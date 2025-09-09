Đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người Việt Nam do Trần Quang Đạo cầm đầu: 124 đối tượng đã ‘xộ khám’

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ngày 17/6/2025, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an TPHCM triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước, chủ yếu là những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp, cần được xã hội quan tâm, bảo vệ,… gây bức xúc lớn trong quần chúng Nhân dân, do Trần Quang Đạo, sinh năm 1992, trú tại xã Đông Thạnh, TP.HCM (có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản cầm đầu) hoạt động tại nhiều địa điểm tại TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận thủ đoạn phạm tội như sau: Lợi dụng việc việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các đối tượng đã giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm internet mã hoá đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mại quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi, tuy nhiên sau đó, các đối tượng đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.

Để điều hành hoạt động phạm tội, đối tượng Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 04 Công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động. Tại các Công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các Phòng, Tổ (Phòng hành chính, nhân sự, kế toán; Phòng kinh doanh; Phòng chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng giữ vai trò Quản lý chung đến các đối tượng như Trưởng phòng, Tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 27/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 124 đối tượng, trong đó trong đó có 123 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, 01 đối tượng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Chân dung "ông trùm" cầm đầu. Ảnh: CACC

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, ngày 08/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quang Đạo (đối tượng cầm đầu) về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang tiếp tục điều tra truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.