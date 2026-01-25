Dùng ốp điện thoại kém chất lượng hại thận, tăng nguy cơ ung thư: Bác sĩ cảnh báo 3 chất độc thường gặp, chỉ ra 2 vật liệu an toàn hơn

Bác sĩ Hoàng Hiên, chuyên khoa lồng ngực và hồi sức tích cực tại Đài Loan (Trung Quốc), cho biết nhiều nguy cơ tiềm ẩn xuất phát từ chính quy trình sản xuất ốp điện thoại giá rẻ. Một số cơ sở vì cắt giảm chi phí đã sử dụng nhựa tái chế từ rác thải y tế hoặc rác điện tử. Những vật liệu này nếu không được xử lý triệt để có thể còn tồn dư kim loại nặng và chất hóa dẻo.

Ngoài ra, để tạo màu sắc sặc sỡ hoặc bề mặt bóng đẹp, nhà sản xuất có thể dùng thuốc nhuộm và sơn phủ kém chất lượng, trong đó chứa chì, cadimi hoặc thủy ngân. Những chất này có thể thấm qua da khi tiếp xúc lâu ngày.

Một nguy cơ khác là hàm lượng chất hóa dẻo vượt mức cho phép, đặc biệt ở các loại ốp nhựa mềm như TPU. Khi chịu ma sát, nhiệt độ cao hoặc dùng lâu, các chất này có thể giải phóng và xâm nhập vào cơ thể qua da hoặc đường hô hấp.

3 nhóm chất độc thường gặp trong ốp điện thoại

Theo bác sĩ Hoàng Hiên, ba nhóm chất dưới đây là đáng lo ngại nhất:

Thứ nhất là kim loại nặng. Chì có thể gây tổn thương hệ thần kinh, suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến thận và trong trường hợp nặng có thể dẫn đến suy thận. Cadimi liên quan đến tổn thương thận, loãng xương và có khả năng gây ung thư. Thủy ngân có thể ảnh hưởng đến thần kinh, hệ tiêu hóa và thận. Đáng nói là các kim loại này khó đào thải và có xu hướng tích lũy trong cơ thể.

Thứ hai là chất hóa dẻo nhóm phthalate. Đây là nhóm chất được xếp vào loại “hormone môi trường”, có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, làm tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ em, giảm chất lượng tinh trùng ở nam giới và rối loạn nội tiết ở nữ giới.

Thứ ba là bisphenol A (BPA), thường gặp trong một số loại nhựa polycarbonate. BPA cũng có tác động tương tự hormone, liên quan đến các vấn đề về sinh sản, chuyển hóa, thần kinh và miễn dịch.

Cách chọn ốp điện thoại an toàn hơn

Bác sĩ khuyến cáo, người tiêu dùng nên ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ, tránh ốp giá rẻ không rõ xuất xứ. Về chất liệu, silicon lỏng và TPU chất lượng cao, không mùi, có độ đàn hồi tốt được đánh giá là an toàn hơn. Ngược lại, các loại ốp có mùi hắc, quá dính tay hoặc dễ bong tróc màu nên tránh xa.

Ốp quá sặc sỡ, nhiều kim tuyến hoặc trang trí cầu kỳ cũng tiềm ẩn nguy cơ chứa kim loại nặng cao. Thực tế đã từng ghi nhận những mẫu ốp “lấp lánh” có hàm lượng chì vượt chuẩn an toàn.

Bên cạnh đó, thói quen sử dụng cũng rất quan trọng. Người dùng nên vệ sinh ốp thường xuyên, tránh để điện thoại dưới nắng nóng lâu, định kỳ thay ốp mới khi có dấu hiệu xuống cấp và hạn chế để ốp tiếp xúc trực tiếp với mặt trong thời gian dài, nhất là với trẻ nhỏ.

4 dấu hiệu tự kiểm tra ốp điện thoại có “nguy cơ độc hại”

Theo bác sĩ, nếu ốp điện thoại có mùi nhựa hoặc mùi sơn nồng ngay khi mở hộp, rất có thể chứa chất bay hơi độc hại. Sản phẩm quá rẻ, không rõ thương hiệu, không ghi chất liệu cũng là dấu hiệu cần cảnh giác. Màu sắc càng sặc sỡ, lớp phủ càng bóng thì nguy cơ chứa hóa chất càng cao.

“Ốp điện thoại là vật chúng ta chạm vào mỗi ngày. Đừng để một món đồ nhỏ, rẻ tiền trở thành ‘quả bom sức khỏe’ âm thầm”, bác sĩ Hoàng Hiên nhấn mạnh. Việc lựa chọn cẩn trọng không chỉ bảo vệ điện thoại, mà còn là cách bảo vệ chính cơ thể và gia đình bạn.

Nguồn và ảnh: Singtao