

Năm 2025, VinFast bán 175.099 xe tại Việt Nam. Theo doanh nghiệp, đây là mức doanh số kỷ lục của một thương hiệu ô tô tại thị trường Việt Nam trong một năm.

Trong thời gian tới, VinFast dự kiến đẩy mạnh bàn giao VF 8 thế hệ mới và VF 2, đồng thời giới thiệu thêm các dòng sản phẩm mới trong năm 2026.

Doanh nghiệp cho biết khách hàng mua các dòng ô tô điện VinFast hiện hành được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Ngoài ra, một số dòng xe áp dụng các chính sách ưu đãi riêng.

Theo Phan Trang

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vinfast

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