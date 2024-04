Dừng thực hiện tuyến đường từ thành phố Thái Bình đến cầu Nghìn theo hình thức PPP

Tuyến đường từ thành phố Thái Bình đến cầu Nghìn dừng thi công. Ảnh Thế Duyệt/TTXVN

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình đến cầu Nghìn được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 và được điều chỉnh tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 26 tháng 5 năm 2020. Dự án có chiều dài hơn 21,2 km, với quy mô đường cấp II đồng bằng, tổng vốn đầu tư hơn 2.586 tỷ đồng; trong đó, vốn nhà nước gần 786 tỷ đồng, vốn huy động nhà đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng; thời gian thực hiện năm 2020-2023; thời gian thu phí 22 năm 11 tháng. Đơn vị trúng thầu là liên danh Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP, Công ty cổ phần Lam Sơn Thái Bình, Công ty cố phần DAMSAN, Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thành.

Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, thiết thực cùng với Quốc lộ 10 hình thành tuyến giao thông thuận lợi kết nối từ trung tâm tỉnh Thái Bình đến Hải Phòng. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân đã làm dự án bị chậm tiến độ. Đến nay, Dự án mới thi công đào hữu cơ 17,6 km, đắp cát nền đường 16,54 km, thi công đệm thoát nước khoảng 3,5 km, thi công 1 cầu tạm, hoàn thành sửa chữa và đảm bảo giao thông phạm vi nút giao với đường tỉnh ĐT.455 của dự án…

Sau khi ký hợp đồng BOT, UBND tỉnh Thái Bình và nhà đầu tư đã tích cực, nỗ lực triển khai các công việc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số yếu tố chủ quan và khách quan dẫn đến lý do không tiếp tục hiện Dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) như: Tiến độ công tác giải phóng mặt bằng của dự án chậm so với hợp đồng đã ký; diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 bùng phát, phải thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến các hoạt động thi công xây dựng gặp nhiều khó khăn làm gián đoạn cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng, thiếu nhân lực phục vụ thi công do yêu cầu về cách ly, hạn chế di chuyển; vật liệu xây dựng khan hiếm.

Tuyến đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08) theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ đầu tư giai đoạn sau năm 2030, tuy nhiên, đến tháng 7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho UBND tỉnh Thái Bình nghiên cứu dự án và đến tháng 12/2023 đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với thời gian dự kiến đi vào hoạt động, khai thác từ năm 2027 sẽ làm sụt giảm lưu lượng xe, ảnh hưởng đến phương án tài chính của Dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn….

Hiện, tỉnh Thái Bình đang nghiện cứu, xây dựng phương án tiếp tục thực hiện tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Câu Nghìn theo hình thức phù hợp, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thương thảo, đàm phán với nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng BOT, kiểm toán và thanh quyết toán hợp đồng đảm bảo đúng quy định, không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước…