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Dựng hơn 100 website đăng tải hơn 26.000 bộ phim "lậu", nhóm đối tượng kiếm hơn 308 tỷ đồng

| | Sống

Dựng hơn 100 website đăng tải hơn 26.000 bộ phim "lậu", nhóm đối tượng kiếm hơn 308 tỷ đồng

Từ việc sao chép và đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim lên mạng Internet, một nhóm đối tượng đã vận hành hệ thống website phim lậu quy mô xuyên quốc gia, thu lợi bất chính khoảng 308 tỷ đồng.

Ngày 1/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại TP.HCM, Hà Nội và các địa phương liên quan.

Dựng hơn 100 website đăng tải hơn 26.000 bộ phim "lậu", nhóm đối tượng kiếm hơn 308 tỷ đồng- Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ

Đồng thời, công an cũng khởi tố bị can với Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và tội "Rửa tiền"; khởi tố bị can với Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn từ hoạt động quảng cáo có quy mô hoạt động trên không gian mạng xuyên quốc gia do nhóm Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh điều hành.

Dựng hơn 100 website đăng tải hơn 26.000 bộ phim "lậu", nhóm đối tượng kiếm hơn 308 tỷ đồng- Ảnh 2.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2020 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã tạo lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim được sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền, không có sự đồng ý, cho phép của chủ sở hữu, thu hút lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập xem phim, thu được khoảng 12,85 triệu USDT (quy đổi được khoảng 308,4 tỷ đồng) tiền quảng cáo trên các trang web.

Theo Tuệ Minh

ĐSPL

Từ Khóa:
phim lậu

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