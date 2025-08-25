Được người bán dạo dúi cho 2 tờ vé số, người phụ nữ đem đi dò: Ngỡ ngàng nhìn kết quả

Mới đây, mạng xã hội lại xôn xao trước thông tin một phụ nữ ở Vĩnh Long trúng xổ số tiền tỷ. Hình ảnh 2 tờ vé số trúng độc đắc với dãy số 076945 của đài Sóc Trăng, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20/8 được nhiều người chia sẻ, xin vía. Với 2 tờ vé số này, chủ nhân may mắn đã trúng thưởng số tiền lên tới 4 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Dnh Phước Danh, chủ một đại lý vé số ở tỉnh Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) đã đổi thưởng cho người phụ nữ nói trên.

Người phụ nữ không định mua vé số đã bất ngờ trúng 2 giải độc đắc.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Phước Danh cho biết, người phụ nữ trúng số khoảng 58 tuổi. Trong lúc đi chợ, thấy người bán vé số dạo bị khuyết tật, bà thương lòng nên cho 20.000 đồng chứ không có ý định mua vé số. Tuy nhiên, thấy bà cho tiền nên người bán dạo đã đưa lại cho bà 2 tờ vé số.

Đến khi dò kết quả, người phụ nữ ngỡ ngàng khi biết mình đã trúng độc đắc. Bà nhận toàn bộ tiền thưởng bằng tiền mặt.

Câu chuyện khiến nhiều người bất ngờ, xuýt xoa. "Đúng là người tốt thì sẽ gặp may mắn. Bà có tấm lòng thảo thơm, lương thiện, nhờ điều đó mà đã trở thành chủ nhân của giải thưởng tiền tỷ. Chúc mừng bà", cư dân mạng bình luận.

Cũng tại Vĩnh Long, ngày 21/8 đã có một người đàn ông trúng thưởng cực khủng với 14 tờ vé số giải độc đắc. Tổng cộng, người này nhận về khoảng 28 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

14 tờ vé số trúng độc đắc của một người đàn ông tại Vĩnh Long.

Dãy số mang lại may mắn cho người đàn ông này là 601298 do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận phát hành, mở thưởng ngày 21/8. Chị Nguyễn Thị Kiều Trang, chủ một đại lý vé số ở Vĩnh Long xác nhận đã đổi thưởng cho vị khách may mắn.

Chị Trang cho biết, người đàn ông may mắn nói trên mua vé số mỗi ngày và thường xuyên mua 14 vé số cùng một dãy. Ngày 22/8 vừa qua, ông này đã đến đại lý nhận thưởng. Người này nhận 7 tỷ đồng qua hình thức chuyển khoản, số còn lại nhận tiền mặt. Tạm thời người đàn ông chưa biết sẽ sử dụng tiền vào mục đích gì do số tiền trúng thưởng quá lớn.