"Đừng sợ khi thị trường chứng khoán giảm 5-10%"

Thị trường chứng khoán vừa chứng kiến một cú điều chỉnh mạnh khi VN-Index mất gần 95 điểm chỉ trong một phiên – mức giảm sâu nhất trong hơn hai thập kỷ. Hiện tượng “bán trong sợ hãi, mua trong tham lam” một lần nữa lặp lại, khi nhà đầu tư nhỏ lẻ thường có xu hướng phản ứng thái quá trước biến động ngắn hạn.

Nhịp giảm 5-10% là bình thường﻿

Trong mọi chu kỳ tăng của thị trường chứng khoán, những nhịp điều chỉnh là điều không thể tránh khỏi. Đó không phải tín hiệu kết thúc xu hướng tăng mà là giai đoạn thị trường “nghỉ” để hấp thụ lượng cung, cân bằng kỳ vọng và tạo nền cho đợt đi lên tiếp theo. Khi chỉ số tăng nhanh, việc điều chỉnh sâu giúp dòng tiền được phân bổ lại, giúp xu hướng trở nên bền vững hơn.

Thực tế cho thấy, thị trường tăng trưởng lành mạnh luôn xen kẽ những pha điều chỉnh. VN-Index từng nhiều lần giảm mạnh 3–5% chỉ trong vài phiên, rồi nhanh chóng hồi phục và bứt phá vượt đỉnh mới sau đó. Sự điều chỉnh không phải là “điểm kết thúc” của chu kỳ, mà là phép thử cho niềm tin và khả năng quản trị cảm xúc của nhà đầu tư.

Ở góc độ dài hạn, nền tảng vĩ mô của Việt Nam vẫn đang duy trì tích cực: lãi suất thấp, chính sách tiền tệ nới lỏng, đầu tư công được đẩy mạnh và kỳ vọng nâng hạng thị trường vẫn còn phía trước. Đây là những yếu tố củng cố niềm tin rằng cú điều chỉnh vừa qua chỉ là “bước lùi tạm thời” trong một hành trình tăng dài hơi hơn.

Tại sự kiện Investor Day diễn ra vào ngày 10/10, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital từng cho rằng những biến động ngắn hạn dù tăng hay giảm là điều hoàn toàn bình thường, giống như “ổ gà, ổ trâu” trên hành trình dài của thị trường.

“ Biến động trong chu kỳ tăng là điều khó tránh khỏi. Việc thị trường tăng hay giảm 5-10% là hoàn toàn bình thường. Đừng ngạc nhiên, thắc mắc hay sợ hãi khi thị trường có những đợt chiết khấu như vậy” ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Tuấn cũng dẫn chứng, ngay cả trong những giai đoạn hưng phấn nhất, các thị trường lớn trên thế giới vẫn trải qua những đợt điều chỉnh sâu. Chẳng hạn, chỉ số SET Index của Thái Lan từng giảm gần 50% sau nhịp tăng nóng, rồi tiếp tục điều chỉnh thêm hơn 20% trước khi bước vào chu kỳ hồi phục mạnh mẽ. Tương tự, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giai đoạn 1986–1990 cũng có hai lần giảm hơn 20% trước khi lập đỉnh mới.

Cơ hội cho nhà đầu tư﻿

Theo ông Tuấn, nền kinh tế có thể tăng trưởng hai con số, nhưng thị trường chứng khoán vẫn sẽ xuất hiện những nhịp điều chỉnh 10%, điều đó hoàn toàn tự nhiên và thậm chí còn tạo ra cơ hội mới cho nhà đầu tư.

Theo lãnh đạo Dragon Capital, điều quan trọng là xu hướng và nội lực dài hạn của thị trường đang được củng cố mạnh mẽ. Theo đó, GDP kỳ vọng tăng trưởng ở mức hai chữ số được xem là chất xúc tác cho đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán thời gian tới.

Đồng thời, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu được nâng hạng lên nhóm MSCI Emerging Markets và FTSE Advanced Emergingtrong 3–5 năm tới – bước tiến được kỳ vọng sẽ mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường.

Ở góc nhìn khác, ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Giám đốc Chứng khoán Kiến Thiết nhận định với tốc độ giảm quá nhanh trong phiên vừa qua, thị trường có thể sớm xuất hiện lực cầu bắt đáy và thiết lập mặt bằng cân bằng mới quanh vùng 1.550–1.600 điểm. Lịch sử cho thấy, những phiên giảm sâu thường chỉ kéo dài 1–2 phiên, sau đó dòng tiền giá thấp sẽ nhập cuộc, hướng vào các cổ phiếu cơ bản tốt bị chiết khấu mạnh.

Trong bối cảnh thị trường bị bán tháo diện rộng, ông Ngọc cho rằng đây lại có thể là cơ hội cho những nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt. Mức giảm mạnh đang đưa nhiều cổ phiếu về vùng định giá hấp dẫn, đặc biệt là các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững và kết quả kinh doanh tích cực. Tuy nhiên, ông khuyến nghị nhà đầu tư cần giữ bình tĩnh, không hành động theo cảm xúc, nên giải ngân từng phần và tập trung vào nhóm cổ phiếu có tiềm năng dài hạn rõ ràng.

Đồng quan điểm, ông Bùi Văn Huy - Phó Giám đốc FIDT cho rằng nhìn về trung và dài hạn, chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn khi chính sách điều hành của Chính phủ vẫn thiên về nới lỏng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất thấp, vàng lập đỉnh, bất động sản chưa hồi phục khiến dòng tiền khó tìm kênh thay thế hấp dẫn hơn chứng khoán.

﻿Thêm vào đó, định giá thị trường đang ở vùng hợp lý là cơ hội cho nhà đầu tư kiên nhẫn và có tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, cần theo dõi sát rủi ro tỷ giá và diễn biến địa chính trị để có chiến lược giải ngân phù hợp.