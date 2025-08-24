Mua vé số thường xuyên, 1 công nhân trúng 14 tờ giải độc đắc

Ngày 24-8, bà Nguyễn Thị Kiều Nguyên, chủ đại lý vé số Mai Trang ở tỉnh Vĩnh Long, cho biết đại lý vừa đổi thưởng cho một khách hàng thân thiết khi người này trúng 14 tờ vé số giải độc đắc.

14 tờ vé số trúng giải độc đắc mà đại lý vé số Mai Trang đổi cho khách

"Người này là công nhân và thường mua vé số ở đại lý của tôi. Dãy số trúng độc đắc là 601298, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận xổ ngày 21-8" – bà Nguyên thông tin.

Sau khi trừ thuế 10%, người khách may mắn trên được nhận hơn 25 tỉ đồng.

Nhiều chủ đại lý vé số ở Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau… cho hay thời gian gần đây, rất nhiều người dân ở miền Tây trúng giải độc đắc. Lý do được đưa ra vì lượng vé phát hành mỗi ngày đều đạt từ 99-100% nên hầu như đều có khách hàng trúng giải cao nhất.