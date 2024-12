Đứt chuỗi tăng 180% trong một tháng, công ty 'ôm' mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam 'mất' hơn 2.200 tỷ sau một buổi sáng

Kết thúc phiên sáng ngày 30/12, cổ phiếu KSV của tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico) giảm kịch sàn 10% về mức giá 118.800 đồng/cp. Thanh khoản tính đến 11h ở mức hơn 72.000 đơn vị, khối lượng cổ phiếu đặt bán ở mức giá sàn là hơn 19.000 đơn vị.

Vốn hóa của Vimico lúc này đạt 23.760 tỷ đồng, giảm hơn 2.200 tỷ đồng so với phiên cuối tuần trước. Trước đó, cổ phiếu KSV đã đạt đỉnh lịch sử 132.000 đồng/cp vào hôm 27/12, tăng 180% chỉ trong vòng một tháng và tăng 340% kể từ đầu năm.

Vimico là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin). Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, kim loại màu; khoáng sản quý hiếm; kim loại đen,… Vimico được biết đến là đơn vị dẫn đầu cả nước về khai thác và chế biến đồng, với quyền khai thác tại mỏ đồng lớn nhất Việt Nam - mỏ Sin Quyền.

Doanh nghiệp này hiện cũng đang sở hữu mỏ đất hiếm Đông Pao có trữ lượng lớn nhất cả nước. Đông Pao có diện tích gần 133 ha, thuộc địa bàn xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, với tổng trữ lượng địa chất quy khô trên 11,3 triệu tấn, chiếm hơn một nửa trữ lượng đất hiếm của cả nước. Các nguồn đất hiếm còn lại được phân bố chủ yếu ở Nậm Xe (Lai Châu), Mường Hum (Lào Cai) và Yên Bái.

Từ năm 2014, mỏ đất hiếm Đông Pao được giao cho CTCP Đất hiếm Lai Châu - Vimico (Lavreco) - một thành viên do Vimico nắm quyền chi phối 56% cổ phần. Thời hạn khai thác 30 năm. Tuy nhiên, kể từ mỏ Đông Pao được cấp phép khai thác đến nay, Lavreco vẫn chưa có các hoạt động khai thác đáng kể, chỉ dừng lại ở việc quản lý và bảo vệ mỏ.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, Vimico ghi nhận 9.615 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ 2023. Theo giải trình, lợi nhuận toàn tổng công ty tăng mạnh là do lợi nhuận của công ty mẹ tăng, đến từ việc giá bán bình quân các sản phẩm chính tăng cao so với cùng kỳ năm 2023, đặc biệt là giá vàng.

Trong buổi làm việc với Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn, lãnh đạo Tổng công ty khoáng sản -TKV cho biết, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty 11 tháng đạt 11.968 tỷ đồng, dự kiến cả năm đạt 13.327 tỷ đồng. Lợi nhuận 1.117 tỷ đồng, cả năm đạt 1.296 tỷ đồng.

Nộp ngân sách 1.205 tỷ đồng, cả năm đạt 1.595 tỷ đồng. Thu nhập bình quân 16,1 triệu đồng/người/tháng và cả năm đạt 16,34 triệu đồng/người/tháng.