Đường sắt là một trụ cột chính trong lĩnh vực giao thông để hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước

Đồng chí Đặng Sỹ Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tại phiên thảo luận Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ chiều 12/10 đã trình bày tham luận với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, kỷ cương, nỗ lực tự cường; hợp tác hiệu quả; tinh gọn, đột phá; kiến tạo phát triển hiện đại, bền vững - thực tiễn từ Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN".

Diện mạo con tàu, nhà ga được thay đổi rõ rệt

Đồng chí Đặng Sỹ Mạnh cho biết, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như nhiều tập đoàn, doanh nghiệp khác, Tổng công ty ĐSVN đối diện nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có: Đại dịch COVID-19 bùng phát, thiên tai, bão lũ cùng nhiều yếu tố bất lợi khác.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Đảng ủy Tổng công ty với vai trò hạt nhân chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy và hành động, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung triển khai và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII đề ra với nhiều dấu ấn nổi bật: Sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phục hồi mạnh mẽ ngay sau đại dịch, có lãi trở lại từ năm 2023; đã nghiên cứu, triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, độc đáo phục vụ nhân dân; diện mạo con tàu, nhà ga, tuyến đường được thay đổi rõ rệt: Tuyến đường sắt thành đường hoa, nhà ga thành điểm đến, đi tàu để thư giãn, trải nghiệm…

Công tác ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số được đẩy mạnh; chất lượng kết cấu hạ tầng từng bước được nâng lên; hợp tác và vận tải liên vận quốc tế được mở rộng.

Công tác đảm bảo an toàn được giữ vững với phương châm: "Nhận diện nguy cơ-phòng ngừa từ sớm-xử lý kịp thời-quyết không tái diễn".

Tuyến đường sắt Bắc-Nam 2 năm liên tiếp (2024, 2025) được vinh danh đứng đầu danh sách các tuyến đường sắt đẹp nhất hành tinh.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Công tác củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát được chú trọng; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên phát huy tốt vai trò, góp phần nâng cao hiệu quả dân vận và củng cố khối đoàn kết nội bộ.

Dấu ấn nhiệm kỳ của ngành Đường sắt còn thể hiện ở mốc son lịch sử: Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 49, Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết số 172, 187 và 188. Bên cạnh đó, Chính phủ ban hành các Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025, 127/NQ-CP ngày 13/5/2025… về việc đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt mới, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao với tiến độ rất khẩn trương.

Đường sắt không chỉ là "đ ộng mạch chủ", "Trục xương sống" trong phát triển kinh tế-xã hội

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, hội nhập sâu rộng và phát triển mạnh mẽ; vai trò của giao thông vận tải, đặc biệt là giao thông đường sắt càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đồng chí Đặng Sỹ Mạnh nhấn mạnh, giờ đây đường sắt không chỉ là "Động mạch chủ", "Trục xương sống" trong phát triển kinh tế-xã hội, mà còn là yếu tố then chốt trong chiến lược bảo đảm an ninh-quốc phòng; là một trong những trụ cột chính trong lĩnh vực giao thông để hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, kỷ cương, nỗ lực tự cường; hợp tác hiệu quả; tinh gọn, đột phá; kiến tạo phát triển hiện đại, bền vững, Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN đề xuất một số giải pháp trọng tâm, đột phá:

Một là, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi hoạt động của Tổng công ty.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo, chuyển từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ", từ "chấp hành" sang "kiến tạo", từ "bị động" sang "chủ động" và từ mệnh lệnh hành chính sang lãnh đạo bằng nghị quyết, chiến lược và tư duy kinh tế thị trường hiện đại, phù hợp đặc thù doanh nghiệp nhà nước.

Hai là, phát huy mạnh mẽ tinh thần: Đoàn kết là sức mạnh - Kỷ cương là nền tảng - Nỗ lực tự cường là động lực.

Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm của Đảng bộ, với tinh thần "Tư duy phải mới, nhận thức phải đúng, tư tưởng phải thông, hành động phải quyết liệt", Tổng công ty sẽ tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực sẵn có để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, từng bước xây dựng ngành Đường sắt phát triển bền vững và hiện đại.

Ba là, chủ động mở rộng và đẩy mạnh hợp tác hiệu quả với các quốc gia có đường sắt phát triển trong các lĩnh vực: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới; xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt; sản xuất, chế tạo vật tư, thiết bị đường sắt; triển khai các dự án đường sắt mới.

Tăng cường hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp trong phát triển đường sắt, kho bãi, trung tâm logistics; đầu tư phương tiện, khai thác vận tải, phát triển du lịch như việc kết nối dịch vụ, giao thông đầu cuối, kết nối lữ hành, hướng đến một tấm vé cho cả hành trình ...

Phối hợp chặt chẽ, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương để tạo sức mạnh tổng hợp, huy động nguồn lực xã hội, góp phần phát triển đồng bộ, hiện đại và bền vững ngành đường sắt.

Bốn là, đẩy mạnh tái cơ cấu Tổng công ty theo định hướng mô hình tập đoàn; sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời tập trung triển khai 5 đột phá chiến lược về: Chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hậu kiểm; hiện đại hóa tuyến đường sắt hiện hữu và tham gia triển khai quyết liệt các dự án đường sắt mới; Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển dịch vụ và thị trường: "Phục vụ những gì khách hàng cần, không giới hạn bởi những gì mình đang có" .

Năm là, kiến tạo để phát triển hiện đại, bền vững . Triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì, nâng cấp, cải tạo bảo đảm an toàn, hiệu quả tuyến đường sắt hiện hữu với sứ mệnh chuyên chở hàng hóa và hành khách theo từng chặng phù hợp, gắn với phát triển dịch vụ du lịch.

Đồng thời, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và kịp thời các điều kiện để tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì hệ thống đường sắt mới. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng năng lượng xanh và các công nghệ thân thiện với môi trường.

Với phương châm "Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đúng trọng tâm trọng điểm, có sản phẩm cụ thể", đồng chí Đặng Sỹ Mạnh cho biết ngành đường sắt quyết tâm đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, xây dựng phát triển hiện đại, đưa "Đoàn tàu thân thương – Con đường kiến thiết" đồng hành cùng cả nước thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.