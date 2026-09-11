AEON MALL sắp mở thêm 2 TTTM tại Việt Nam, quy mô hơn 200.000m² có tới 5 sân pickleball

Ngày 11/9, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu hai trung tâm thương mại mới tại Thanh Hóa và Hạ Long. Theo kế hoạch, AEON MALL Thanh Hóa sẽ mở cửa vào giữa tháng 10, trong khi AEON MALL Hạ Long dự kiến hoạt động từ giữa tháng 11/2026.

AEON MALL sắp ‘trình làng’ 2 trung tâm thương mại tại Thanh Hoá và Hạ Long

Hai dự án được triển khai sau khi AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê khai trương vào tháng 7/2026. Nếu đúng tiến độ, AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long sẽ lần lượt là trung tâm thương mại thứ 9 và thứ 10 do AEONMALL Việt Nam đầu tư và vận hành tại thị trường Việt Nam.

AEON MALL Thanh Hóa có hơn 130 gian hàng, 5 sân pickleball

AEON MALL Thanh Hóa nằm tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Dự án có diện tích khu đất khoảng 105.000 m², diện tích mặt sàn khoảng 120.000 m² và diện tích cho thuê khoảng 52.000 m².

Theo kế hoạch, trung tâm thương mại sẽ mở cửa ngày 15/10 và chính thức khai trương ngày 18/10/2026.

Dự án dự kiến có hơn 130 gian hàng, trong đó hơn 60% là các thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Thanh Hóa. Các ngành hàng được phân bổ gồm mua sắm, ẩm thực, giải trí và phong cách sống.

Phối cảnh AEON MALL

Một trong những khu vực có quy mô đáng chú ý là tổ hợp thể thao và giải trí trong nhà rộng khoảng 10.000 m². Tại đây có 5 sân pickleball trên tầng 2, được giới thiệu là lần đầu tiên xuất hiện trong một trung tâm thương mại AEON MALL.

Ngoài không gian trong nhà, dự án còn có khu vực ngoài trời mang tên “Green Bamboo Oasis - Ốc đảo Tre xanh” dài khoảng 60 m. Khu vực này được thiết kế với cây xanh, đài phun nước, màn nước và hệ thống chiếu sáng.

Quang cảnh bên ngoài AEON MALL Thanh Hóa

AEONMALL Việt Nam cho biết trung tâm thương mại cũng dành một phần không gian cho trẻ em và gia đình, trong đó có khu vực lấy cảm hứng từ Mokuiku, phương pháp giáo dục trẻ thông qua trải nghiệm với gỗ và thiên nhiên.

AEON MALL Hạ Long có khoảng 140 cửa hàng

Tại Quảng Ninh, AEON MALL Hạ Long được xây dựng tại số 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy. Dự án có diện tích khu đất khoảng 91.000 m², diện tích mặt sàn khoảng 130.000 m² và diện tích cho thuê khoảng 54.000 m².

Trung tâm thương mại dự kiến mở cửa ngày 11/11 và khai trương ngày 14/11/2026.

AEON MALL Hạ Long sắp ra mắt, hơn 50% thương hiệu lần đầu xuất hiện tại khu vực

Theo thông tin từ AEONMALL Việt Nam, dự án sẽ có khoảng 140 cửa hàng chuyên dụng. Một số thương hiệu được nhắc đến gồm UNIQLO, MUJI, Galaxy Cinema, Kohnan và Fahasa. Hơn 50% thương hiệu tại đây dự kiến lần đầu xuất hiện tại khu vực.

Khác với AEON MALL Thanh Hóa, dự án tại Hạ Long được doanh nghiệp định hướng kết hợp hoạt động mua sắm với các trải nghiệm gắn với du lịch và đặc trưng của thành phố biển.

Một số không gian như Sunken Garden và Forest Market được thiết kế để tạo thêm khu vực trải nghiệm bên trong trung tâm thương mại. Tại Sunken Garden, các chương trình trình diễn sử dụng LED, ánh sáng và công nghệ mapping được xây dựng với cảm hứng từ hình ảnh Vịnh Hạ Long.

Dự án cũng có HO HO Hall, khu vực ẩm thực theo mô hình kết hợp ăn uống và giải trí, với nhiều phong cách ẩm thực như Việt Nam, Nhật Bản và Thái Lan.

AEONMALL tiếp tục mở rộng mạng lưới tại Việt Nam

Việc đưa hai dự án tại Thanh Hóa và Hạ Long vào hoạt động trong quý IV/2026 tiếp tục kế hoạch mở rộng mạng lưới trung tâm thương mại của AEONMALL tại Việt Nam.

Theo doanh nghiệp, dù cùng được triển khai trong một giai đoạn, hai dự án được phát triển theo những định hướng khác nhau. AEON MALL Thanh Hóa tập trung vào nhu cầu mua sắm, vui chơi và kết nối gia đình, cộng đồng. Trong khi đó, AEON MALL Hạ Long kết hợp mua sắm với ẩm thực, giải trí và các yếu tố gắn với du lịch địa phương.

Ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của AEON MALL tại Đông Nam Á. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới, đồng thời phát triển từng trung tâm thương mại dựa trên đặc điểm và nhu cầu của từng địa phương.

Họp báo giới thiệu AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long

AEONMALL Việt Nam bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2013 với AEON MALL Tân Phú Celadon. Sau khi hai dự án tại Thanh Hóa và Hạ Long đi vào hoạt động theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ có 10 trung tâm thương mại do mình đầu tư và vận hành tại Việt Nam.