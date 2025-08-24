Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô

24-08-2025 - 14:10 PM | Lifestyle

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô

Sáng 24/8, các biên đội máy bay gồm trực thăng Mi-17, CASA, tiêm kích SU-30MK2 “Hổ mang chúa”… đã bay qua Quảng trường Ba Đình trong buổi hợp luyện, sẵn sàng cho sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Dàn máy bay luyện tập trên bầu trời Hà Nội chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành 2/9 - Clip: NXH

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 1.

Theo kế hoạch, trong lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Quân chủng Phòng không – Không quân sẽ huy động 9 tốp bay với tổng cộng 30 máy bay tham gia phần chào mừng.

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 2.

Từ 7h sáng nay (24/8), tại sân bay Hòa Lạc, 10 trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172 của Không quân Việt Nam đã được kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng.

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 3.

Khoảng 20 phút sau, đội hình 10 chiếc trực thăng lần lượt cất cánh, tiến vào trung tâm Hà Nội để thực hiện đợt bay tập luyện cho lễ diễu binh 2/9.

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 4.

Sự xuất hiện của những chiếc SU-30MK2 góp phần tạo nên màn trình diễn trên không đầy uy lực và ấn tượng.

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 5.

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 6.

Đội hình bay được tổ chức với 9 tốp, tổng cộng 30 máy bay các loại

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 7.

Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 8.

Máy bay vận tải C-295M (8902) mang màu sơn mới chuẩn bị cho đại lễ

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 9.

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 10.

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 11.

Biên đội 10 chiếc trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời Hà Nội

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 12.

Biên đội 4 chiếc máy bay huấn luyện L-39NG góp mặt trong các buổi huấn luyện, chuẩn bị cho đại lễ.

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 13.

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 14.

Biên đội Su-30MK2 bay đội hình 5 chiếc trên bầu trời Hà Nội

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 15.

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 16.

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô- Ảnh 17.

Biên đội trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình và Nhà Quốc hội, trong tiếng hò reo vang dội của hàng trăm người dân, du khách.

Người Hà Nội hôm nay ra đường kiểu: Sẵn sàng tìm góc thoáng ngắm máy bay! - Clip: NXH

Dàn tiêm kích chao lượn giữa các cao ốc trung tâm TP.HCM, người dân hò reo theo từng tiếng vang rền

Theo PV - Ảnh: Như Hoàn, Viết Thanh, Lê Trung

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quán quân Em Xinh Say Hi - Phương Mỹ Chi bật khóc: "Đã nhiều lần thấy pháo hoa chúc mừng nhưng bây giờ mới dành cho mình"

Quán quân Em Xinh Say Hi - Phương Mỹ Chi bật khóc: "Đã nhiều lần thấy pháo hoa chúc mừng nhưng bây giờ mới dành cho mình" Nổi bật

Chàng trai chăn bò bỗng nổi tiếng toàn quốc, vào showbiz đóng phim vì quá đẹp trai giờ ra sao?

Chàng trai chăn bò bỗng nổi tiếng toàn quốc, vào showbiz đóng phim vì quá đẹp trai giờ ra sao? Nổi bật

50.000 khán giả đổ về sự kiện âm nhạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Vingroup, bùng nổ cùng loạt sao quốc tế

50.000 khán giả đổ về sự kiện âm nhạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Vingroup, bùng nổ cùng loạt sao quốc tế

13:40 , 24/08/2025
Cứ nghĩ đến 40 tuổi ai cũng có nhà, có xe, con học trường quốc tế, cuối tuần đi đánh golf - hóa ra không phải ai cũng giàu như mình tưởng

Cứ nghĩ đến 40 tuổi ai cũng có nhà, có xe, con học trường quốc tế, cuối tuần đi đánh golf - hóa ra không phải ai cũng giàu như mình tưởng

13:18 , 24/08/2025
Phan Hoàng Thu: Từ hoa hậu xinh đẹp đến BTV tài chính

Phan Hoàng Thu: Từ hoa hậu xinh đẹp đến BTV tài chính

13:08 , 24/08/2025
Quý tử nhà Justin Bieber tròn 1 tuổi: Chưa ra đời đã gây bão toàn cầu, tương lai thừa kế cả tỷ đô!

Quý tử nhà Justin Bieber tròn 1 tuổi: Chưa ra đời đã gây bão toàn cầu, tương lai thừa kế cả tỷ đô!

12:59 , 24/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên