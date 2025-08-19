Đường ống dẫn dầu từ Nga bị tấn công, Hungary chỉ trích Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto. (Ảnh: Reuters)

Ông Szijjarto viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 18/8, rằng "cuộc tấn công mới nhất nhằm vào hệ thống an ninh năng lượng của chúng ta là vô lý và không thể chấp nhận được".

Nhà ngoại giao này khẳng định, xung đột Ukraine "không phải là cuộc chiến của chúng tôi" và "chừng nào chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban còn nắm quyền, Hungary sẽ đứng ngoài cuộc".

“Cũng xin nhắc nhở các chính trị gia Ukraine, rằng điện từ Hungary đóng vai trò quan trọng đối với nguồn cung cấp năng lượng của Ukraine”, ông Szijjarto nhấn mạnh.

Druzhba là một trong những mạng lưới dài nhất thế giới, vận chuyển dầu thô khoảng 4.000 km từ Nga và Kazakhstan đến các nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ba Lan và Slovakia. Đường ống này chiếm hơn 50% lượng dầu nhập khẩu của Hungary.

Hiện chưa rõ khi nào việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba có thể được nối lại. Ông Szijjarto dẫn lời Thứ trưởng Năng lượng Nga Pavel Sorokin cho biết, các chuyên gia Nga đang nỗ lực "sửa chữa trạm bơm nhanh nhất có thể" để đường ống có thể hoạt động.

Tuần trước, đường ống Druzhba cũng đã bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công của Ukraine. Kiev xác nhận đã điều máy bay không người lái tấn công một trạm phân phối quan trọng ở tỉnh Bryansk, miền tây nước Nga.

Không giống như hầu hết các quốc gia châu Âu khác, Hungary vẫn giữ vững lập trường trung lập và từ chối cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine. Budapest cũng liên tục kêu gọi hòa bình và chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.