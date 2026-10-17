Đường gần 650 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Dự án đường trục chính Tam Hòa khởi công tháng 4/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2025 nhưng nhiều lần phải gia hạn do vướng giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh Quảng Nam trước đây gia hạn đến ngày 31/12/2025, sau đó TP. Đà Nẵng tiếp tục điều chỉnh đến cuối năm 2026. Tuy nhiên, đến giữa tháng 10/2026, giá trị xây lắp mới đạt khoảng 67%, trong khi 1,2 km mặt bằng vẫn chưa được bàn giao.