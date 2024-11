Đừng chỉ ăn lá, quả cây này "quý như nhân sâm người nghèo" ở quê mọc um tùm như cỏ dại

Bí ngô (bí đỏ) có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng lại chứa không quá nhiều calo. Trung bình 1kg bí đỏ chỉ có chứa khoảng 40 calo, vì vậy bí đỏ là là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn của những người muốn giảm cân.

Ăn bí ngô thường xuyên rất tốt cho sức khỏe .

Loại quả này có hàm lượng tinh bột, protein, carotene, vitamin B, vitamin C, canxi, photpho và một số dưỡng chất khác có nhiều trong bí đỏ. Trong 100g bí đỏ chín sẽ có: 9mg photpho, 430mg kali, 23mg canxi, 17mg magiê, 0,5mg sắt, 8mg vitamin C (15% nhu cầu hàng ngày), 22mcg folacin (11% nhu cầu hàng ngày), 1mg beta-caroten. Hàm lượng dinh dưỡng trong bí đỏ thường là 90% nước, 8% gluxit, 1% protein.

Bí ngô không chỉ có hương vị thơm ngon, mà còn có nhiều lợi ích giúp cải thiện sức khỏe. Theo các chuyên gia, bí ngô là nguồn cung cấp vitamin A cao, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của mắt. Ngoài ra, bí ngô cũng mang lại vẻ ngoài trẻ trung và giúp giảm cân.

Chuyên gia dinh dưỡng của WebMD xem xét cho biết một cốc bí ngô có thể cung cấp 200% lượng vitamin A được khuyến nghị hằng ngày. Bên cạnh đó, bí ngô cũng chứa kẽm, một khoáng chất giúp võng mạc khỏe mạnh, theo Tuổi Trẻ.

Không chỉ quả bí ngô già mà bí đỏ non chế biến như một món rau chế biến cũng rất ngon. Trong loại rau này có thành phần pectin. Pectin là một "chất bôi trơn đường ruột" tự nhiên, có thể điều chỉnh tốc độ hấp thụ thức ăn, do đó sự hấp thụ đường chậm lại, đặc biệt là đối với người già và người có dạ dày yếu.

Hơn nữa, giá trị dinh dưỡng của bí ngô non không thua kém bí ngô già. Hàm lượng vitamin C và hàm lượng glucose của loại rau này đặc biệt phong phú, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương gốc tự do và làm chậm lão hóa.

Hơn nữa, vitamin D có trong loại rau này có thể giúp cơ thể con người hấp thụ canxi và phốt pho tốt hơn, giúp xương chắc khỏe.

Bí ngô non tươi mềm tốt nhất nên xào. Dưới đây là cách xào bí đỏ mềm, hương vị ngọt thơm với thịt nạc, cho bạn món ăn ngon, rất tốn cơm.

Món ăn gợi ý: Bí ngô non xào thịt

Nguyên liệu: Bí ngô non, thịt nạc.

Gia vị: Gừng, tỏi, ớt ngâm, bắp cải đỏ, muối, tiêu, tinh chất gà, đường, đậu tempeh.

Cách làm:

- Chuẩn bị một miếng thịt lợn nạc tươi, đầu tiên thái lát rồi cắt thành các dải dài, nhỏ.

- Chuẩn bị 4 quả bí ngô non, bỏ ruột, rửa sạch, thái lát rồi thái thành các miếng dài, to chừng ngón tay nhỏ. Nếu nhỏ quá trong lúc chế biến dễ bị nát.

- Chuẩn bị trước một bát nước ngâm hành lá và gừng bằng cách cắt hành lá và thái gừng, cho vào bát rồi cho thêm nửa bát nước nhỏ. Sau đó dùng tay vò mạnh để gừng và hành lá ra nước cốt, giúp nước ngâm có mùi thơm.

- Ướp thịt: Thêm muối và hạt tiêu, thêm một lượng nhỏ hành lá và nước gừng, sau đó trộn đều để thịt mềm và thơm khi chế biến.

Mẹo hay nhà bếp là sau khi trộn đều, thịt sẽ hấp thụ hoàn toàn hành lá và nước gừng. Sau đó thêm một thìa tinh bột khoai tây rồi trộn đều, cuối cùng cho 1 thìa dầu ăn vào để khóa ẩm.

- Tỏi thái mỏng, gừng cắt lát, ớt ngâm thái khúc, ớt đỏ thái sợi, hành lá thái khúc ngăn.

- Đổ dầu vào nồi, thêm một chút dầu để thịt vụn không bị dính vào chảo, đổ thịt vụn khi nhiệt độ dầu nóng 50% và đảo đều.

- Khi thịt xào chín 60% thì cho gừng tỏi và ớt ngâm vào, cho thêm 1 thìa tương đậu Tempeh để chiên ra dầu đỏ rồi xúc ra.

- Lưu ý nên để lại chút dầu trong nồi, sau đó đổ bí đỏ và ớt đỏ vào xào trên lửa lớn, đảo nhanh. Xào chín 70% thì bắt đầu đổ thịt đã xào trước đó vào. Nêm gia vị: muối, tinh chất gà, đường vào và đảo đều. Cuối cùng cho hành lá vào, đảo thêm 2 lần rồi bắc ra thưởng thức.

Theo Dân Việt món bí non xào thịt nạc có đầy đủ màu sắc và hương vị được hoàn thành, ăn với cơm rất bổ dưỡng và ngon miệng. Món ăn phù hợp với mọi lứa tuổi, bạn đừng nên bỏ qua.