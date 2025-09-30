Đừng để 5 thói quen này ‘bào mòn’ bạn trong áp lực – góc nhìn từ Dan Foolish

Trong cuộc sống hiện đại, áp lực là điều khó tránh khỏi. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Thanh niên (2024), hơn 2/3 người trẻ Việt Nam trong độ tuổi 18 - 30 cho biết họ thường xuyên cảm thấy căng thẳng trong học tập, công việc và đời sống. Tuy nhiên, thay vì tìm ra giải pháp phù hợp, nhiều bạn lại rơi vào những thói quen sai lầm khiến áp lực càng nặng nề hơn.

Chính trong bối cảnh đó, những chia sẻ của Dan Foolish trên nền tảng TikTok nhận được nhiều sự quan tâm. Anh không phủ nhận áp lực hay đưa ra "công thức giải quyết" duy nhất, mà xem nó như một phần tất yếu của đời sống. "Đã sống thì sẽ có áp lực, ra ngoài làm việc có áp lực, thậm chí ở không cũng không tránh khỏi được" - Anh từng chia sẻ.

Anh Dan Foolish thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm và góc nhìn thực tế của mình

5 thói quen sai lầm khi đối diện áp lực

Nhiều người trẻ không ý thức rằng chính cách mình phản ứng mới khiến áp lực trở nên nặng nề hơn. Theo quan sát từ Dan, có 5 sai lầm phổ biến:

1. Giấu kín cảm xúc khiến sự căng thẳng tích tụ lâu dài.

2. Bỏ qua vận động trong khi thể chất lại là "liều thuốc" giảm stress hữu hiệu.

3. Lao vào công việc quá mức dễ dẫn đến kiệt sức thay vì tìm ra động lực.

4. Xem áp lực là điều bất thường thay vì thừa nhận nó như một phần tất yếu.

5. Thiếu góc nhìn dài hạn chỉ tập trung vào khó khăn trước mắt mà quên đi bức tranh toàn cảnh.

Cách Dan Foolish vượt qua áp lực

Với Dan Foolish, gia đình luôn là điểm tựa đầu tiên. Khi cần, việc trò chuyện cùng người thân giúp anh tìm lại sự cân bằng. Song song, anh dành thời gian rèn luyện thể chất đều đặn: tập tạ nặng, chạy bộ 30km/tuần, đạp xe 90km/tuần, bơi 3.000 m/tuần. Những hoạt động này không chỉ duy trì sức khỏe, mà còn giúp giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

Đạp xe đã trở thành thói quen hằng tuần giúp Dan Foolish duy trì thể lực và tinh thần thoải mái

Ngoài vận động, Dan xem làm việc chăm chỉ là một "cách thở" khác. Cảm giác hoàn thành nhiệm vụ mang đến động lực mới, thay vì để công việc biến thành gánh nặng. Quan trọng hơn, anh nhấn mạnh việc chấp nhận áp lực tồn tại, coi nó như một thử thách cần được "giải mã" mỗi ngày – đôi khi bằng một bài tập thể thao, đôi khi bằng một cuộc trò chuyện, miễn sao tinh thần không bị dồn nén quá lâu.

Lan tỏa tinh thần qua những buổi chia sẻ

Bên cạnh thể thao và công việc, Dan Foolish còn thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ cùng người trẻ. Với anh, đây không chỉ là cơ hội để truyền đạt kinh nghiệm, mà còn là cách kết nối và tìm lại sự cân bằng tinh thần.

Anh từng nói: "Khi mình chia sẻ câu chuyện của mình, mình nhận ra áp lực không phải chỉ của riêng mình. Nhiều bạn cũng đang trải qua điều tương tự, và chính sự đồng cảm giúp mình mạnh mẽ hơn."

Hình ảnh anh Dan Foolish trong một buổi chia sẻ với khán giả

Từ những buổi trò chuyện nhỏ trong cộng đồng, các workshop online, đến talkshow cùng sinh viên, Dan xem mỗi lần chia sẻ là một dịp học hỏi lẫn nhau. Anh không áp đặt công thức thành công, mà thường bắt đầu bằng trải nghiệm cá nhân, rồi cùng mọi người rút ra bài học phù hợp.