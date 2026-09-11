Ủy ban Cạnh tranh yêu cầu Grab giải trình giữa làn sóng tài xế đòi “tắt app”

Theo cơ quan này, thời gian qua, một số đối tác tài xế Grab phản ánh giá cước của một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi họ vẫn phải chịu các chi phí đầu vào, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ từ nền tảng. Điều này được cho là ảnh hưởng đến số tiền thực tế tài xế nhận được.

Các tài xế đồng thời đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, mức phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ cũng như cách thức thông báo khi những chính sách này thay đổi.

Ngày 8/9, UBCTQG đã gửi giấy mời làm việc và văn bản đề nghị Grab cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Không chỉ Grab, một số doanh nghiệp khác đang cung cấp dịch vụ gọi xe qua ứng dụng tại Việt Nam cũng được yêu cầu cung cấp thông tin về chính sách giá, phí đối với hành khách và tài xế để cơ quan quản lý có cơ sở đối chiếu, đánh giá.

UBCTQG cho biết sẽ tiếp tục xem xét sự việc sau khi tổng hợp tài liệu từ các bên. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, cơ quan này sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tài xế kêu gọi “tắt app” ngày 12-13/9

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tranh luận về thu nhập của tài xế Grab đang nóng lên. Trên các cộng đồng tài xế, xuất hiện lời kêu gọi đồng loạt tắt ứng dụng, ngừng nhận chuyến trong hai ngày 12-13/9.

Một số tài xế phản ánh mức thực nhận hiện chỉ khoảng 4.000-5.000 đồng/km đối với ô tô và khoảng 2.500 đồng/km đối với xe máy, thấp hơn một số nền tảng khác. Có tài xế cho biết tổng mức khấu trừ ở một số chuyến có thể lên tới 30-50%, trong khi chi phí xăng, bảo dưỡng và hao mòn phương tiện do tài xế tự chi trả.

Trên một diễn đàn dành cho tài xế công nghệ có hơn 312.000 thành viên, nhiều bài đăng cũng phản ánh mức thu nhập thực tế thấp. Có trường hợp cho biết chạy 5 giờ chưa đạt 150.000 đồng, hoặc chỉ nhận khoảng 11.000-12.000 đồng cho quãng đường 4-5 km.

Grab cho biết hoạt động vận hành những ngày qua vẫn diễn ra bình thường và các chỉ số chất lượng dịch vụ duy trì ổn định. Doanh nghiệp cũng cho biết đã ghi nhận các thảo luận trong cộng đồng tài xế và đang đánh giá tình hình.

UBCTQG đồng thời đề nghị các doanh nghiệp gọi xe công nghệ rà soát chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ, bảo đảm công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa nền tảng, tài xế và người tiêu dùng.