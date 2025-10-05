Được bạn chuyển khoản trả nợ 600 triệu đồng, nữ sinh năm 2005 quyết không nhận mà báo công an

Ảnh minh họa

Ở thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), cô gái 20 tuổi tên Lệ Hoa vừa trải qua một vụ việc mà tưởng chừng rất khó có thể xảy ra. Lệ Hoa vốn là sinh viên, ít bạn bè thân thiết tại nơi ở, nên thường tìm sự kết nối qua mạng xã hội.

Bỗng một ngày, cô nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản nam giới. Người này tự giới thiệu là bạn học cũ thời phổ thông, hiện đang làm ăn xa. Với ảnh đại diện chỉnh chu, các bài đăng thường xuyên cập nhật về công việc và cuộc sống, cộng thêm việc gợi nhắc một vài chi tiết quen thuộc trong quá khứ, người đàn ông nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng của Hoa.

Trong nhiều tuần liền, hai người trò chuyện thường xuyên. Người đàn ông tỏ ra quan tâm đến cuộc sống của Hoa, thậm chí gửi lời chúc vào những dịp đặc biệt. Từng bước, mối quan hệ được xây dựng như một tình bạn cũ đầy gắn bó được hâm nóng trở lại.

Sau khi tạo được sự gần gũi, anh ta bắt đầu ngỏ lời vay tiền, lấy lý do cần xoay vốn làm ăn và hứa sẽ trả đầy đủ kèm lãi trong vòng một tháng. Để tạo sự tin tưởng, anh ta còn gửi ảnh chụp “hợp đồng vay mượn” có chữ ký rõ ràng. Tin tưởng, cô gái trẻ đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 160.000 NDT (khoảng 600 triệu đồng).

Hai tuần sau, người đàn ông chủ động liên hệ, nói sẽ trả nợ. Anh ta gửi cho Hoa loạt ảnh chụp màn hình lệnh chuyển khoản, cho thấy số tiền đúng bằng khoản vay. Nhưng chờ mãi, tài khoản của cô vẫn không nhận được tiền.

Khi Hoa hỏi lại, đối tượng giải thích rằng đang có lỗi gì đó và đề nghị cô sử dụng tài khoản ngân hàng khác để nhận tiền. Không dừng lại ở đó, anh ta còn gửi thông tin của một tài khoản trung gian và khuyên nên chuyển thêm một khoản nhỏ để xem hệ thống có đang bị lỗi gì không.

Những yêu cầu ngày càng bất thường khiến Hoa bắt đầu cảnh giác. Cô nhận ra nhiều điểm vô lý, điển hình như tên chủ tài khoản không khớp với người vay, số tài khoản thay đổi liên tục, còn lý do hệ thống ngân hàng đang lỗi và phải sử dụng tài khoản ngân hàng khác để xác thực thì hoàn toàn phi lý. Khi thấy Hoa lưỡng lự, người đàn ông liên tục thúc giục.

Lệ Hoa quyết định từ chối mọi yêu cầu mới và lập tức đến Công an Hàng Châu để trình báo. “Thoạt đầu tôi thật sự tin rằng anh ta sẽ trả nợ, nhưng càng kiểm tra càng thấy vô lý. Nếu tiếp tục tin tưởng, có lẽ tôi đã mất trắng”, Hoa kể lại.

Theo xác minh ban đầu, Công an Hàng Châu nhận định đây là chiêu trò lừa đảo trực tuyến phổ biến thời gian gần đây. Đối tượng thường giả danh người quen cũ để chiếm lòng tin, sau đó vay tiền. Khi “hoàn trả”, chúng dựng ra đủ lý do trì hoãn, thậm chí dùng chiêu “giao dịch giả” nhằm dụ nạn nhân làm theo những chỉ dẫn vô lý. Một khi rơi vào bẫy, nạn nhân không chỉ mất tiền gốc mà còn có thể tiếp tục bị lừa thêm hoặc bị lộ thông tin cá nhân.

Các cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo rằng lừa đảo qua mạng xã hội đang bùng phát mạnh với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chỉ trong nửa đầu năm 2025, hàng chục nghìn vụ việc đã được ghi nhận, gây thiệt hại hàng tỷ nhân dân tệ. Các đối tượng thường nhắm đến phụ nữ trẻ, người sống xa nhà hoặc có tâm lý tin tưởng dễ dãi vào mối quan hệ cũ.

Chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo rằng trong môi trường số, hình ảnh, giấy tờ hay bất kỳ thông tin cá nhân nào cũng có thể bị làm giả. Chỉ dựa vào ký ức hoặc vài chi tiết quen thuộc để xác định danh tính là vô cùng rủi ro. Một trong những bẫy thường gặp là kẻ gian cố tình gửi hình ảnh giao dịch giả hoặc giả vờ chuyển nhầm số tiền lớn, sau đó yêu cầu nạn nhân hoàn trả để chiếm đoạt.

Câu chuyện của Lệ Hoa là một lời cảnh tỉnh cho nhiều người trẻ. Trong thời đại số, sự tin tưởng cần đi đôi với kiểm chứng. Chỉ một phút nhẹ dạ, số tiền tích cóp lâu dài có thể mất sạch. Sự cảnh giác và tỉnh táo chính là “tấm khiên” quan trọng nhất để bảo vệ bản thân trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng biến tướng.