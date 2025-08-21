Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đường dây lừa đảo, rửa tiền 30.000 tỷ đồng có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng

21-08-2025 - 17:07 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong số 20 bị can vừa bị khởi tố có 3 nhân viên của các ngân hàng có hành vi cấu kết với tội phạm mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền… với quy mô lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng.

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 20 bị can về các tội danh: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền ; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố liên quan.

Đường dây lừa đảo, rửa tiền 30.000 tỷ đồng có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng- Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 chuyên án điều tra đã được khởi tố vào tháng 1/2025.

Trong vụ án, đáng chú ý có vai trò giúp sức tích cực của nhân viên một số ngân hàng trong đường dây tội phạm. Những nhân viên ngân hàng nêu trên đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp ma, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Cơ quan CSĐT Công an TP đã tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng liên quan có trụ sở tại Đà Nẵng, Bình Dương, Hà Nội để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra. Đến nay có 3 nhân viên tại các chi nhánh ngân hàng liên quan cũng đã bị khởi tố và đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, một đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động cũng đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.

Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 22/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an TP Đà Nẵng) đã triệt phá đường dây rửa tiền lớn trên địa bàn.

Công an xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi, quận Hải Châu) đã làm giả căn cước công dân rồi thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả con dấu của các ngân hàng, cơ quan, văn phòng công chứng. Từ đó đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hoá dòng tiền có nguồn gốc tội phạm như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam.

Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền này gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng



Theo Nguyễn Thành

Tiền phong

