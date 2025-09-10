Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dùng lò vi sóng hâm nóng đồ nhựa có gây ung thư?

10-09-2025 - 22:02 PM | Sống

“Đồ nhựa gặp nhiệt sẽ sinh ra chất độc, thậm chí gây ung thư”, “Tuyệt đối không được dùng hộp nhựa trong lò vi sóng”… Những cảnh báo này có thật sự đúng?

Nỗi lo này không phải vô cớ. Trước đây, một số nghiên cứu từng chỉ ra rằng một số chất trong nhựa như bisphenol A (BPA) hay phthalates có thể ảnh hưởng đến nội tiết, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh. Thực tế, những loại nhựa rẻ tiền, kém chất lượng khi gặp nhiệt độ cao có thể biến dạng, thậm chí thôi nhiễm chất vào thức ăn.

Tuy nhiên, đó là chuyện của loại nhựa không đạt chuẩn. Với nhựa thực phẩm ngày nay, các thành phần gây hại đã được kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu sử dụng đúng loại hộp nhựa đạt tiêu chuẩn an toàn, việc hâm nóng bằng lò vi sóng là hoàn toàn không gây ung thư.

Dùng lò vi sóng hâm nóng đồ nhựa có gây ung thư?- Ảnh 1.

Kết luận khoa học: Nhựa đạt chuẩn có thể yên tâm sử dụng

Theo các tổ chức uy tín như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hay Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA):

- Những hộp nhựa có ký hiệu “Microwave Safe” (dùng được trong lò vi sóng) đều đã trải qua thử nghiệm chịu nhiệt và kiểm tra mức độ thôi nhiễm.

- Kể cả ở nhiệt độ cao, lượng hóa chất rò rỉ (nếu có) cũng thấp hơn nhiều lần so với ngưỡng gây hại cho sức khỏe.

- Lò vi sóng không làm biến đổi phân tử nhựa thành chất độc, mà chỉ tác động lên phân tử nước trong thức ăn để tạo nhiệt.

- Nguy hiểm không nằm ở lò vi sóng, mà ở việc chúng ta chọn sai loại hộp đựng.

Những loại hộp nhựa tuyệt đối không nên cho vào lò vi sóng

- Hộp nhựa đựng đồ ăn mang về, hộp xốp: Loại này thường chỉ chịu được nhiệt độ 60–80℃, dễ chảy nhão, biến dạng khi hâm nóng.

- Hộp đựng sữa chua, kem, bơ thực vật: Vốn chỉ thiết kế cho bảo quản lạnh, hoàn toàn không chịu nổi nhiệt độ cao.

- Hộp nhựa đã cũ, trầy xước: Vết nứt khiến vật liệu dễ thôi nhiễm khi gặp nhiệt.

Cách sử dụng an toàn

- Xem ký hiệu: Hộp nhựa dùng được trong lò vi sóng thường có dòng chữ “Microwave Safe” hoặc ký hiệu chiếc lò vi sóng nhỏ.

- Chọn đúng chất liệu: PP (Polypropylene, ký hiệu số 5): Chịu nhiệt tới 120℃, phổ biến nhất. Một số loại PC hoặc HDPE cũng được chứng nhận an toàn.

- Hâm đúng cách: Tránh hâm lâu ở công suất cao, nên chia nhỏ thời gian. Đậy nắp hoặc dùng màng bọc chuyên dụng để tránh bắn tung tóe.

- Ưu tiên thủy tinh, sứ: Đây vẫn là lựa chọn “chắc ăn” và bền nhất.

Nếu không chắc hộp nhựa có an toàn trong lò vi sóng hay không, có thể đổ nước vào hộp và hâm khoảng 1 phút. Nếu nước nóng lên mà hộp không biến dạng, chứng tỏ hộp chịu nhiệt tốt. Tuy nhiên, cách này chỉ để tham khảo, an toàn nhất vẫn là dựa vào ký hiệu từ nhà sản xuất.

Nguồn và ảnh: QQ

Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng"

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang tuyển dụng vị trí có lương hơn 300 triệu đồng/tháng, còn hưởng ưu đãi mua nhà, vay tiền độc quyền ở SHB

Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang tuyển dụng vị trí có lương hơn 300 triệu đồng/tháng, còn hưởng ưu đãi mua nhà, vay tiền độc quyền ở SHB Nổi bật

Trường ĐH do tập đoàn nghìn tỷ thành lập “rót tiền khủng” cho tân sinh viên: 100% nhận học bổng 10 triệu đồng, có 100 slot đi học “không mất tiền”, còn được tài trợ thêm 30 triệu/năm

Trường ĐH do tập đoàn nghìn tỷ thành lập “rót tiền khủng” cho tân sinh viên: 100% nhận học bổng 10 triệu đồng, có 100 slot đi học “không mất tiền”, còn được tài trợ thêm 30 triệu/năm Nổi bật

Khách yêu cầu chuyển khoản 140 triệu, ngân hàng chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng nhưng tòa án tuyên bố: "Người nhận không phải trả lại tiền"

Khách yêu cầu chuyển khoản 140 triệu, ngân hàng chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng nhưng tòa án tuyên bố: "Người nhận không phải trả lại tiền"

21:40 , 10/09/2025
Nhiều người ở chung cư thấy nước nóng yếu hơn bình thường: Nguyên nhân thì ra là đây!

Nhiều người ở chung cư thấy nước nóng yếu hơn bình thường: Nguyên nhân thì ra là đây!

21:32 , 10/09/2025
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ngủ sau 22 giờ?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ngủ sau 22 giờ?

21:12 , 10/09/2025
Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện

Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện

21:04 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên