Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đừng để 5 thói quen này ‘bào mòn’ bạn trong áp lực – góc nhìn từ Dan Foolish

30-09-2025 - 15:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Đừng để 5 thói quen này ‘bào mòn’ bạn trong áp lực – góc nhìn từ Dan Foolish

Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Và có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng, những người thông minh và thành công nhất trong lịch sử lại chính là những người từng đối diện với nhiều áp lực nhất.

Trong cuộc sống hiện đại, áp lực là điều khó tránh khỏi. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Thanh niên (2024), hơn 2/3 người trẻ Việt Nam trong độ tuổi 18 - 30 cho biết họ thường xuyên cảm thấy căng thẳng trong học tập, công việc và đời sống. Tuy nhiên, thay vì tìm ra giải pháp phù hợp, nhiều bạn lại rơi vào những thói quen sai lầm khiến áp lực càng nặng nề hơn.

Chính trong bối cảnh đó, những chia sẻ của Dan Foolish trên nền tảng TikTok nhận được nhiều sự quan tâm. Anh không phủ nhận áp lực hay đưa ra "công thức giải quyết" duy nhất, mà xem nó như một phần tất yếu của đời sống. "Đã sống thì sẽ có áp lực, ra ngoài làm việc có áp lực, thậm chí ở không cũng không tránh khỏi được" - Anh từng chia sẻ.

Đừng để 5 thói quen này ‘bào mòn’ bạn trong áp lực – góc nhìn từ Dan Foolish- Ảnh 1.

Anh Dan Foolish thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm và góc nhìn thực tế của mình

5 thói quen sai lầm khi đối diện áp lực

Nhiều người trẻ không ý thức rằng chính cách mình phản ứng mới khiến áp lực trở nên nặng nề hơn. Theo quan sát từ Dan, có 5 sai lầm phổ biến:

1. Giấu kín cảm xúc khiến sự căng thẳng tích tụ lâu dài.

2. Bỏ qua vận động trong khi thể chất lại là "liều thuốc" giảm stress hữu hiệu.

3. Lao vào công việc quá mức dễ dẫn đến kiệt sức thay vì tìm ra động lực.

4. Xem áp lực là điều bất thường thay vì thừa nhận nó như một phần tất yếu.

5. Thiếu góc nhìn dài hạn chỉ tập trung vào khó khăn trước mắt mà quên đi bức tranh toàn cảnh.

Cách Dan Foolish vượt qua áp lực

Với Dan Foolish, gia đình luôn là điểm tựa đầu tiên. Khi cần, việc trò chuyện cùng người thân giúp anh tìm lại sự cân bằng. Song song, anh dành thời gian rèn luyện thể chất đều đặn: tập tạ nặng, chạy bộ 30km/tuần, đạp xe 90km/tuần, bơi 3.000 m/tuần. Những hoạt động này không chỉ duy trì sức khỏe, mà còn giúp giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

Đừng để 5 thói quen này ‘bào mòn’ bạn trong áp lực – góc nhìn từ Dan Foolish- Ảnh 2.

Đạp xe đã trở thành thói quen hằng tuần giúp Dan Foolish duy trì thể lực và tinh thần thoải mái

Ngoài vận động, Dan xem làm việc chăm chỉ là một "cách thở" khác. Cảm giác hoàn thành nhiệm vụ mang đến động lực mới, thay vì để công việc biến thành gánh nặng. Quan trọng hơn, anh nhấn mạnh việc chấp nhận áp lực tồn tại, coi nó như một thử thách cần được "giải mã" mỗi ngày – đôi khi bằng một bài tập thể thao, đôi khi bằng một cuộc trò chuyện, miễn sao tinh thần không bị dồn nén quá lâu.

Lan tỏa tinh thần qua những buổi chia sẻ

Bên cạnh thể thao và công việc, Dan Foolish còn thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ cùng người trẻ. Với anh, đây không chỉ là cơ hội để truyền đạt kinh nghiệm, mà còn là cách kết nối và tìm lại sự cân bằng tinh thần.

Anh từng nói: "Khi mình chia sẻ câu chuyện của mình, mình nhận ra áp lực không phải chỉ của riêng mình. Nhiều bạn cũng đang trải qua điều tương tự, và chính sự đồng cảm giúp mình mạnh mẽ hơn."

Đừng để 5 thói quen này ‘bào mòn’ bạn trong áp lực – góc nhìn từ Dan Foolish- Ảnh 3.

Hình ảnh anh Dan Foolish trong một buổi chia sẻ với khán giả

Từ những buổi trò chuyện nhỏ trong cộng đồng, các workshop online, đến talkshow cùng sinh viên, Dan xem mỗi lần chia sẻ là một dịp học hỏi lẫn nhau. Anh không áp đặt công thức thành công, mà thường bắt đầu bằng trải nghiệm cá nhân, rồi cùng mọi người rút ra bài học phù hợp.

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
thói quen

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
HDBank Hackathon 2025 – Sân chơi bứt phá cho giới trẻ công nghệ

HDBank Hackathon 2025 – Sân chơi bứt phá cho giới trẻ công nghệ Nổi bật

Prep và Kinder IELTS ký kết hợp tác về ứng dụng AI trong đào tạo ngoại ngữ

Prep và Kinder IELTS ký kết hợp tác về ứng dụng AI trong đào tạo ngoại ngữ Nổi bật

Stavian ED và Shinec thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm giảm phát thải carbon

Stavian ED và Shinec thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm giảm phát thải carbon

13:30 , 30/09/2025
Giữ đà tăng ấn tượng, HHV dự báo lãi 471 tỷ đồng trong 9 tháng

Giữ đà tăng ấn tượng, HHV dự báo lãi 471 tỷ đồng trong 9 tháng

10:00 , 30/09/2025
Aka Homes: Đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Aka Homes: Đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

09:00 , 30/09/2025
Hồng Đức Land hợp tác cùng Vinhomes triển khai phân phối Vinhomes Green Paradise

Hồng Đức Land hợp tác cùng Vinhomes triển khai phân phối Vinhomes Green Paradise

17:30 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên